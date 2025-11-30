По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Константинов назвал заявление Европарламента о статусе Крыма абсурдным
Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал заявление Европарламента об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов России, назвав его абсурдным.
Он подчеркнул: «Это абсурдное заявление, направленное на срыв мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса», передает РИА «Новости».
По мнению Константинова, Европарламент не имеет никаких прав по подобным вопросам, поскольку такие действия, по его выражению, являются «бумагомарательством». Глава парламента добавил, что подобные заявления не оказывают никакого влияния на реальную политику, оставаясь лишь словами.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отреагировал на призыв Европарламента вывести войска, подчеркнув утрату Евросоюзом экономических и демократических позиций.
В четверг Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.