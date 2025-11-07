Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.7 комментариев
Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Пензы
Представитель Росавиации в Telegram-канале объявил о введении временных ограничений в аэропорту Пензы.
«Аэропорт Пензы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он.
Напомним, ранее вечером пятницы аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
В зоне внутренних вылетов аэропорта Домодедово вновь заработали бесплатные курилки, оснащенные дополнительными фильтрами для защиты некурящих пассажиров.