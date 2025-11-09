Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку

Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО улыбку
Лицо нового генсека НАТО Марка Рютте без конца озаряет улыбка: на встречах, при рукопожатиях, на переговорах и фотосессиях, пусть даже в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы, отметил российский сенатор Алексей Пушков, попытавшись объяснить это явление.
«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», – указал сенатор в Telegram-канале.
Пушков считает, что это нормально для Рютте, который уже перебрался в класс «небожителей».
«После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев. Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними», – заявил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность. Также Рютте заявил, что НАТО готовится к долгосрочной конфронтации с Россией.