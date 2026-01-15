  • Новость часаГенштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    15 января 2026, 08:56 • Новости дня

    Принятый за астероид объект оказался межзвездной кометой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небесный объект, ранее считавшийся опасным астероидом, который якобы мог столкнуться с Землей, на деле оказался межзвездной кометой, удаляющейся от нашей планеты, сообщил Центр малых планет.

    Объект, который первоначально был принят за астероид CE2XZW2, оказался межзвездной кометой 3I/ATLAS, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр малых планет.

    Астероидная природа объекта не подтвердилась после уточнения наблюдений.

    Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов объяснил, что автоматическая система центра получает данные о новых объектах на основании ограниченного числа наблюдений. В данном случае информация о CE2XZW2 появилась после четырех наблюдений, чего недостаточно для окончательного подтверждения статуса астероида.

    Ранее ученые опровергли возможность скорого падения на Землю астероида CE2XZW2 длиной около 10 метров.

    13 января 2026, 10:51 • Новости дня
    В НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после полетов

    В НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после длительных миссий

    В НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после полетов
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новое исследование показало, что у астронавтов после длительного пребывания на орбите мозг смещается и изменяет форму, причем наиболее заметные изменения фиксировались у тех, кто находился в космосе около года.

    Мозг астронавтов меняет форму и положение после пребывания в космосе, выяснили ученые, передает NBC News.

    Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и может повлиять на планы НАСА по созданию базы на Луне и организации длительных экспедиций на Марс.

    Авторы работы обнаружили, что после возвращения на Землю мозг астронавтов смещается вверх и назад относительно привычного положения. Больше всего изменения затронули зоны, связанные с восприятием движения, укачиванием, потерей равновесия и дезориентацией. Эти сдвиги фиксировались даже у тех, кто провел в космосе всего пару недель, но наиболее выражены у астронавтов, находившихся на орбите шесть месяцев или даже год.

    «У людей, пробывших на орбите год, наблюдались самые крупные изменения», – рассказала профессор Рэйчел Сайдер из Университета Флориды, соавтор исследования. Она уточнила, что смещение мозга составляет всего пару миллиметров, но для мозга это значительная величина, видимая невооруженным глазом. Исследование показало, что подобные перемены могут вызывать кратковременную дезориентацию или укачивание в невесомости, а после возвращения домой – проблемы с равновесием, однако серьезных осложнений вроде головных болей или нарушений когнитивных функций выявлено не было.

    Для сравнения ученые применили МРТ-сканирование и к участникам эксперимента на Земле: 24 добровольца лежали с головой ниже ног в течение 60 суток для имитации невесомости. У них также зафиксировали изменения формы и положения мозга, хотя выраженность изменений была ниже, чем у астронавтов.

    Эксперты подчеркивают, что вопрос долгосрочных последствий пока остается открытым, а размер выборки ограничен, поскольку ежегодно на МКС отправляются не больше дюжины астронавтов. Пока известно, что после возвращения на Землю большинство изменений обратимы, но как поведет себя мозг людей, если им предстоит длительное пребывание на Луне или Марсе с другим уровнем гравитации, еще предстоит выяснить.

    Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что с учетом современных технологий путешествие на Марс, занимающее примерно 250 дней в одну сторону, пока слишком рискованно для человечества.

    Между тем космонавт Олег Новицкий назвал сроки подготовки человека к полету в космос.

    Комментарии (6)
    14 января 2026, 12:27 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям

    Роскосмос: Двигатель для ракеты «Союз-5» готов к летным испытаниям

    Tекст: Мария Иванова

    После успешных стендовых огневых испытаний двигатель РД0124МС для ракеты «Союз-5» получил допуск к летным тестам, сообщили в Роскосмосе.

    Ракетный двигатель РД0124МС, предназначенный для ракеты «Союз-5», успешно прошел серию стендовых огневых испытаний, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    В Конструкторском бюро химавтоматики уточнили, что эти испытания стали ключевым этапом проверки агрегата перед началом летных испытаний.

    Стендовые огневые испытания позволяют проверить работу двигателя в условиях, максимально приближенных к реальным полетам, что обеспечивает высокую надежность изделия перед его установкой на ракету. В 2025 году КБХА уже передало первый экземпляр нового двигателя для использования в летных испытаниях.

