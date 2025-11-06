Tекст: Вера Басилая

Европейские страны НАТО подталкивают киевские власти к поиску способов повлиять на ход конфликта на Украине, следует из сообщения на сайте СВР.

По информации службы, в качестве самого эффективного инструмента обсуждается возможность совершения крупной диверсии с жертвами среди граждан Украины и Евросоюза по аналогии с авиакатастрофой МН17 в 2014 году.

По данным СВР, специалисты британской аналитической организации Chatham House провели компьютерное моделирование последствий аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны реактора. Согласно этим расчетам, радиоактивное заражение охватит не только украинские регионы, контролируемые Киевом, но и приграничные районы ЕС. Авторы анализа в Chatham House отмечают сложность в том, чтобы «грамотно» возложить ответственность за потенциальную катастрофу на Россию, говорится в заявлении СВР.

В этой связи аналитики Chatham House намерены заранее подготовить подробную аргументацию, чтобы убедить западную общественность в виновности России, вне зависимости от развития событий. Для этого будет обеспечено максимально активное освещение возможного инцидента в СМИ с целью создать однозначную поддержку Киева со стороны европейского общества, отметили в СВР.

В СВР подчеркивают, что даже в вопросах ядерной безопасности западные политические элиты действуют по давно сформированным шаблонам, продолжая обвинять Россию и использовать любые средства информационного давления.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается крайне напряженной.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что Киев пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности ЗАЭС.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных тяжелых последствиях аварии на станции для Европы.