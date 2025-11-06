Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные, попавшие в плен в окружении в Ямполе, рассказали о нехватке продовольствия, воды и теплой одежды, передает ТАСС.

Ефрейтор Сергей Кот из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» отметил, что подразделения ВСУ вынуждены были находиться на позициях два месяца, при том что изначально планировалось выходить на неделю. «На позицию заступали на семь дней, но пробыли там практически два месяца. В это время были проблемы с едой, водой, теплой одеждой, поскольку, когда заступали, было тепло. Я сдался в плен, потому что мы были в окружении, и солдаты российской армии предложили нам сдаться», – рассказал военнопленный.

Еще один украинский военный, рядовой Максим Назаров, также попавший в плен под Ямполем, заявил, что отношение к пленным в России хорошее и не соответствует слухам о жестоком обращении в рядах ВСУ. По его словам, он порекомендовал бы своим сослуживцам избегать гибели и по возможности сдаваться, чтобы сохранить жизнь, потому что их ждут дома родные. Назаров подчеркнул, что лучший способ выжить – это уйти из части или сдаться в плен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине.

Власти ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ в районе Ямполя. Российские военные прорвали линию обороны и вошли в Ямполь в ДНР.