Путин: Недопустимо раздувать даже мелкие противоречия внутри России

Tекст: Антон Антонов

«Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже казалось бы мелкие противоречия», – приводит слова Путина ТАСС.

Он указал, что жизнь сложная и конфликты могут возникать на бытовой почве, а многие конфликты носят порой и естественный характер. Президент заявил, что подходить к решению межнациональных вопросов требуется очень серьезно, ответственно и на хорошем, нужном для России уровне.

Путин обратил внимание на уникальный характер России как многонационального государства, отметив, что в мире существует много многонациональных стран, «но таких, как Россия, все-таки не так уж». «У нас уникальная страна», – сказал Путин.

Президент призвал делать все возможное для укрепления единства российского народа и формирования общей российской идентичности – «гражданской и национальной, а значит, и государственной».

Также президент пообещал, что государство продолжит оказывать поддержку коренным малочисленным народам страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что у правительства имеются копии документов зарубежных спецслужб о попытках дестабилизировать ситуацию в России. Агрессивная идеология русофобии направлена на разрушение единства народов России, сказал он.

По его словам, русский язык и культура являются объединяющим фактором для всех народов страны. Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. На заседании совета президент поручил подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период с 2026 по 2036 год.