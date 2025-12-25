Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Песков: Путин созвонится с загадавшей желание встретиться с космонавтом девочкой
Во второй половине дня Владимир Путин пообщается с Варварой Смахтиной, девятилетней москвичкой, пожелавшей встретиться с космонавтом от Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин в четверг во второй половине дня созвонится с Варварой Смахтиной, девятилетней жительницей Москвы, передает ТАСС.
Девочка загадала новогоднее желание – встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса в рамках акции «Елка желаний», и глава государства помог исполнить это желание.
Песков добавил, что у президента может состояться еще один телефонный разговор в течение дня. Он отметил, что пресс-служба Кремля уведомит журналистов, если будет повод для дополнительной информации относительно второго звонка.
Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.
Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.
Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.
Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.