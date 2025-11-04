Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.3 комментария
Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от черной дыры
Американские исследователи зафиксировали самую яркую и одновременно самую далекую из известных науке вспышек, исходящих от сверхмассивной черной дыры, сообщили СМИ.
Как пишет The Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, светимость этой вспышки достигла невероятной яркости – в 10 триллионов раз больше, чем у Солнца, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается: «Ученые обнаружили самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, светящей с яркостью 10 триллионов солнц». Причиной столь мощного выброса энергии, как предполагают специалисты, стало поглощение крупной звезды, которая оказалась слишком близко к черной дыре и была разорвана на части.
Вспышка была впервые зафиксирована в Паломарской обсерватории в Калифорнии еще в 2018 году. Примерно через три месяца после обнаружения яркость явления достигла своего максимума, после чего стала заметно снижаться.
Эксперты объясняют, что такие вспышки могут происходить из-за пересечения магнитных полей или возмущений в газовых аккреционных дисках, окружающих черные дыры. Данная черная дыра расположена на удалении около 10 млрд световых лет от Земли – это рекордная дистанция для такого уникального события.
Накануне на Солнце произошла мощная вспышка уровня M5.0, максимальное излучение которой зафиксировано в 13.11 по московскому времени, подобного на звезде не было с конца сентября.
Ранее в понедельник специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ожидали дальнейший рост числа вспышек на фоне умеренно повышенной солнечной активности. Кроме того, на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.