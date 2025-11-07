Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.7 комментариев
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов
Временные ограничения полетов введены в аэропорту Волгограда сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он.
Напомним, вечером 7 ноября системы противовоздушной обороны нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
