Путин подчеркнул недопустимость политики в международном спорте

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава», проходящего в Самаре, заявил о неизменной позиции России по равному доступу спортсменов к международным турнирам, передает ТАСС.

Президент отметил: «Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами».

Путин подчеркнул, что политике в спорте не место, и напомнил, что Россия всегда придерживалась этого принципа. По его словам, представители международных спортивных организаций и федераций всегда принимались в России радушно, а для атлетов, которые честно боролись за право выступать за свою страну, создавались все необходимые условия.

Глава государства отметил, что для России это принципиальный вопрос, и политика не должна влиять на спортивное соперничество. Москва, по его словам, неизменно выступает за то, чтобы доступ к соревнованиям основывался исключительно на спортивных заслугах участников, а не на политических соображениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация плавания разрешила ватерполистам из России участвовать в международных турнирах с 1 января 2026 года.