Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.9 комментариев
Путин: Недопустимо раздувать даже мелкие противоречия внутри России
Внутри России недопустимо раздувать даже незначительные противоречия в обществе, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.
«Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже казалось бы мелкие противоречия», – приводит слова Путина ТАСС.
Он указал, что жизнь сложная и конфликты могут возникать на бытовой почве, а многие конфликты носят порой и естественный характер. Президент заявил, что подходить к решению межнациональных вопросов требуется очень серьезно, ответственно и на хорошем, нужном для России уровне.
Путин обратил внимание на уникальный характер России как многонационального государства, отметив, что в мире существует много многонациональных стран, «но таких, как Россия, все-таки не так уж». «У нас уникальная страна», – сказал Путин.
Президент призвал делать все возможное для укрепления единства российского народа и формирования общей российской идентичности – «гражданской и национальной, а значит, и государственной».
Также президент пообещал, что государство продолжит оказывать поддержку коренным малочисленным народам страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что у правительства имеются копии документов зарубежных спецслужб о попытках дестабилизировать ситуацию в России. Агрессивная идеология русофобии направлена на разрушение единства народов России, сказал он.
По его словам, русский язык и культура являются объединяющим фактором для всех народов страны. Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. На заседании совета президент поручил подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период с 2026 по 2036 год.