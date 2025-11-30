По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 316, следует из данных индонезийских властей.
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 316 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные местных властей. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) сообщило, что природная катастрофа произошла в провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.
Причиной стали проливные дожди, которые обрушились на регион с субботы. Ранее сообщалось о 303 погибших, однако число жертв продолжает расти.
Спасательные работы осложняют продолжающиеся осадки и разрушение инфраструктуры. Местные власти предупреждают о рисках новых оползней и затоплений, поскольку дожди не прекращаются.