    Пока специалисты анализируют полученные результаты, на предприятии продолжается изготовление новых экземпляров РД0124МС для дальнейших испытаний и запусков. Двигатель считается одной из ключевых инноваций для модернизированной ракеты «Союз-5».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта прошлого года Роскосмос направил первую ступень ракеты-носителя «Союз-5» на испытания.

    Огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» завершились успешно в октябре.

    Комментарии (22)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 23:33 • Новости дня
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Должность командира Международной космической станции (МКС) появилась в 2000 году. Сергей Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции, напомнили в Telegram-канале Роскосмоса.

    «В космическом доме прошла церемония передачи командования станцией. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. По традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол», – сообщили в Роскосмосе.

    В ведомстве уточнили, что в 2025 году российские космонавты дважды возглавляли станцию: марте командование принял Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МКС в декабре впервые за 25 лет приняла восемь кораблей одновременно. Рыжиков передал руководство МКС американскому и российскому коллегам. Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о 40-минутной ночи на орбите.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном Железнов оценил вероятное столкновение астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей
    @ NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астероид CE2XZW2, размером около двадцати метров, был обнаружен недавно и может столкнуться с Землей, прогнозируют ученые.

    Астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей, сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, «номинальная орбита – 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая».

    Эксперт подчеркнул, что информации о траектории пока недостаточно, чтобы точно определить дату и время возможного столкновения. Не исключено, что событие может произойти уже сегодня, однако эти оценки крайне предварительные.

    Размер CE2XZW2 составляет около 20 метров, и при входе в атмосферу такие объекты обычно взрываются, пояснил Железнов. Он уточнил, что в случае столкновения до поверхности долетят лишь мелкие фрагменты, представляющие минимальную угрозу для людей.

    Железнов добавил, что орбита подобных недавно открытых астероидов зачастую определяется неточно, а с накоплением наблюдений прогноз корректируется. В результате, Земля может оказаться вне предполагаемой траектории астероида.

    Напоминая о предыдущих случаях, астроном отметил, что первый астероид, обнаруженный за сутки до падения, был зафиксирован в 2008 году. Челябинский метеорит, схожий по размерам с CE2XZW2, был не замечен из-за приближения со стороны Солнца и вошел в атмосферу в 2013 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые указали на странности в поведении астероида, пролетевшего осенью над Подмосковьем.

    Также сообщалось, что США планируют взорвать астероид 2024 YR4 для предотвращения возможной угрозы Земле. Астрономы предупредили, что ядерный подрыв астероида может привести к созданию опасного космического мусора массой 230 тыс. тонн.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 11:29 • Новости дня
    Индийская ракета не смогла вывести 16 спутников на орбиту

    Индийская ракета потерпела неудачу при запуске 16 спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Индийская ракета PSLV-C62 отклонилась от курса на завершающем этапе полета, в результате чего на орбиту не удалось вывести 16 спутников, включая аппарат Anvesha.

    Индийская ракета-носитель PSLV-C62 не смогла вывести на орбиту шестнадцать спутников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Индийской организации космических исследований (ISRO).

    Аппарат отклонился от заданной траектории во время работы третьей ступени, что привело к потере контроля над миссией.

    В ISRO подчеркнули: «Ракета PSLV-C62 отклонилась от курса во время приближения к концу работы третьей ступени». Сейчас специалисты анализируют параметры полета и официально не объявили миссию неудачной, однако аппараты не достигли орбиты.

    Главным грузом PSLV-C62 был спутник зондирования Земли EOS-N1, известный также как Anvesha. Его разработали специалисты Индийской организации оборонных исследований и разработок. Anvesha оснащен гиперспектральной камерой для анализа состояния сельскохозяйственных культур, влажности почвы, поиска минералов и отслеживания изменений в городской среде.

    Помимо Anvesha, планировалось вывести на орбиту еще 15 коммерческих спутников от индийских и зарубежных заказчиков. PSLV-C62 должна была продолжить успешную историю пусков ракеты PSLV, ранее совершившей 63 успешных старта и установившей в 2017 году мировой рекорд по количеству спутников, выведенных за одну миссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,в конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров объявил о планах России и Индии разместить свои космические станции на одной орбите.

