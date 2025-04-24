Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
Шереметьево признан самым удобным аэропортом России по версии Forbes
Шереметьево признан самым удобным аэропортом России по версии Forbes, показав пассажиропоток 43,7 млн человек и максимальный итоговый балл среди участников рейтинга.
Аэропорт Шереметьево занял лидирующую позицию в рейтинге самых удобных аэропортов России, который опубликовал журнал Forbes, передает ТАСС. В основу рейтинга легла оценка по пятнадцати параметрам, объединенным в пять основных групп, включая пассажиропоток, маршрутную сеть, сервис, ожидание багажа и транспортную доступность.
В 2024 году пассажиропоток Шереметьево составил 43,7 млн человек, а пропускная способность аэропорта достигла 110 млн человек в год. В инфраструктуру Шереметьево входят восемь пассажирских терминалов, а по итогам оценки аэропорт набрал 50,7 балла.
На втором месте оказался аэропорт Домодедово с 50,2 балла и пассажиропотоком 15,5 млн человек за текущий год. Третью строчку рейтинга занял аэропорт Нового Уренгоя, получив 47,1 балла и обслужив 1 млн человек. Сообщается, что за год его пропускная способность увеличилась в четыре раза, появились три телескопических трапа и двенадцать стоек регистрации.
В десятку лидеров также вошли московский Внуково, Гагарин в Саратове, Чкалов в Нижнем Новгороде, Кольцово в Екатеринбурге, аэропорт Красноярска, Хомутово в Южно-Сахалинске и Пулково в Петербурге. Аэропорты, не предоставившие данные, получили минимальный балл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Аэрофлот» опровергла сообщения о якобы отказе двигателя у самолета, который вернулся в Шереметьево, ранее самолет Boeing-737 совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за неисправности электросистемы, а также воздушное судно Sukhoi Superjet-100 с отказавшей радиолокационной системой благополучно приземлилось в том же аэропорту.