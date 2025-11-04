Путин рассказал о большом числе преданных друзей России

Tекст: Ольга Иванова

Путин во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что у страны «немало преданных друзей», передает РИА «Новости». Глава государства поздравил участников с Днем народного единства и отметил присутствие на церемонии ярких представителей интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных государств.

Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта для новых взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами. По его словам, власти страны признательны всем, кто считает Россию надежным партнером и выступает за расширение многоплановых связей, а также культурный обмен.

Президент еще раз выразил благодарность всем, кто видит в России надежного партнера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.