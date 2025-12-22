Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву

Tекст: Вера Басилая

Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает поддержку американских пенсионеров приоритетнее выделения средств Киеву, пишут «Ведомости».

Вэнс отметил, что у Белого дома в приоритете помощь пожилым гражданам, в том числе через отмену налогов на социальное обеспечение.

«Мы верим в ваших отцов и матерей, а не в то, что они должны отправлять все свои деньги на Украину», – заявил Вэнс.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год с объемом 901 млрд долларов.

Документ подразумевает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, а также значительное финансирование поддержки Украины.

В бюджете предусмотрено около 400 млн долларов на военную помощь Киеву в рамках инициативы содействия безопасности.