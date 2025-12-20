Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Иордания подтвердила участие в авиаударах США по Сирии
Иордания участвовала в ударах США по позициям ИГ на юге Сирии
Вооруженные силы Иордании подтвердили проведение авиаударов по позициям запрещенной в России группировки ИГ на юге Сирии в рамках международной коалиции.
Участие Иордании в операции США против объектов террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ) (запрещенная в России террористическая организация) на юге Сирии было подтверждено в заявлении командования вооруженных сил королевства, передает РИА «Новости». Командование отметило, что королевские военно-воздушные силы утром пятницы нанесли точечные авиаудары по нескольким позициям ИГ в сотрудничестве с Соединенными Штатами и в рамках международной коалиции.
Армейское командование подчеркнуло, что операция проводится в рамках борьбы с терроризмом и направлена на предотвращение использования экстремистскими организациями районов юга Сирии для создания угрозы безопасности соседних стран и региона в целом. По их данным, ИГ (запрещенная в России террористическая организация) восстановила свои позиции на юге Сирии и способна представлять угрозу для безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военные самолеты и вертолеты в ответ на убийство американских военных в Пальмире нанесли удары по десяткам объектов террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) на территории Сирии.
Центральное командование США уточнило, что вместе с Иорданией поразили более 70 целей в центральной Сирии. Позже США провели второй налет, который произошел всего через несколько часов после первого.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