Открылась регистрация на олимпиаду «Технокубок» для школьников
VK открыл регистрацию на олимпиаду «Технокубок» для школьников
Для школьников 8–11 классов открылась регистрация на олимпиаду по программированию «Технокубок», в этом году состоящую из трех этапов и финалом в Москве.
Регистрация на олимпиаду по программированию «Технокубок» для школьников 8–11 классов стартовала, передает VK. Организаторами выступают VK, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана. В 2025/26 учебном году мероприятие впервые пройдет в три этапа: онлайн-отборочные 16 ноября и 7 декабря, очный тур 8 февраля и финал 13–15 марта в Москве.
Для участия в конкурсе нужно пройти онлайн-этап на платформе All Cups от VK, выбрав удобную дату, так как будет учтен лучший результат. Очный раунд пройдет в вузах-партнерах, а лучшие школьники получат доступ к финалу.
На олимпиаде участникам предстоит решить задания от IT-компаний на языках C++, Python, Java, C#, Kotlin и других. Финалисты могут поступить в ведущие вузы без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ по информатике, а результаты сохраняются четыре года. Для подготовки доступен бесплатный курс от VK Education, педагоги смогут отслеживать успехи учеников через платформу All Cups.
Заместитель вице-президента VK по образовательным проектам Анна Степанова заявила: «Программирование – один из ключевых навыков для создания технологий будущего. «Технокубок» много лет помогает школьникам делать первые шаги в этой сфере – пробовать себя в решении реальных задач и на практике разбираться, как устроена сфера цифровых технологий. Мы уверены, что участие в олимпиаде станет для ребят не только полезным опытом, но и вдохновит их на будущую карьеру в IT».
Директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев подчеркнул, что «Технокубок» – это место встречи сильнейших школьников-программистов, где начинается путь будущих студентов ведущих вузов и разработчиков цифровых систем.
Главная цель олимпиады – выявить и поддержать талантливых школьников, мотивировать их к дальнейшему обучению в IT-сфере, что подтверждает начальник управления «Приемная комиссия» МГТУ им. Баумана Иван Сидельников.