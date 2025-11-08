Глава Пентагона сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

Глава Пентагона Хегсет указал на схожесть ситуации в мире с 1939 и 1981 годами

Tекст: Вера Басилая

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в мире постепенно растет опасность, напомнив о событиях накануне Второй мировой войны и кризисе 1981 года, передает ТАСС.

«Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года – момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это», – заявил Хегсет.

Во время выступления в Национальном университете обороны он подчеркнул, что если Америка и ее союзники хотят избежать войны, им необходимо быть готовыми к разного рода вызовам. Хегсет отметил рост угроз со стороны потенциальных противников, не называя конкретные страны.

В 1981 году США ввели санкции против СССР после введения военного положения в Польше, а в 1939 году началась Вторая мировая война после нападения Германии на Польшу. Хегсет напомнил, что в 1981 году сильно возросли ожидания начала Третьей мировой войны из-за конфликта в Афганистане и напряженности между сверхдержавами.

Президент Дональд Трамп уверял, что Вашингтон не стремится к новым военным конфликтам.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта.

Напомним, США запланировали первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возобновлении испытаний.