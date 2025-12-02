Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?0 комментариев
Кремль уточнил время встречи Путина и Уиткоффа в Москве
Песков: Встреча Путина и Уиткоффа должна начаться через пять часов
Встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом стартует в Москве через пять часов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве примерно через пять часов, передает ТАСС.
«Господин Уиткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик, и он встретится с нашим президентом», – отметил Песков в комментариях для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.
Песков заявил, что до этого представители США и Украины провели несколько недель довольно напряженной работы, чтобы подготовить версию плана урегулирования по инициативе президента Дональда Трампа.
Ранее самолет, предположительно перевозящий спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, пересек Атлантический океан и вошел в зону контроля европейских авиадиспетчеров.
В Москве 2 декабря во второй половине дня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа.
На встрече будет обсуждаться продвижение мирной инициативы Трампа на Украине, и этот день будет являться важным для мира, как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.