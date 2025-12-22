Врач предупредил об опасных ошибках при посещении бани

Врач Калюжин предупредил об опасных ошибках при посещении бани

Tекст: Ольга Иванова

Новогодние посещения бани могут принести пользу только при соблюдении принципов дозированной тепловой нагрузки, а не в формате испытаний на выносливость, пояснил физиолог Александр Калюжин, старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения в беседе с Лентой.ру.

Эксперт призвал внимательно относиться к своему самочувствию перед баней, особенно если есть лихорадка, симптомы ОРВИ, обострение хронических болезней или нестабильное давление.

Калюжин советует начинать парение с двух–трех заходов по пять–десять минут, располагаться на нижней полке и выбирать умеренные температуру и влажность. Между заходами необходим отдых не менее 10–15 минут, охлаждаться лучше постепенно. Резкие перепады температуры, такие как ледяной душ или купание в холодной воде, допустимы только для подготовленных людей без склонности к скачкам давления и сердечно-сосудистым реакциям.

Физиолог подчеркнул, что употреблять алкоголь до, во время и сразу после бани опасно: это может привести к обезвоживанию, сбоям терморегуляции и сердечно-сосудистым осложнениям. Также нельзя париться через силу, находиться в парной в одиночку и игнорировать ухудшение самочувствия.

Симптомами, при которых следует немедленно прекратить банные процедуры, Калюжин назвал головокружение, тошноту, потемнение в глазах, сильную одышку, боль или сдавленность в груди. «В таких случаях следует выйти, перейти в прохладное помещение, восстановить питьевой режим; при сохранении симптомов – обратиться за медицинской помощью», – посоветовал эксперт.

