Врач предупредил об опасных ошибках при посещении бани

Врач Калюжин предупредил об опасных ошибках при посещении бани
Перед новогодними походами в баню важно учитывать собственное самочувствие, так как при гипертонии, ОРВИ или головокружении лучше отказаться от процедуры, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.
Новогодние посещения бани могут принести пользу только при соблюдении принципов дозированной тепловой нагрузки, а не в формате испытаний на выносливость, пояснил физиолог Александр Калюжин, старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения в беседе с Лентой.ру.
Эксперт призвал внимательно относиться к своему самочувствию перед баней, особенно если есть лихорадка, симптомы ОРВИ, обострение хронических болезней или нестабильное давление.
Калюжин советует начинать парение с двух–трех заходов по пять–десять минут, располагаться на нижней полке и выбирать умеренные температуру и влажность. Между заходами необходим отдых не менее 10–15 минут, охлаждаться лучше постепенно. Резкие перепады температуры, такие как ледяной душ или купание в холодной воде, допустимы только для подготовленных людей без склонности к скачкам давления и сердечно-сосудистым реакциям.
Физиолог подчеркнул, что употреблять алкоголь до, во время и сразу после бани опасно: это может привести к обезвоживанию, сбоям терморегуляции и сердечно-сосудистым осложнениям. Также нельзя париться через силу, находиться в парной в одиночку и игнорировать ухудшение самочувствия.
Симптомами, при которых следует немедленно прекратить банные процедуры, Калюжин назвал головокружение, тошноту, потемнение в глазах, сильную одышку, боль или сдавленность в груди. «В таких случаях следует выйти, перейти в прохладное помещение, восстановить питьевой режим; при сохранении симптомов – обратиться за медицинской помощью», – посоветовал эксперт.
