Самолет с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России
Самолет, на котором, предположительно, летит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, около 12.50 мск вошел в воздушное пространство России через контрольную точку «IGORO», сообщили в авиадиспетчерской службе Латвии.
Лайнер, на борту которого предположительно находился спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вошел в воздушное пространство России, передает ТАСС. Об этом сообщил источник агентства в авиадиспетчерской службе Латвии.
По его словам, самолет пересек границу с Россией в районе контрольной точки «IGORO» в 12.50 по московскому времени. После этого борт приняли на контроль российские авиадиспетчеры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом стартует в Москве через пять часов.