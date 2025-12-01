Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Якушев поздравил «Единую Россию» с 24-летием
Команда «Единой России» отмечает 24-летие, в своем поздравлении cекретарь Генсовета партии Владимир Якушев особо выделил вклад волонтtров в гуманитарные проекты и роль партии как опоры государства.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев направил поздравление коллективам региональных отделений, представителям партии во всех органах власти и волонтерам, участвующим в гуманитарной миссии «Единой России». Об этом говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он особо подчеркнул значение работы на местах, отметив вклад всех, кто трудится в первичных отделениях и муниципалитетах. «Ваш труд воплощает наш главный принцип: единство в заботе о людях», – заявил Якушев в своем поздравлении.
Секретарь Генсовета выразил уверенность, что благодаря общим усилиям «Единая Россия» продолжает оставаться партией большинства и надежной опорой государства.
Якушев отметил неизменное лидерство партии, ее присутствие в реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также главную миссию – создавать условия для будущих побед страны.
Накануне «Единая Россия» провела масштабные мероприятия ко Дню матери.