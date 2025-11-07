Тбилиси объяснил Евросоюзу выгоду от членства Грузии после потери доступа к рынку России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«С 2021 года у ЕС нет доступа к российскому рынку, который для ЕС был экономически важен. ЕС потерял также доступ к дешевым природным ресурсам. В этой ситуации ЕС должен стараться расширять экономическое сотрудничество с Востоком, с азиатским рынком. В этом плане Грузия может сыграть для ЕС очень важную роль», сказал председатель правительства Грузии.

По его словам, «таким образом, не только Грузия может получить пользу от вступления в Евросоюз, но и Евросоюз может получить выгоду от членства Грузии».

«Поэтому я надеюсь, что в итоге по Грузии ЕС примет прагматичное решение», – отметил Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр также подчеркнул, что «правительство и народ Грузии четко прозападные».

При этом он выразил сожаление действиями евробюрократии, которые «несколько пошатнули доверие грузин к Евросоюзу, но оно по-прежнему высокое».

«Мы – часть западной, европейской культуры», – заявил глава грузинского кабмина, назвав «достаточно реалистичным» членство Грузии в ЕС в 2030 году в случае изменения позиции евробюрократии.