    «Подкова» у Константиновки разрушает логистику «городов-крепостей» ВСУ
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска
    Костин: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции
    Пресс-секретарь Лукашенко сравнила действия Литвы со «стрельбой между ног»
    Глава МИД Эстонии предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    2 декабря 2025, 05:03 • Новости дня

    Депутаты предложили ввести штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа депутатов ЛДПР разработала законопроект об административном наказании граждан, чиновников и организаций за систематическое унижение чести и достоинства в том числе в интернете штрафами до 500 тыс. рублей.

    Проект закона об административных штрафах за буллинг и кибербуллинг  подготовлен и будет внесен на рассмотрение в Госдуму 2 декабря, передает ТАСС.

    Документ предусматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях и установление ответственности за регулярное унижение людей, в том числе в интернете и СМИ. Под травлей законопроект понимает повторяющиеся оскорбительные действия в непристойной или аморальной форме.

    Размеры штрафов составят от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

    «Статистика говорит сама за себя – с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям», – напомнил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

    По его словам 75% детей хоть раз стали жертвами травли в интернете, при этом за год ситуация ухудшилась на 15%. Он отметил, что дети сталкиваются с травлей чаще всего со стороны сверстников, а в интернете причиной может стать контент, который выкладывают родители.

    Авторы инициативы считают, что новые меры позволят быстрее пресекать буллинг и кибербуллинг и помогут формировать в обществе культуру нетерпимости к унижению человеческого достоинства.

    1 декабря 2025, 18:15 • Новости дня
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над Украиной впервые был замечен беспилотный летательный аппарат «Герань», вооруженный ракетой «воздух-воздух».

    По данным украинской стороны, на некоторые дроны установлены ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», ранее предназначенные для борьбы с авиацией, передает «Московский комсомолец». Первое применение такой модификации уже отмечено на Украине. Сообщается, что целью стали вертолеты ВСУ.

    В украинских Telegram-каналах появились фотографии, которые, предположительно, демонстрируют останки обновленного летательного аппарата. Официального признания со стороны Минобороны России или командования ВСУ пока не поступало, пишет «МК» со ссылкой на издание «Военная хроника». Эксперты издания отмечают, что даже при отсутствии точной информации о времени снимков, подобная модернизация способна превратить «Герань» в очень опасный инструмент для борьбы с авиацией противника.

    По словам известных военных летчиков, если дроны научились не только поражать наземные цели, но и эффективно попадать по воздушным целям, это станет настоящим вызовом для украинской авиации. «Легкомоторье, и вертолеты хохлов приготовились. Да вообще вся авиация приготовилась. Если она не только висит, но и летит, а если при этом еще и попадает, то снимаю шляпу», – отметил военный эксперт канала Fighterbomber.

    Технически дрон стал гораздо универсальнее. Стандартная фугасная боевая часть «Герани» весит примерно 90 килограммов, тогда как масса ракеты Р-60 – около 45 килограммов, что позволяет повысить подвижность и увеличить время барражирования. Благодаря автоматизации управления и новому вооружению, беспилотник теперь может дольше находиться в воздухе и атаковать цели неожиданно – например, при взлете или заходе на посадку.

    Эксперты подчеркивают, что переход к такой боевой работе серьезно осложнит задачу ПВО Украины. Системам придется защищать одновременно и наземные объекты, и собственную авиацию, сталкиваясь с угрозой малоразмерных, маловысотных дронов-охотников. Кроме того, использование массовых относительно недорогих дронов против дорогостоящих самолетов и вертолетов выгодно и с экономической точки зрения.

    Журнал Military Watch писал, что дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта.

    Комментарии (12)
    1 декабря 2025, 18:56 • Новости дня
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Водители из разных городов страны столкнулись с невозможностью завести машины, проблема затронула в основном модели со старым блоком сигнализации.

    Причиной проблем с запуском автомобилей Porsche в различных регионах страны стал массовый сбой, сообщает Telegram-канал SHOT. Владельцы кроссоверов и спорткаров, выпущенных до 2020 года со старым блоком VTS, сообщают о полной блокировке своих автомобилей.

    Водители по всей России, включая Москву и Краснодар, отмечают, что машины не реагируют на попытки запуска двигателя, вероятно из-за сбоя в связи или работы заводской сигнализации, которая полностью блокирует автомобиль.

    Часть автовладельцев нашла временное решение проблемы, отключив аккумулятор на десять часов для сброса настроек, но этот способ помог не всем. Некоторым потребовалось воспользоваться услугами эвакуаторов и обратиться на станции технического обслуживания.

    Пресс-служба Porsche пока не дала официальных разъяснений по поводу масштабного сбоя.

    По имеющимся данным, чаще всего поломке подверглись модели кроссоверов и спорткаров Porsche, выпущенные до 2020 года, оснащенные старой версией сигнализации VTS.

    Комментарии (12)
    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 14:28 • Новости дня
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    В возрасте 114 лет умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
    @ evraevmikhail

    Tекст: Денис Тельманов

    Клавдия Гадючкина, прожившая 114 лет и включенная в пятерку старейших людей планеты, скончалась на 115-м году жизни в Ярославле.

    О смерти старейшей жительницы России сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает ТАСС. По его словам, Гадючкина прожила 114 лет и являлась абсолютной рекордсменкой по продолжительности жизни в стране.

    Организация LongeviQuest в октябре официально признала Клавдию Гадючкину одной из пяти старейших людей на планете. Она родилась 5 декабря 1910 года и стала свидетельницей событий царской России, революции, мировых войн, а также преобразований государства в XX и XXI веках.

    Михаил Евраев отметил, что «такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы». Трудовой путь Клавдии Гадючкиной начался в пятнадцать лет на фабрике «Красный перевал», где она за 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат медицинских наук Михаил Болков разъяснил, что продолжительность жизни зависит не только от наследственности, но и от условий детства, а ключевое значение имеют привычки и поведение в зрелом возрасте.

    Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет.

    В афганской провинции Хост обнаружили долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.

    Комментарии (6)
    1 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    @ Игорь Броварник/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суданские власти предложили России создать военно-морскую базу на Красном море, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, соглашение предполагает размещение до 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в городе Порт-Судан или другом месте на побережье Красного моря, передает «Интерфакс».

    Документ предусматривает аренду сроком на 25 лет с возможностью пересмотра условий по истечении этого срока. Взамен Россия будет снабжать Судан передовыми зенитными комплексами и другим вооружением по специальным ценам.

    Это соглашение, как отмечает газета, может стать первой российской военно-морской базой на континенте.

    Ранее ни суданская армия, ни Силы быстрого реагирования не поддержали предложенный США вариант урегулирования, несмотря на его обсуждение на переговорах.

    Комментарии (14)
    2 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    За пассажирами застрявшего в Ленобласти «Сапсана» направили резервный поезд

    Tекст: Катерина Туманова

    Резервный поезд был направлен к перегону Тосно – Ушаки Ленинградской области, где около 21.30 по техническим причинам остановился «Сапсан» и не мог продолжать движение.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. Для продолжения поездки направлен резервный поезд», – сообщил Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту остановки поезда Санкт-Петербург – Москва.

    «По предварительным данным, в 21.18 по технической причине на перегоне Тосно – Ушаки остановился поезд № 785», – сказано в сообщении.

    Прокуратура намерена проверить исполнение норм законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом дополнительный состав скоростного поезда был готов к запуску по маршруту Москва – Петербург в случае перебоев с авиаперелетами между городами.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 18:47 • Новости дня
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам

    Член СПЧ Брод: Репрессивные методы против несовершеннолетних преступников не дадут результата

    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «У России уже есть печальный исторический опыт применения крайних репрессивных мер к подросткам, как, например, в сталинский период. Эти меры не только не принесли результата, но и подорвали базовые нормы права, морали и этики», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и права человека Александр Брод, комментируя предложение предложение судить подростков, которые регулярно совершают насильственные преступления, как взрослых.

    Председатель комиссии Общественной Палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко призвал признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.

    «Проблема подростковой преступности и агрессивного девиантного поведения, безусловно, требует пристального внимания и анализа причин ее возникновения. Как показывает практика, традиционные меры перевоспитания и привлечения к ответственности часто не дают результата. Мы наблюдаем рост преступности и усилению агрессии подростков», – говорит Брод.

    Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности установлен Уголовным кодексом РФ и опирается на ряд международных конвенций, ратифицированных Россией, подчеркивает собеседник. При этом, учитывая серьезные проблемы отечественной уголовно-исполнительной системы, где нередки пытки и жестокое обращение, более продуктивными представляются меры воспитательного, а не карательного характера. Человек, прошедший через тюремную систему, нередко выходит из нее озлобленным, получившим глубокую психологическую и физическую травму, полагает глава СПЧ.

    «Законодатели и правоведы исходят из того, что в раннем возрасте наиболее эффективны элементы трудового воспитания и иные воспитательные меры. У России уже есть печальный исторический опыт применения крайних репрессивных мер к подросткам, как, например, в сталинский период. Эти меры не только не принесли результата, но и подорвали базовые нормы права, морали и этики. Таким образом, возвращаться к вопросу снижения подростковой преступности необходимо, разрабатывая новые инструменты в соответствии с вызовами современности, но избегая репрессивных подходов, которые не приведут к желаемому успеху», – заключил Брод.

    Ранее эмансипацию для подростов предложили ввести за преступления, связанные с наркотиками. Она должна производиться в случае повторного правонарушения несовершеннолетнего – то есть пойманный второй раз на наркотиках подросток будет уже отвечать перед законом как взрослый.

    Комментарии (40)
    1 декабря 2025, 16:38 • Новости дня
    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать пол-оклада за неподкупность

    В Нижегородской области утвердили премии чиновникам за сообщения о попытке их подкупа

    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать пол-оклада за неподкупность
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нижегородской области чиновникам, которые официально уведомят губернатора о попытках склонения их к коррупционным правонарушениям, будет выплачиваться единовременная премия.

    Указом губернатора закреплено, что размер этой выплаты составит половину месячного денежного содержания того, кто сообщил о подобной попытке, при условии подтверждения факта в установленном порядке, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что меры направлены на служащих исполнительных органов, для которых губернатор выступает представителем нанимателя. Новое положение внесено в правила оплаты труда для чиновников, замещающих государственные должности в исполнительных органах.

    Порядок касается случаев, когда речь идет о таких преступлениях по УК РФ, как злоупотребление полномочиями, получение взятки, а также коммерческий подкуп.

    Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Ранее прокуратура потребовала взыскать 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Олега Сорокина, осужденного в 2019 году на 10 лет за получение взятки и соучастие в похищении человека.

    Комментарии (16)
    1 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Психотерапевт объяснил, как научить бабушек и дедушек пользоваться ИИ

    Психотерапевт Кульгавчук дал совет, как обучать бабушек и дедушек нейросетям

    Психотерапевт объяснил, как научить бабушек и дедушек пользоваться ИИ
    @ Jan Haas/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Пожилым людям важно показать работу ИИ на практике, а не в теории. Лучший способ заинтересовать их – сделать что-то полезное и наглядное вместе: например, воссоздать забытый рецепт пирога, расскрасить старую черно-белую фотографию. Задача – не сделать из пожилых родственников IT-специалистов, а безопасно вплести технологии в их жизнь, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Технологии идут в наш мир, и не все успевают за этим прогрессом. Для того, чтобы правильно знакомить пожилых родственников с ИИ, важна отправная точка: используйте общий язык, а не термины. Не начинайте разговор со слов «нейросеть» или «искусственный интеллект». Отталкивайтесь от их потребностей и интересов», – говорит Кульгавчук.

    Он подчеркивает, что вместо того, чтобы рассказывать про новые технологии, любую нейросеть по типу ChatGPT или об искусственном интеллекте в целом, лучше предложить: «Бабушка, помнишь, ты хотела найти рецепт пирога с той начинкой, как в детстве? Есть такая штука, которая может по твоему описанию найти или даже придумать такой рецепт. Это как очень умный помощник-библиотекарь». Затем следует спросить, не хочет ли она, чтобы ей показали, как это работает. Либо можно привлечь внимание дедушки к ИИ с помощью его любимого дела: «Дедуля, ты же любишь смотреть старые фотографии. Есть программа, которая может их почистить, сделать цветными, как новенькие. Хочешь, покажу на твоей фотографии с армии?».

