Tекст: Дмитрий Зубарев

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 316 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные местных властей. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) сообщило, что природная катастрофа произошла в провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.

Причиной стали проливные дожди, которые обрушились на регион с субботы. Ранее сообщалось о 303 погибших, однако число жертв продолжает расти.

Спасательные работы осложняют продолжающиеся осадки и разрушение инфраструктуры. Местные власти предупреждают о рисках новых оползней и затоплений, поскольку дожди не прекращаются.

