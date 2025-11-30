  • Новость часаВ Белгородской области при ударе БПЛА ВСУ погибли два человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Из-за страха перед Россией Латвия готова лишить себя самого ценного
    Bild: МиГ-31 напугали поляков и немцев
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне (фото)
    В Госдуме обратились с просьбой к Верховному суду по делу Долиной
    Грузия ответила на обвинения Украины в помощи российским военным
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной
    Каллаc высказалась о тревоге Бельгии по российским активам
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше
    На Украине нашли еще один символ «российского империализма»
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    18 комментариев
    30 ноября 2025, 14:57 • Новости дня

    Движение у Рижского рынка оказалось парализовано в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение у цветочного Рижского рынка в Москве парализовано в воскресенье, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

    Движение у цветочного Рижского рынка в Москве оказалось парализовано в воскресенье, сообщает РИА «Новости». Причиной стали большие пробки, которые, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», наблюдаются на Водопроводном переулке, съезде с Рижской эстакады, а также на проспекте Мира.

    Ситуация усугубилась в связи с тем, что во всей России в это время отмечают День матери. Количество желающих приобрести цветы для поздравлений значительно возросло, что привело к серьезной транспортной нагрузке в районе рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День матери. Губернатор ЕАО Костюк поздравила матерей участников спецоперации накануне праздника. Мамы, участвовавшие в конкурсе «Это у нас семейное», поделились опытом воспитания детей.

    28 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    Комментарии (27)
    29 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Следователи раскрыли совершенное 27 лет назад жестокое убийство девушки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жестокое убийство 31-летней девушки в Москве удалось раскрыть спустя 27 лет после трагедии благодаря современной экспертизе, сообщили в СК России.

    Столичные следователи раскрыли жестокое убийство девушки, совершённое в 1998 году на севере Москвы, сообщает СК.

    Как уточняется, преступление произошло в квартире на Ленинградском шоссе, где обвиняемый находился в гостях у знакомой. У нее регулярно находились крупные суммы денег.

    Девушка собиралась на новогодний корпоратив и попросила мужчину уйти. В ответ он напал на неё с молотком, и нанес не менее 19 ударов по голове. 31-летняя жертва от полученных травм умерла на месте.

    После убийства злоумышленник забрал из квартиры не менее 14 тыс. долларов и скрылся. В ходе первоначального расследования установить его местонахождение и причастность не удалось. Следователи продолжили работу и спустя годы допросили свидетелей по всей стране, а также перепроверили отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления.

    Проверка показала, что следы принадлежали жителю Петербурга, который до 2015 года жил в России, используя паспорт СССР. В результате совместной работы следователей и оперативников удалось установить местоположение подозреваемого и задержать его.

    Сейчас фигуранту предъявлено обвинение и с его участием проведена проверка показаний на месте. По ходатайству следствия Головинский райсуд отправил мужчину под стражу, расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве раскрыли убийство милиционера и его супруги, совершенное 26 лет назад.

    Также в  Москве задержали индивидуального предпринимателя, которого обвинили в убийстве президента компании «Вист» Михаила Постникова в 1999 году.

    Ранее в Люберцах задержали предполагаемого исполнителя заказного убийства директора лицея №10 Вадима Мениса, совершенного 23 года назад.

    Комментарии (2)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Суд обязал актера Башарова платить алименты третьей жене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актера Марата Башарова обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка от его третьей жены Елизаветы Башаровой (Шевырковой).

    Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка № 354 района Коптево города Москвы в пятницу, передает РИА «Новости».

    Елизавета Башарова (Шевыркова) является третьей супругой актера. Пара рассталась около пяти лет назад.

    Ранее третья супруга продюсера Александра Цекало Виктория Галушка подала иск о взыскании алиментов на содержание двух их несовершеннолетних детей.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле завершена.

    Переговоры продлились почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. В ходе встречи он заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу, а также поблагодарил его за готовность принять саммит России и США в Будапеште.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    В Москве раскрыли убийство милиционера с супругой 26-летней давности

    СК раскрыл убийство милиционера с супругой в Москве 26 лет назад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице раскрыли убийство милиционера и его супруги, совершенное 26 лет назад, обвиняется его бывший сослуживец, сообщили в СК России.

    Следственными органами продолжается расследование двойного убийства в Москве в ноябре 1999 года, сообщает СК России. В квартире на Рязанском проспекте тогда нашли тела оперуполномоченного угрозыска и его супруги с множественными огнестрельными ранениями. Их обнаружил девятилетний сын убитых, на момент преступления находившийся у соседей.

    Поначалу следствию не удалось установить личность преступника из-за большого числа версий, связанных с профессиональной деятельностью убитого, и отсутствия четких улик.

