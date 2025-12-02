Самолет с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России

Tекст: Вера Басилая

Лайнер, на борту которого предположительно находился спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вошел в воздушное пространство России, передает ТАСС. Об этом сообщил источник агентства в авиадиспетчерской службе Латвии.

По его словам, самолет пересек границу с Россией в районе контрольной точки «IGORO» в 12.50 по московскому времени. После этого борт приняли на контроль российские авиадиспетчеры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом стартует в Москве через пять часов.

