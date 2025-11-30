По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
Движение у Рижского рынка оказалось парализовано в воскресенье
Движение у цветочного Рижского рынка в Москве парализовано в воскресенье, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».
Движение у цветочного Рижского рынка в Москве оказалось парализовано в воскресенье, сообщает РИА «Новости». Причиной стали большие пробки, которые, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», наблюдаются на Водопроводном переулке, съезде с Рижской эстакады, а также на проспекте Мира.
Ситуация усугубилась в связи с тем, что во всей России в это время отмечают День матери. Количество желающих приобрести цветы для поздравлений значительно возросло, что привело к серьезной транспортной нагрузке в районе рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День матери. Губернатор ЕАО Костюк поздравила матерей участников спецоперации накануне праздника. Мамы, участвовавшие в конкурсе «Это у нас семейное», поделились опытом воспитания детей.