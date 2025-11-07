Аэропорт Домодедово вновь открыл курилки в зоне внутренних вылетов

В Домодедово заработали три новые бесплатные курительные комнаты

Tекст: Мария Иванова

Бесплатные курительные комнаты вновь начали работать в зоне внутренних вылетов аэропорта Домодедово, передает РИА «Новости».

Официальный представитель аэропорта Сергей Стариков сообщил: «Домодедово приняло решение открыть ранее законсервированные курительные комнаты, расположенные в зоне внутренних вылетов». Теперь для пассажиров доступны две курительные комнаты на пути от регистрации к телетрапам, а также одна на нулевом этаже в зоне выхода пассажиров к автобусам.

Отмечается, что все новые курилки оснащены мощными фильтрами и системами очистки. Это должно обезопасить некурящих от пассивного курения и значительно снизить риск курения в туалетах аэропорта.

Домодедово является одним из крупнейших аэропортов авиационного узла Москвы. Сегодня отсюда осуществляются рейсы по более чем 80 направлениям как внутри страны, так и за рубеж. Общая площадь терминалов превышает 500 тыс. кв. метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Пулково был открыт бесплатный доступ в комнату для курения для шести человек. Руководство аэропорта Пулково ранее намеревалось установить плату в размере 500 рублей за вход в специальную курительную комнату.

В Московском аэропорту Внуково в 2021 году также возобновили работу курительных комнат вместимостью до восьми человек.