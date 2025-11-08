Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет ТАСС, в украинской Погранслужбе уведомили о прекращении всех пропускных операций на государственной границе страны из-за технического сбоя в базе данных таможни. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Временно остановлены пропускные операции на государственной границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни».

Пограничники пояснили, что оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и выезд из страны не проводится до устранения неисправностей.

Причина сбоя на данный момент не установлена. Представители ведомства также не сообщили, когда пункты пропуска смогут возобновить нормальную работу.