    В ноябре прошлого года Индия запустила самый тяжелый военный спутник связи.

    Ранее Индия приняла решение отправить в космос робота-гуманоида.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 13:51 • Новости дня
    Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу

    Мантуров сообщил о расширении орбитальной группировки России до 300 спутников

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассказал о росте числа космических аппаратов на орбите и обсудил развитие промышленности.

    Вопросы развития обрабатывающей промышленности и космической сферы, включая технологии двойного назначения, стали одной из тем встречи президента России Владимира Путина с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, передает ТАСС.

    Путин отметил успехи в промышленности и выразил интерес к оценке ситуации в космосе, подчеркнув важность разработок двойного применения.

    «Хотел бы уже услышать ваши оценки того, что происходит в космической сфере», – заявил Путин.

    Мантуров в ходе беседы сообщил, что российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников за 2025 год, передает РИА «Новости».

    Путин предложил подробно обсудить состояние и перспективы космической сферы, попросив дать оценку происходящему и уделяя особое внимание технологиям двойного назначения.

    Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения вопросов развития промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Кремле.

    Путин заявил, что обрабатывающие отрасли России показали хорошие результаты по итогам 2025 года благодаря деятельности оборонно-промышленного комплекса.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мантуров заявил о выделении 5 млрд рублей на зондирование Земли

    Tекст: Вера Басилая

    Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении 5 млрд рублей для предоставления услуг по дистанционному зондированию Земли.

    По словам Мантурова, на предоставление услуг по дистанционному зондированию Земли в российском бюджете предусмотрено 5 млрд рублей, передает ТАСС.

    Мантуров отметил, что с 2026 года начинаем по-новому предоставлять услуги по снимкам дистанционного зондирования Земли.

    Он уточнил, что в бюджете заложены средства для 11 заказчиков, а начальная сумма составляет 5 млрд рублей. В дальнейшем, по его словам, планируется привлекать частный бизнес для выполнения работ в этой сфере, как ранее поручал президент.

    Владимир Путин также подписал закон, который наделяет Роскосмос полномочиями утверждать порядок и условия приобретения данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Кроме того, госкорпорация теперь будет определять стоимость расчетной единицы за предоставление таких данных, копий, а также продуктов, созданных при их обработке, включая геопривязку, радиометрическую и геометрическую коррекцию.

    Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения развития промышленности и транспорта с Денисом Мантуровым.

    Мантуров проинформировал Путина о расширении российской орбитальной группировки до 300 спутников.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Китайские ученые изобрели ультратонкую солнечную батарею толщиной с лист

    Китайские ученые создали гибкую панель из кремния и перовскита толщиной с бумагу

    Tекст: Мария Иванова

    Команда китайских ученых разработала гибкую солнечную панель толщиной с лист бумаги, объединяющую кристаллический кремний и перовскит для максимального поглощения солнечной энергии.

    Китайские ученые из Сучжоуского университета разработали гибкую солнечную батарею, толщина которой сравнима с обычным листом бумаги, передает ТАСС.

    Новое устройство состоит из нескольких ультратонких слоев кристаллического кремния и перовскита, что позволяет получить легкую и гибкую конструкцию.

    Профессор Чжан Сяохун, руководитель проекта, заявил: «Гибкий фотоэлектрический элемент с наслоением сочетает в себе традиционные материалы – кристаллический кремний и перовскит, причем каждый слой улавливает определенные длины волн солнечного света». Это инженерное решение расширяет диапазон поглощаемой солнечной энергии и увеличивает эффективность превращения света в электричество по сравнению с классическими однослойными элементами.

    Исследователи отмечают, что подобные батареи могут обеспечить бесперебойное энергоснабжение спутников, центров хранения данных и других энергоемких объектов, для которых критична компактность и легкость источников питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские инженеры создали рекордно эффективную солнечную батарею на основе олова.

    Между тем в России впервые создали солнечные панели, которые предназначены для размещения в оконных проемах зданий.

    А «Ростех» первым в стране начал выпускать пластины для солнечных батарей, которые изготавливаются из германия.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 14:09 • Новости дня
    Мантуров рассказал о первом запуске «Ангары-А5» с Плесецка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета «Ангара-А5» впервые вывела на геостационарную орбиту спутник для Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Мантуров отметил, что ранее подобные задачи выполнялись только с Байконура, передает ТАСС.

    «Отдельно выделен запуск «Ангары-А5» с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур», – заявил Мантуров.

    Мантуров сообщил, что следующим этапом станет запуск «Ангары» с космодрома Восточный, в том числе для задач по созданию Российской орбитальной станции. В дальнейшем планируется использовать эту ракету для пилотируемой космонавтики и реализации лунных программ.

    По его словам, в 2025 году Роскосмос осуществил 17 запусков ракет-носителей, что соответствует показателю предыдущего года. Также заметно выросла экономическая эффективность отрасли: за 2025 год совокупная выручка предприятий ракетно-космической сферы увеличилась на 10%.

    Мантуров отметил, что рост доходов позитивно влияет на деятельность Роскосмоса – в госкорпорации повышается средняя заработная плата и производительность труда.

    Ранее Минобороны сообщило о создании спутника «Можаец-6».

    В сентябре ракета «Союз-2.1б» доставила военные спутники на орбиту.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Стартап из США GRU Space объявил о создании отелей на Луне в 2032 году

    Tекст: Мария Иванова

    Американский стартап GRU Space заявил о намерении построить на Луне отели и начать отправлять туда туристов с 2032 года, предлагая первые модули вместимостью до четырёх человек.

    Стартап GRU Space из Сан-Франциско объявил о планах построить на Луне отели и начать отправлять туда туристов уже в 2032 году, передает ТАСС.

    На сайте компании отмечается, что проект стал возможен благодаря снижению стоимости вывода грузов на орбиту – это произошло за счет деятельности SpaceX и появления конкурентов, таких как Blue Origin и другие стартапы с возвращаемыми ракетами по всему миру.

    В GRU Space подчеркивают, что космос уже становится направлением для супер-премиального туризма – на Земле, по мнению компании, почти не осталось новых впечатлений для самых состоятельных клиентов. В компании заверяют: «Клиенты будут осуществлять полеты на лицензированных коммерческих аппаратах, управляемых такими поставщиками, как SpaceX или Blue Origin, а GRU будет координировать программу полета и операции на поверхности Луны».

    На первых этапах туристов будут размещать в надувных модулях, рассчитанных на двух-четырех человек; такие отели будут доставляться вместе с путешественниками. Если удастся организовать три полета в год, стоимость «путевки» на каждого туриста составит 416 тыс. долларов. После GRU Space рассчитывает строить более сложные лунные отели, которые смогут принять до 10 гостей, при этом цена поездки снизится примерно до 83 тыс. долларов.

    Вдохновением для дизайна будущих лунных отелей стал Дворец изящных искусств в Сан-Франциско. Компания планирует провести подготовительные полеты для отработки технологий уже в 2029 и 2031 годах, после чего рассчитывает приступить к приему гостей.

    GRU Space основана выпускником Калифорнийского университета в Беркли Скайлером Чаном. Стартап получил финансирование от бизнес-инкубатора Y Combinator, однако сумма инвестиций не раскрывается. На сайте компании уже открыт прием заявок на участие в будущих миссиях, предварительная регистрация стоит 1 тыс. долларов.

    Между тем, во вторник сообщалось, что исследователи установили: длительное пребывание на орбите приводит к смещению мозга у астронавтов.

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что с учетом современных технологий путешествие на Марс, занимающее примерно 250 дней в одну сторону, пока слишком рискованно для человечества.

    Ранее космонавт Олег Новицкий назвал сроки подготовки человека к полету в космос.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 02:41 • Новости дня
    Пробы воды Москвы-реки показали минимум микропластика

    Tекст: Катерина Туманова

    Анализ воды Москвы-реки показал крайне низкое содержание микропластика, что свидетельствует о высокой чистоте водоема и отсутствии угрозы для экологии, сообщили исследователи МГУ им. М.В. Ломоносова.

    Сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова исследовали пробы воды Москвы-реки на входе и выходе из столицы и выявили минимальное содержание микропластика. В пресс-службе вуза уточнили, что речь идет о нанограммах на литр: на входе в город концентрация составила 270 нг/л, на выходе – 360 нг/л, передает ТАСС.

