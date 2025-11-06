Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.13 комментариев
Песков: Пока решения Путина по посланию Федеральному собранию нет
Президент России Владимир Путин пока не принял решение относительно оглашения традиционного послания Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пескову был задан вопрос о том, планируется ли в 2025 году послание президента Федеральному собранию. Песков заявил, что данный вопрос «зависит от решения президента», Путин «сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям». «Пока решения нет», – приводят его слова «Ведомости».
Песков сообщил, что прямая линия президента, объединенная с большой ежегодной пресс-конференцией, запланирована на середину декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. Песков заявил, что подготовка к ежегодной прямой линии уже идет полным ходом.