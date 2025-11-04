Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от черной дыры

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, светимость этой вспышки достигла невероятной яркости – в 10 триллионов раз больше, чем у Солнца, передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается: «Ученые обнаружили самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, светящей с яркостью 10 триллионов солнц». Причиной столь мощного выброса энергии, как предполагают специалисты, стало поглощение крупной звезды, которая оказалась слишком близко к черной дыре и была разорвана на части.

Вспышка была впервые зафиксирована в Паломарской обсерватории в Калифорнии еще в 2018 году. Примерно через три месяца после обнаружения яркость явления достигла своего максимума, после чего стала заметно снижаться.

Эксперты объясняют, что такие вспышки могут происходить из-за пересечения магнитных полей или возмущений в газовых аккреционных дисках, окружающих черные дыры. Данная черная дыра расположена на удалении около 10 млрд световых лет от Земли – это рекордная дистанция для такого уникального события.

Накануне на Солнце произошла мощная вспышка уровня M5.0, максимальное излучение которой зафиксировано в 13.11 по московскому времени, подобного на звезде не было с конца сентября.

Ранее в понедельник специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ожидали дальнейший рост числа вспышек на фоне умеренно повышенной солнечной активности. Кроме того, на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.