    Позже столичные следователи и полицейские провели дополнительное изучение материалов дела, допросили новых свидетелей и изучили окружение погибшего накануне трагедии. В результате удалось выйти на след знакомых жертвы, причастных к преступлению.

    Одному из соучастников предъявили обвинение. Установлено, что он работал вместе с убитым в милиции в 1983-1986 годах. Впоследствии, в 1991 и 1993 годах, он был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы и до 1999 года находился в заключении.

    На допросе фигурант частично признал вину, заявив, что совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

    С фигурантом проведена проверка показаний на месте, где он детально рассказал и показал, как действовал в тот день. Также выяснилось, что второй соучастник преступления умер в 2014 году. Сейчас расследование продолжается, следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким райсудом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    Путин обсудил тему счастья с молодыми учеными
    Путин обсудил тему счастья с молодыми учеными
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень удовлетворенности жизнью прямо влияет на эффективность деятельности человека. При этом ощущение счастья зависит от целого комплекс составляющих, сказал президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.

    Российский лидер обратил внимание на работу доцента кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета Южного федерального университета Ольги Герасимовой «Влияет ли счастье на академическую карьеру молодых специалистов?», которая получила грант Российского научного фонда.

    «Это очень интересное, важное исследование. Начать нужно с самого понятийного аппарата. Что такое счастье? Сейчас дискуссию открывать не будем, можно говорить до утра. Во всяком случае, это важно», – сказал Путин. – «На что можно рассчитывать, когда человек ничем не доволен или очень мало чем доволен? Разве он может эффективно работать? А как сделать так, чтобы он был доволен и счастлив? Здесь не только повышение заработной платы, хотя и это важно, но не только. Есть целый комплекс, набор всяких составляющих».

    В завершении встречи с молодыми учеными президент еще раз вернулся к теме счастья, отметив, что «нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой» и видеть, как идеи реализуются на практике и приносят пользу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых назвал размер своей стипендии в студенчестве.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 20:34 • Новости дня
    Найдена «самая коренная москвичка»

    Представительница старинного рода Муромцевых названа «самой коренной москвичкой»

    Tекст: Вера Басилая

    Историческое исследование выявило женщину из рода Муромцевых, предки которой на протяжении восьми поколений жили в Москве, начиная с XIV века.

    Самой коренной москвичкой признана представительница древнего рода Муромцевых, сообщается в Telegram-канале «Новости Москвы».

    Исследование провела генеалогическая компания Famiry, проследив непрерывную линию семьи Муромцевых в столице на протяжении восьми поколений.

    Специалисты отметили, что среди предков москвички был дипломат, отправленный князем Дмитрием Донским в Золотую Орду. Эта миссия состоялась в 1382 году: предок новой «самой коренной москвички» был послом у хана Тохтамыша.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Командир ракетной бригады ВСУ заочно осужден пожизненно за обстрел пляжа в Севастополе

    Командир бригады ВСУ Карпуша заочно осужден пожизненно за обстрел пляжа в Севастополе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно признан виновным в теракте, приведшем к гибели четырех человек и ранениям 113 жителей Севастополя, он получил пожизненный срок, сообщает прокуратура Москвы.

    Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес заочный приговор командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ 21-летнему Ростиславу Карпуше, сообщает прокуратура Москвы.

    Карпуша признан виновным в организации террористического акта, осуществленного 23 июня 2024 года прицельным ракетным ударом по гражданской инфраструктуре в Севастополе, которая не являлась военной целью.

    Следствие установило, что обвиняемый отдал приказ военнослужащим своего подразделения нанести удар по пляжу в поселке Учкуевка. Удар произвели с применением реактивных систем с кассетной боевой частью. В результате погибли четверо мирных жителей, в том числе двое детей, еще 113 человек получили ранения.

    Карпуше назначено пожизненное лишение свободы с обязательным пребыванием первых 12 лет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Карпуша уже получил пожизненное заключение за теракт в Курской области. В ноябре 2024 года по его приказу нанесли комбинированный ракетный удар 11 ракетами ATACMS и четырьмя Storm Shadow, что привело к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

    А в июне 2025 года Карпуша был заочно приговорен к пожизненному заключению за приказы об обстрелах Льгова и школы-интерната в Судже в той же Курской области, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей.

    Комментарии (2)
    30 ноября 2025, 02:57 • Новости дня
    Девятилетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома на юге Москвы, выпала девятилетняя девочка, она выжила, сообщили очевидцы и соседи.

    Ребенок доставлен в больницу, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве умерла девочка, рухнувшая с 10-го этажа на козырек подъезда в одном из жилых домов. В августе в Петербурга из окна выпала двухлетняя девочка.