    В ходе исследования был применен новый физико-химический метод, который позволяет выявлять частицы микропластика размером от 0,1 мкм до 1 мм. Через каскад фильтров прошло около 60 тонн воды, в том числе взятые пробы из Десны и одного из болот в районе Шатуры. В Десне содержание микропластика оказалось еще ниже – 170 нг/л, а в болотной воде его не обнаружили.

    «В последнее время многие СМИ пугают граждан некоей опасностью от частиц микропластика, которые якобы нас окружают повсюду, и могут нанести ущерб здоровью и окружающей среде. Чтобы это проверить, в МГУ разработали новый систематический подход по определению степени загрязнения природных вод взвешенными твердыми частицами микропластика в диапазоне от 0,1 мкм до 1 мм <…>. Несмотря на распространяемые «страшилки», результат однозначен: содержание микропластика ничтожно мало», – пояснили в пресс-службе МГУ.

    Заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ Алексей Хохлов отметил: максимальное количество частиц микропластика было зафиксировано в Москве-реке на выходе из города – 5 частиц на тонну воды. По его словам, такая концентрация значительно ниже допустимых значений для большинства токсичных веществ, а уровень микропластика в московских реках не вызывает опасений.

    Методика МГУ может быть использована для анализа воды в других регионах России, включая акваторию Байкала и устье реки Селенга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследователи Томского государственного университета в декабре 2024 года выявили, что концентрация микропластика в снегах Западной Сибири сопоставима с уровнями, зафиксированными в итальянских Альпах.

    Австралийские ученые предупредили о риске деменции из-за мытья посуды, так как вода становится полной микропластика и химических веществ. Ученые научились определять содержание пластика в Москве-реке с помощью касторки.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 02:12 • Новости дня
    Экипаж Crew-11 начал досрочное возвращение на Землю из-за медицинского инцидента

    Tекст: Антон Антонов

    Космический корабль компании SpaceX с международным экипажем миссии Crew-11 произвел отстыковку от МКС для досрочного возвращения на Землю из-за медицинского инцидента, следует из данных НАСА.

    Аппарат отстыковался от МКС в 17.20 по времени восточного побережья США (01.20 мск четверга). Экипаж состоит из российского космонавта Олега Платонова, американских астронавтов Зены Кардман и Майкла Финк, а также японского астронавта Кимии Юи. Ожидается, что корабль совершит приводнение у побережья Калифорнии 15 января, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж прибыл на станцию в августе и планировал оставаться на МКС до конца февраля, но НАСА приняло решение о досрочном возвращении экипажа на Землю из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов. Агентство не раскрыло личность и диагноз пострадавшего. Состояние члена экипажа является стабильным.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали возможный рекорд по магнитным бурям в 2026 году

    Ученые ИКИ РАН сообщили о вероятном рекорде по магнитным бурям в 2026 году

    Tекст: Мария Иванова

    В первые 13 дней 2026 года зафиксирован рост числа магнитных бурь и геомагнитных возмущений, причём их частота уже превышает показатели рекордного 2025 года.

    Геомагнитная активность в 2026 году демонстрирует темпы роста, превышающие показатели предыдущего рекордного года, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

    За первые 13 дней января уже зафиксировано три дня с магнитными бурями, что составляет 23% от общего числа дней месяца. Для сравнения, в 2025 году аналогичный показатель был 18%, а за весь год магнитные бури наблюдались в 69 из 365 дней, то есть 18%.

    Среди первых 13 дней нового года восемь оказались окрашены в желтые и красные цвета по индексу Kp, что означает умеренный и высокий уровень магнитных возмущений – 62%, тогда как в 2025 году таких дней было 46% за год, что уже стало рекордом с 2005 года. Ученые отмечают: «Глобальные выводы и прогнозы на предстоящий год делать по первым 13 дням некорректно, но, как минимум, заявка на то, что рекорды предыдущего года могут быть побиты в наступающем году, уже сделана».

    Исследователи подчеркивают, что всплеск магнитных бурь происходит несмотря на снижение общей солнечной активности, пик которой пришелся на 2024 год. Основной причиной бурь стало аномально большое количество корональных дыр на Солнце, что приводит к усилению солнечного ветра и, как следствие, к возмущениям магнитного поля Земли.

    Тенденций к снижению числа корональных дыр пока не наблюдается: на сегодня на Солнце видны две средних по размеру дыры.

    Тем не менее, нынешние показатели еще далеки от абсолютного рекорда: в 2003 году геомагнитные возмущения фиксировались в 272 днях (72% случаев), а спокойных суток было только 93. Ученые продолжают наблюдение и не исключают, что 2026 год может стать новым рекордным по числу магнитных бурь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РАН спрогнозировали возмущенную геомагнитную обстановку на Земле до конца недели.

    На Земле 11 января произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря.

    При этом прошлый год отличался высокой геомагнитной активностью и рекордными показателями за последние десять лет.

    Отметим, что в Москве на выходных прогнозируют рекордный рост атмосферного давления.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 10:15 • Новости дня
    РАН спрогнозировала возмущённую геомагнитную обстановку на Земле до конца недели

    РАН спрогнозировала повышенный фон без сильных магнитных бурь до конца недели

    Tекст: Мария Иванова

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что на Земле ожидается умеренно возмущенная геомагнитная обстановка, но сильных бурь не прогнозируется.

    В ближайшую неделю геомагнитная обстановка останется слабо возмущённой, но без угрозы сильных магнитных бурь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным специалистов, умеренная солнечная активность продолжит формировать повышенный геомагнитный фон, однако серьёзных последствий для Земли не прогнозируется.

    В лаборатории отмечают, что слабые возмущения связаны с нестабильными параметрами солнечного ветра. На обращенной к Земле стороне Солнца сейчас расположены две средние корональные дыры и несколько небольших источников быстрого ветра, которые и будут поддерживать фоновые колебания магнитного поля с отдельными более яркими всплесками.

    Также подчеркивается, что крупный активный центр Солнца, влияющий на вспышечную активность, пока находится на его обратной стороне и не виден с Земли. «Какой-либо разумный прогноз на его дальнейшую активность пока невозможен», – подчеркнули в лаборатории. Тем не менее, угрозы для Земли нынешняя солнечная активность не представляет.

    Напомним, накануне в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что крупный активный центр на Солнце в ближайшие сутки выйдет на сторону, обращенную к Земле.

    Ученые 8 января зафиксировали крупный взрыв на Солнце.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 09:12 • Новости дня
    На Солнце произошла вторая с начала года мощная вспышка класса М

    В ночь на 15 января на Солнце зафиксировали вспышку M162

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 15 января на видимой стороне Солнца была зафиксирована вторая за 2026 год вспышка класса M, достигшая уровня M1.62.

    Вторая по счету в 2026 году мощная вспышка класса M была зафиксирована на Солнце в ночь на 15 января, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вспышка произошла в активной области № 4341, которая недавно вышла на видимую с Земли сторону светила. Максимум излучения пришёлся на 23.33 по московскому времени, а мощность события составила M1.62, что соответствует четвертому уровню по пятибалльной шкале.

    Ранее в этом году в той же области уже фиксировалась M-вспышка три дня назад. По данным лаборатории, эта солнечная зона характеризуется длительными паузами между взрывами, когда энергия накапливается и затем высвобождается в виде сильных всплесков. Предполагается, что наиболее крупные события здесь произошли 8 и 12 января, но их точная мощность не определена, так как они были за краем Солнца.

    «Ночная вспышка, несмотря на отнесение её к категории M, объективно сильной не является и может быть охарактеризована как средняя. Её влияние на Землю исключено», – подчеркнули исследователи. По их наблюдениям, если сохраняется прежний ритм, следующую вспышку можно ожидать в ближайшие 1–2 суток, однако строгих физических закономерностей в этом пока не выявлено.

    В настоящее время данной солнечной области присвоена классификация Beta-Gamma, которая близка к максимальной по степени «вспышечной опасности». Ожидается, что в ближайшее время статус будет повышен до высшего уровня – Beta-Gamma-Delta.

    Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка класса М.

    Крупный активный центр на Солнце за последние дни уже вызвал два мощных взрыва и в ближайшее время выйдет на сторону, обращенную к Земле, отмечали эксперты.

    Ученые 8 января зафиксировали крупный взрыв на Солнце.

    Комментарии (0)
