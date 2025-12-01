Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Пескова спросили о письме Козака Путину перед отставкой
Песков заявил об отсутствии информации о якобы письме Козака Путину перед отставкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о существовании письма Дмитрия Козака Владимиру Путину, которое он якобы написал при уходе в отставку.
В Кремле не располагают информацией о письме, которое бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак якобы написал главе государства Владимиру Путину при уходе с должности, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по просьбе RTVI.
«Нет. Ничего не известно», – заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о существовании такого письма.
Ранее Песков заявил, что Дмитрий Козак подал заявление об отставке по собственному желанию.
СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе.