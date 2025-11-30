По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
Зеленский назначил экс-посла в США Маркарову внештатным советником
Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова получила должность внештатного советника президента по восстановлению страны и вопросам инвестиций.
Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову внештатным советником по вопросам восстановления страны и инвестиций, передает РИА «Новости». Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса президента Украины.
В документе отмечается: «Назначить Маркарову Оксану Сергеевну советником президента Украины по вопросам восстановления Украины и инвестиций (вне штата)». Маркарова ранее занимала пост посла Украины в Соединенных Штатах.
Назначение связано с задачами по привлечению инвестиций и восстановлению страны в условиях спецоперации. Ожидается, что опыт Маркаровой в международных финансовых и дипломатических вопросах поможет вопросам восстановления и развитию экономических связей Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.