Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «Это абсурдное заявление, направленное на срыв мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса», передает РИА «Новости».

По мнению Константинова, Европарламент не имеет никаких прав по подобным вопросам, поскольку такие действия, по его выражению, являются «бумагомарательством». Глава парламента добавил, что подобные заявления не оказывают никакого влияния на реальную политику, оставаясь лишь словами.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отреагировал на призыв Европарламента вывести войска, подчеркнув утрату Евросоюзом экономических и демократических позиций.

В четверг Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.