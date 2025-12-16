В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.0 комментариев
Ученые сообщили о минимальном сближении 3I/ATLAS с Землей
ИКИ РАН сообщил о сближении 3I/ATLAS с Землей 19 декабря
Небесное тело 3I/ATLAS достигнет минимального расстояния от Земли в утренние часы 19 декабря, войдя в синхронизированное движение с планетой, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Объект 3I/ATLAS находится всего в трёх сутках пути от минимального сближения с Землёй, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
По имеющимся расчётам, самое близкое прохождение состоится 19 декабря примерно в семь утра по московскому времени.
Сейчас объект практически синхронизировал своё движение с Землёй, и на протяжении недели до 22 декабря дистанция между телом и планетой останется практически неизменной – в пределах 0,5 млн км (это около 0,2% от разделяющего их расстояния).
После этого периода 3I/ATLAS начнёт быстро удаляться от Земли. В настоящее время небесное тело занимает третье место по яркости среди комет, находящихся на небе, однако его звёздная величина – около 12m, что делает невозможным наблюдать объект невооружённым глазом или с помощью обычных оптических приборов.
Положение объекта на небе останется практически постоянным в ближайшие дни. Несмотря на то что район наблюдения расположен вдали от легкодоступных ориентиров, таких как созвездие Большой Медведицы, его можно определить с помощью онлайн-приложений или по ближайшим ярким звёздам – Арктуру, Сириусу, Проциону. Ближайшей звездой будет Регул («сердце Льва»), самая яркая в соответствующем созвездии.
Объект 3I/ATLAS восходит над горизонтом примерно в 22–23 часа по местному времени. Оптимальные условия для наблюдения наступают около часу-двух ночи и сохраняются до рассвета.
Напомним, ранее ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что анализ радиосигналов от кометы 3I/Atlas предоставил доказательства ее естественного рождения.
У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который прозвали «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, сохраняющийся дольше, чем у других комет.
Ранее сообщалось, что комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью 2 млн км в сутки.