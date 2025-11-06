Tекст: Елизавета Шишкова

Планы Североатлантического альянса и Украины по организации масштабной катастрофы на Запорожской АЭС названы «циничными и бесчеловечными», передает ТАСС.

По словам Яшиной, Запад рассчитывает устроить аварийную ситуацию с последующим возложением вины на Россию. Она заявила: «При этом расчеты западных «партнеров» на организацию масштабной катастрофы с последующими ложными обвинениями в адрес России выглядят особенно цинично и бесчеловечно».

Яшина также сообщила, что Запорожская АЭС находится под надежной защитой, а российские военные и специалисты станции делают все необходимое для поддержания безопасной эксплуатации объекта. Особое внимание уделяется выполнению всех международных норм и стандартов при работе АЭС.

Руководство станции подчеркнуло, что любые попытки поставить под угрозу безопасность Запорожской АЭС тщательно контролируются, а сотрудники станции действуют в условиях строгого соблюдения ответственности за сохранность инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные структуры обсуждают сценарии диверсии на Запорожской АЭС с целью обвинить Россию и организовать информационную кампанию в европейских СМИ.

Киев пытается поэтапно вывести из строя системы безопасности станции, нанося удары по топливным резервуарам и объектам энергоснабжения.