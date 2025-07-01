Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
Аэропорт Пулково ввел плату за посещение зоны для курения
Руководство аэропорта Пулково установило плату в размере 500 рублей за посещение специализированной комнаты для курения.
Помимо этого, зона будет закрываться на технический перерыв трижды в сутки: с 6.00 до 6.45, с 15.00 до 15.45 и с 23.45 до 00.30, передает 78.ru. На это время доступ в курительную комнату будет невозможен, даже за деньги.
В пресс-службе Пулково пояснили, что аэропорты не обязаны предоставлять бесплатные помещения для курения. «Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным», – заявили в пресс-службе.
Ранее Шереметьево стал самым удобным аэропортом России по версии Forbes. В десятку лидеров также вошли московский Внуково, Гагарин в Саратове, Чкалов в Нижнем Новгороде, Кольцово в Екатеринбурге, аэропорт Красноярска, Хомутово в Южно-Сахалинске и Пулково в Петербурге.