СМИ озвучили причину смерти бывшей жены Ефремова

СМИ: Причиной смерти Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность

Tекст: Тимур Шайдуллин

Причиной смерти бывшей супруги Михаила Ефремова Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность, передает РИА «Новости». По информации Telegram-канала SHOT, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сам Михаил Ефремов, приехавший навестить бывшую жену.

Ксения Качалина родилась в 1971 году в Саратове, училась на актерском факультете в Саратовской консерватории с 1987 по 1988 годы, а в 1995 году окончила ВГИК. Она была известна по ролям в телесериалах «Марш Турецкого» и «Романовы. Венценосная семья», а также по фильмам «Три сестры», «Над темной водой», «Нелюбовь» и другим.

Михаил Ефремов был вторым мужем Качалиной – до этого она состояла в браке с поэтом и музыкантом Алексеем Паперным. С Ефремовым у актрисы есть дочь Анна-Мария, которой сейчас 25 лет. Более десяти лет назад актер оформил единоличную опеку над дочерью из-за проблем Качалиной с алкоголизмом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне актер Алексей Агранович сообщил о смерти Качалиной. Тогда причину ее ухода из жизни не озвучивали.