    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 21:18 • Новости дня
    Вечером над регионами России сбили 12 украинских БПЛА

    Украинские БПЛА сбили в Орловской, Белгородской, Ростовской областях и Калмыкии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По сообщению Минобороны, российские системы ПВО перехватили за три часа 12 украинских дронов в разных регионах страны.

    Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. В сообщении Минобороны указано, что атаки произошли 28 ноября с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

    Пять БПЛА сбили над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Белгородской области и по два БПЛА – над территориями Ростовской области и Калмыкии. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников с 13 до 17 часов пятницы силами дежурных средств ПВО.

    Также в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два украинских дрона были сбиты на подлете к столице.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 04:30 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил сбитом силами ПВО беспилотном средстве.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО уничтожили 118 украинских беспилотников над территорией России. При этом в утренние часы силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 01:48 • Новости дня
    В Москве задержан гендиректор музыкального издательства «Джем» Черкасов

    Tекст: Катерина Туманова

    Московская полиция задержала руководителя музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования уголовного дела

    Суд в Москве после допроса задержанного по уголовному делу арестовал гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, передает ТАСС.

    «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела был задержан и допрошен генеральный директор ООО «Издательство джем» Черкасов Андрей Николаевич, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщил источник.

    Он добавил, что следствие ходатайствовало заключении обвиняемого в СИЗО до 27 января 2026 года.

    Уголовное дело было возбуждено 20 ноября 2024 года по статье о самоуправстве против неустановленного лица, однако позднее материалы объединили с делом о покушении на мошенничество. Расследование продолжилось в едином производстве, из-за чего фигурантом стал гендиректор «Джема».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вокалист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» в декабре 2024 года обратились к главе СК и главе Верховного суда с просьбой посодействовать в спорах о правах на песни и фонограммы.

    В марте вокалист Сергей Жуков и музыкант Алексей Потехин подали иск в Верховный суд с требованием признать недействительными договоры о передаче издательству «Джем» исключительных прав на фонограммы группы «Руки вверх».

    В июле текущего года Арбитражный суд Москвы по заявлению композитора Леонида Величковского ввел в отношении ООО «Издательство «Джем« процедуру наблюдения в рамках банкротства и включил долг компании перед композитором в размере более 7 млн рублей в реестр требований кредиторов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:43 • Новости дня
    Женщину в Москве арестовали за нападение на кассира с ножом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одном из столичных магазинов на Шипиловской улице женщина ранила кассира ножом, пытаясь украсть косметику, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Женщина, по версии следствия, зашла под видом покупательницы, сложила косметику в свою сумку и попыталась покинуть торговый зал, не заплатив за товар, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Когда кассир попыталась остановить нарушительницу, предполагаемая злоумышленница достала нож и ранила сотрудницу магазина в ногу, после чего скрылась с места происшествия. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

    Подозреваемой оказалась 43-летняя жительница Москвы, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Похищенной косметикой она успела распорядиться.

    На нее завели дело по статье «Разбой», подозреваемую арестовали.

    Ранее в Москве арестовали 16-летнего подростка по делу о нападении с ножом на охранника торгового центра и двоих сотрудников полиции. Ему уже предъявлено обвинение.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Административно-складское здание загорелось на юге Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пожар вспыхнул в трехэтажном административно-складском здании на юге столицы, персонал, находившийся внутри, смог самостоятельно выйти наружу, сообщил представитель экстренных служб города.

    Пожар начался в трехэтажном административно-складском здании на юге Москвы на Каширском шоссе, сказал собеседник РИА «Новости».

    На место уже выдвинулись спасатели.

    На момент возгорания внутри здания находились восемь человек, они смогли самостоятельно покинуть помещение без помощи спасателей.

    В настоящее время площадь пожара, его точные масштабы и причины устанавливаются специалистами. Информация о пострадавших не поступала.

    Ранее в конце ноября в Иркутске площадь пожара в цеху по производству стеновых панелей выросла до 4,8 тыс. квадратных метров.

    До этого в Москве произошел пожар на улице Наметкина в производственном здании, его ликвидировали.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 04:59 • Новости дня
    Второй дрон на подлете к Москве уничтожен силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве силами ПВО уничтожен второй дрон, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале.

    «Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в сообщении мэра.

    Напомним, чуть ранее Собянин сообщил о первом сбитом силами ПВО беспилотном средстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО уничтожили 118 украинских беспилотников над территорией России. При этом в утренние часы силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    Навроцкий отменил встречу с Орбаном из-за его визита в Москву
    Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля
    Россия рекордно нарастила импорт лапши из Южной Кореи
    Cтримерша «Бабушка Ольга» номинирована на международную премию (видео)
    Исландия призвала США уважать международное право
    Депутат предложил механизм для защиты сделок с недвижимостью от «схемы Долиной»

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации