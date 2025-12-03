Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
СМИ озвучили причину смерти бывшей жены Ефремова
СМИ: Причиной смерти Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность
Пресса озвучила причину смерти 54-летней актрисы Ксении Качалиной, бывшая жена актера Михаила Ефремова ушла из жизни от острого сердечного приступа.
Причиной смерти бывшей супруги Михаила Ефремова Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность, передает РИА «Новости». По информации Telegram-канала SHOT, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сам Михаил Ефремов, приехавший навестить бывшую жену.
Ксения Качалина родилась в 1971 году в Саратове, училась на актерском факультете в Саратовской консерватории с 1987 по 1988 годы, а в 1995 году окончила ВГИК. Она была известна по ролям в телесериалах «Марш Турецкого» и «Романовы. Венценосная семья», а также по фильмам «Три сестры», «Над темной водой», «Нелюбовь» и другим.
Михаил Ефремов был вторым мужем Качалиной – до этого она состояла в браке с поэтом и музыкантом Алексеем Паперным. С Ефремовым у актрисы есть дочь Анна-Мария, которой сейчас 25 лет. Более десяти лет назад актер оформил единоличную опеку над дочерью из-за проблем Качалиной с алкоголизмом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне актер Алексей Агранович сообщил о смерти Качалиной. Тогда причину ее ухода из жизни не озвучивали.