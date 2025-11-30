«Единая Россия» провела масштабные мероприятия ко Дню матери

Tекст: Дарья Григоренко

Депутаты Госдумы, активисты и молодогвардейцы поздравляют мам и жен участников спецоперации, проводят тематические флешмобы, акции «Вкус заботы», мастер-классы и творческие встречи. В роддомах поздравляют молодых мам, а для пожилых женщин проводят «дни красоты» и праздничные программы.

«Женское движение Единой России» организовало масштабную акцию «Вкус заботы». Активистки партийного проекта, участницы «женских клубов» вместе с мамами и женами участников СВО по всей стране изготавливают для находящихся в госпиталях бойцов домашние пироги – как символ семейного уюта и материнской заботы, – отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Особое внимание уделено поддержке семей участников спецоперации: активистки женского движения вместе с мамами и женами военнослужащих по всей стране пекут домашние пироги для госпиталей. В Москве и Белгородской области мастер-классы по выпечке объединили женщин, чьи близкие находятся на фронте, а готовую выпечку отправляют как бойцам, так и их матерям.

Сопредседатель общественного совета партпроекта Дарья Лантратова отметила: «За каждым героем стоит женщина, которая его любит и поддерживает. Наши мамы, которые ждут и молятся за своих защитников, тоже самые настоящие героини – они воспитали достойных мужчин, которые сегодня защищают нашу страну. Пусть и наши бойцы знают, что дома об их близких заботятся, и все вместе мы готовимся к Победе и их скорейшему возвращению».

«Живые, неформальные встречи с близкими участников СВО очень нужны. Такие проекты, реализуемые в рамках народной программы «Единой России» – это практическое воплощение социальной политики партии, адресная помощь и внимание к каждой семье», – отметила координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Москве Ирина Елиферова.

В регионах страны проходят творческие встречи и мастер-классы: в Дагестане испекли национальные пироги, в Рязанской области – провели встречи для семей участников спецоперации, на Камчатке прошел концерт и чаепитие для матерей и жен военнослужащих. В Красноярском крае женщины получили медали «За помощь фронту», их поздравил депутат Юрий Швыткин, подчеркнув важность материнского подвига.

В Петербурге более 300 человек выстроились в живую инсталляцию в форме сердца и слова «Мама», скандируя слова благодарности. Молодогвардейцы вместе с волонтерами вручали цветы мамам и поздравляли женщин с маленькими детьми. В других регионах депутатов и активистов объединяют мастер-классы, праздничные концерты, тематические муралы и консультации для мам по социальным вопросам.

В Луганской народной республике и на других освобожденных территориях единороссы и молодогвардейцы навестили матерей погибших бойцов, подарили им сладости, а в роддомах молодым мамам вручили детские подарки и товары. В Иркутской области была поздравлена вдова участника спецоперации Маргарита Шапошникова, в Перми прошла акция «Позвони маме», а в Херсонской области организовали консультации и семейные кинопоказы. Акции и поздравления, по словам участников, нацелены на то, чтобы каждая мама почувствовала поддержку и заботу.