Самолет Уиткоффа пересек океан и миновал Ирландию

Диспетчеры сообщили о пересечении спецборта с Уиткоффом Атлантического океана

Tекст: Вера Басилая

Источник в диспетчерской службе района «Шанвик», который отвечает за воздушное движение над частью Атлантики сообщил, что примерно в 06:00 по всемирному времени (09:00 мск) борт Уиткоффа был взят на сопровождение европейскими диспетчерами.Самолет пересек Атлантический океан и уже прошел Ирландию, передает ТАСС.

Источник добавил, что самолет уже пролетел над Фарерскими островами. Таким образом, он вышел из воздушной зоны, где, по предположениям некоторых СМИ, могла пройти встреча спецпредставителя США с Зеленским. Ранее ТАСС уточнил, что самолет вылетел из Флориды около 1.00 по всемирному времени (4.00 мск).

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведут встречу во вторник в Москве для обсуждения продвижения мирной инициативы Трампа на Украине.

Переговоры президентов России и спецпосланника США запланированы на вторую половину дня 2 декабря в Москве.