    «Важно показать на практике, а не в теории. Лучший способ заинтересовать – сделать что-то полезное и наглядное вместе: например, создайте открытку с помощью нейросети по описанию пожилых родственников («нарисуй котенка в саду с ромашками»). Позвоните им в видеочате, используя фоновые эффекты (сепия, космос) или организуйте такой звонок с внуками, это просто и весело. Спросите у голосового помощника («Алиса, какой сегодня день рождения у поэтов?») и вместе послушайте ответ», – рекомендует психотерапевт.

    Также, продолжает он, можно сравнивать ИИ с уже знакомыми понятиями. То есть объяснить, что нейросеть как очень старательный и быстрый ученик, который прочитал миллионы книг. Та же умная колонка, например, для пожилых родственников сравнима с привычным радиоприемником, который понимает голос человека и может ответить.

    «Будьте терпеливы и слушайте их страхи. Но не перегружайте. Одна «тема» за раз. Обязательно спрашивайте: «Понятно? Не страшно? Давай еще раз повторим». Их страх – не глупость, а естественная реакция на неизвестное. Лучше бабушек и дедушек не призывать использовать новые технологии, а вовлекать и демонстрировать их ценность. Делайте акцент на удобстве: «Видишь, не надо теперь искать очки и телефонную книжку, можно просто сказать: «Сири, позвони внуку», – делится Кульгавчук.

    При этом специалист призывает не забывать о безопасности. Прежде чем рассказывать о способностях технологий пожилым родственникам, стоит взвесить все риски. Необходимо оценить способности человека: есть ли проблемы с памятью, зрением, мелкой моторикой, может ли человек отличить рекламу от интерфейса программы. И на основе этого выбрать устройства: если когнитивные способности снижены, высока доверчивость, то лучше технику упрощать.

    «Проведите ликбез по угрозам на пальцах, с примерами. Расскажите про дипфейки и мошенничество: «Бабушка, сейчас жулики могут подделать голос и даже видео. Может прийти сообщение от моего имени с просьбой срочно перевести деньги, потому что я в больнице. Никогда не верь входящим звонкам и сообщениям, так как это могут быть мошенники». Психотерапевт рекомендует сразу продемонстрировать своим родственникам возможности ИИ: реальные ролики с дипфейками, например, сгенерированное видео политика или их любимого артиста, чтобы это не было для них абстракцией.

    «Ваша задача – не сделать из пожилых родственников IT-специалистов, а безопасно вплести технологии в их жизнь, где они выступают как инструмент для радости, связи и удобства, а не как источник угрозы. Это проявление высшей степени заботы в цифровую эпоху. Вы строите для них безопасный цифровой мир, где они могут чувствовать себя уверенно и оставаться на связи с семьей», – заключил эксперт.

    Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что сгенерированные искусственным интеллектом видео с людьми из политического руководства страны представляют серьезную угрозу для общества.

    Комментарии (6)
    1 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Бельгия вновь выступила против экспроприации российских активов

    МИД Бельгии выступил против экспроприации российских активов ради Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Бельгии предложил профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выступил против экспроприации российских активов, передает ТАСС. Он заявил, что финансировать Киев целесообразнее с помощью классического общеевропейского займа, а не за счет изъятия российских средств.

    «Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, – это классически общеевропейский займ. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», – подчеркнул Прево.

    Министр также напомнил, что Бельгия уже давно призывает другие страны Европы не брать на себя дополнительные обязательства и риски, связанные с экспроприацией российских средств. По его словам, нежелание европейских государств делить риски говорит о правильности такой позиции.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала о том, что Еврокомиссия продолжает лоббировать идею экспроприации замороженных в Бельгии российских активов под видом «репарационного кредита». Еврокомиссия обещает Бельгии разделить все возможные финансовые риски по этим операциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о рисках для мирного процесса при использовании замороженных российских активов для кредитования Украины.

    Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на саммит ЕС в декабре, несмотря на позицию Бельгии.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас отметила обоснованность опасений Бельгии, но призвала разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 23:33 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что даст ВС России освобождение Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области, и рассказал, к чему ведет освобождение этого поселения.

    «Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – сказано в представленной в Telegram-канале Минобороны поздравительной телеграмме Белоусова.

    Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и проявленные в бою героизм и мужество.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки СПГ

    Власти России заявили о предложении экспорта СПГ в Саудовскую Аравию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское правительство рассматривает экспорт сжиженного природного газа в Саудовскую Аравию, не обсуждая участие саудовских компаний в проектах.

    Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки сжиженного природного газа, передает ТАСС. Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что вопрос участия саудовских компаний в российских СПГ-проектах не обсуждался.

    По словам Новака, обсуждение ограничивалось предложением по экспорту российского природного газа, если Эр-Рияд проявит интерес к закупкам. Прямая речь чиновника: «Конкретно это не обсуждали (участие в СПГ-проектах России – прим. ТАСС). Мы нашим коллегам предлагаем в случае их заинтересованности поставлять природный газ».

    Таким образом, инициатива властей России направлена на расширение сотрудничества с Саудовской Аравией исключительно в части поставок топлива, а не участия в корпоративных активах российских СПГ-проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может начаться уже в начале следующего года. Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз для всех держателей паспортов.

    Полимеры могут стать отраслью, которая выведет Россию в мировые технологические лидеры, а сжиженный природный газ к 2050 году будет опережать трубопроводные поставки по объему экспорта.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Начальник колонии в Сумах заочно осужден на 11 лет за истязание военнопленных

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд приговорил начальника колонии в украинских Сумах Александра Бубенца к одиннадцати годам лишения свободы за жестокое обращение с военнопленными, а также объявил его в международный розыск.

    Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении начальника Сумской исправительной колонии № 116 Александра Бубенца, передает РИА «Новости».

    Решением суда Бубенец был признан виновным в жестоком обращении с военнопленными по части первой статьи 356 УК РФ. Ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Приговором назначено наказание – 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бубенца объявили в международный розыск.

    Следствие установило, что Бубенец, управляя колонией, допустил посягательства на физическую неприкосновенность, акты насилия и унижающее обращение с военнопленными, в том числе с участием сотрудников СБУ Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд приговорил участника украинского националистического батальона к 18 годам лишения свободы за совершение военных преступлений на территории Донбасса.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Диссанаяке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил послание президенту Шри-Ланки с соболезнованиями из-за многочисленных жертв и разрушений, вызванных стихийным бедствием.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке по случаю гибели людей в результате наводнений и оползней, сообщает ТАСС. Текст соболезнований опубликован на официальном сайте Кремля.

    Путин отметил, что гибель людей и масштабные разрушения стали последствиями стихии, и выразил поддержку жителям страны. По словам российского лидера, его слова сочувствия адресованы родным и близким погибших, а также переданы пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В послании российского президента прозвучала просьба передать свои слова поддержки тем, кто был затронут стихийным бедствием. Путин подчеркнул готовность выразить поддержку всей Шри-Ланке в трудный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль PNS Saif ВМС Пакистана доставил гуманитарную помощь населению Шри-Ланки, пострадавшему от тропического циклона «Дитва».

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Глава Иванова ушел в отставку

    Шаботинский ушел с поста главы Иванова по собственному желанию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Шаботинский сложил с себя полномочия главы города Иваново, его отставка была принята депутатами городской думы.

    Как объяснили в пресс-службе гордумы, Шаботинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию сегодняшним числом, передает РИА «Новости».

    «Как поступило заявление, депутаты собрались и проголосовали. По нашему регламенту и по закону… отставка принимается на пленарном заседании Ивановской городской думы», – сообщили в гордуме.

    Шаботинский был избран главой города Иваново 24 июля 2024 года.

    Ранее мэра Владимира Наумова отправили в отставку из-за утраты доверия. В августе его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Наумова обвинили в получении взятки за содействие незаконной похоронной деятельности.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по активам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, в которых размещены замороженные активы России, должны принимать обязательное участие в переговорах о возможной разблокировке этих средств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже, что только эти страны имеют необходимую компетенцию решать подобные вопросы, передает ТАСС.

    «Когда будет вестись разговор о замороженных активах России, европейские страны, в которых хранятся эти средства, должны быть за столом переговоров, поскольку только они обладают компетенцией в этом вопросе», – заявил он.

    Напомним, Европейская комиссия собирается вынести решение по экспроприации российских суверенных активов на саммите ЕС 18–19 декабря.

    Спикер МИД Мария Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России.

    Комментарии (0)
