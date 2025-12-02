Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?0 комментариев
Песков: Страны Европы говорят о войне «до последнего украинца»
Европейские государства по-прежнему обсуждают продолжение войны на Украине и готовы поддерживать ее «до последнего украинца», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Европейские страны продолжают настаивать на продолжении военных действий на Украине, несмотря на усилия администрации Дональда Трампа по мирному урегулированию, передает ТАСС.
По словам Пескова, западные государства ищут способы обеспечить Украину финансовой поддержкой для продолжения конфликта и продолжают говорить о войне, о войне «до последнего украинца».
Пресс-секретарь отметил, что Москва высоко оценивает попытки США проложить путь для разрешения украинского кризиса дипломатическими средствами.
Он напомнил, что Россия остается открыта для переговоров о мире, однако неизменно настаивает на необходимости достижения всех целей спецоперации. По словам Пескова, только устранение первоначальных причин начала военной операции позволит прекратить конфликт.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что европейские кураторы мешали достижению решений по Украине на прошлых этапах.
Президент России Владимир Путин отметил, что события, подобные произошедшим в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта, если Киев продолжит отвергать предложения США.