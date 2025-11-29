  • Новость часаВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    29 ноября 2025, 14:23 • Новости дня

    Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 303 человек

    Индонезийские власти сообщили о 303 погибших и 279 пропавших при наводнении

    Tекст: Мария Иванова

    В индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра в результате наводнений и оползней число погибших увеличилось до 303, а 279 жителей считаются пропавшими.

    Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии увеличилось до 303 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные местных властей.

    По информации Агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB), еще 279 человек числятся пропавшими без вести, а поисковые работы продолжаются в затронутых районах.

    Стихийное бедствие произошло на фоне сильных ливней, которые не прекращаются с минувшей субботы. Больше всего пострадали индонезийские провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.

    BNPB на пресс-конференции сообщил: «По последним данным, число погибших в регионе Северная Суматра достигло 166, в Западной Суматре погибло 90 человек, в Ачехе – 47 человек». Это на 78 человек больше, чем приводилось в предыдущих официальных сводках.

    Спасательные службы продолжают работы на затопленных и разрушенных территориях. Метеорологи предупреждают, что дожди в регионе могут сохраниться и в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии начали операцию по изменению погоды из-за сильных наводнений.

    Президент России Владимир Путин накануне выразил соболезнования президенту Индонезии после наводнений на острове Суматра.

    28 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    @ REUTERS/Gleb Garanich/File Photo/File Photo

    Tекст: Андрей Резчиков

    Даже после отставки у Андрея Ермака сохранится доступ к Владимиру Зеленскому и возможности влиять на внутриполитические процессы в стране, а перспективы уголовного дела в его отношении будут зависеть от настроений в США, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В пятницу Зеленский принял отставку главы своего офиса, у которого ранее прошли обыски в рамках антикоррупционного скандала на Украине.

    «У Ермака должность номинальная и не предусмотрена конституцией или особыми законами. То, что Зеленский подмял под Ермака все управленческие функции – стало следствием полной узурпации власти с его стороны», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Сейчас, когда у Зеленского начались проблемы с парламентом и с внешними спонсорами, возникли трудности и с Ермаком. «Но дальше все будет зависеть от того, что американцы решат делать в его отношении: начнут копать глубже и требовать уголовного преследования Ермака, или же он получит должность «мойщика окон», но при этом останется таким же серым кардиналом, каким он был ранее», – добавил политолог.

    Корнилов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано американцами и находится под их контролем. «Никто без ведома США не может в этой структуре совершить серьезные действия. Неслучайно обыски у Ермака прошли накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. Так что действия НАБУ можно рассматривать как прямое давление Соединенных Штатов на своих слегка распаявшихся марионеток», – пояснил политолог.

    Обыски и последующая отставка Ермака – это также и предупреждение самому Зеленскому. Эксперт указал, что у НАБУ есть сотни часов записей фигурантов коррупционного скандала, на этих пленках также присутствует и сам Зеленский. На данный момент была опубликована лишь малая часть этих записей.

    «Первым предупреждением был удар по «кошелькам» Зеленского, но если в Киеве сначала притихли, то потом снова начали выкаблучиваться. Тогда последовал удар по Ермаку – второму человеку в стране. А если дальше не поймут, то возьмутся за самого Зеленского», – рассуждает Корнилов. 

    «Ермак был гвоздем, на котором висела вся власть Зеленского. Поэтому вполне возможно, что Ермак просто уйдет в тень и будет числиться, например, каким-нибудь консультантом. Но я не думаю, что он потеряет доступ к Зеленскому и возможности быть одним из руководителей всего процесса», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она считает, что утренние обыски у Ермака и его последующая отставка – это элемент давления на Зеленского, «чтобы он адекватно относился к предложениям президента США Дональда Трампа». «Вполне возможно, что НАБУ готовит подозрение Ермаку. Этот документ сделает его причастным к коррупционным скандалам. Хотя пока НАБУ говорит, что он находится в ранге свидетеля. Ермак уже заявил, что всячески содействует следственным действиям и не оказывает никакого сопротивления», – отметила собеседница.

    По ее словам, благодаря внешнему давлению со стороны США киевская верхушка «умерит свои коррупционные аппетиты и временно приостановится схема, по которой они воруют». «Но изменить кардинально систему украинской власти невозможно. Она вся построена на воровстве из бюджета», – полагает эксперт.

    «Запад стремится минимизировать коррупционные расходы на содержание Украины. Именно поэтому они захотели немного припугнуть киевскую элиту, чтобы она не так беспредельно разворовывала все, что к ней приходит», – считает правозащитник. 

    В пятницу вечером Владимир Зеленский сообщил о том, что принял отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента. В видеообращении Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. Консультации по новой кандидатуре запланированы на субботу.

    «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», – сказал Зеленский.

    Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски на рабочем месте Ермака и в жилом помещении его офиса. Следственные действия связаны с расследованием коррупции в энергетике. Ранее НАБУ проводило обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины в Израиль, гражданином которого он является.

    Пока предъявлено обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

    Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    28 ноября 2025, 22:11 • Новости дня
    @ Jan Huebner/Severing/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья, при этом экипаж из 20 человек не пострадал, сообщило в пятницу турецкое управление мореходства.

    Информация о нападении на танкер VIRAT в Черном море у берегов Турции поступила от турецкого управления мореходства, передает ТАСС. О происшествии экипаж сообщил в пятницу, отметив, что удар был нанесен в 35 милях от берега, при этом точные детали атаки остаются неизвестными. На помощь были направлены спасатели и торговое судно.

    Состояние всех 20 членов экипажа оценивается как удовлетворительное. По словам моряков, в машинном отделении отмечалось сильное задымление, однако человеческих жертв и травм нет.

    Это уже второй похожий инцидент в этот день у берегов Турции. Ранее танкер Kairos под тем же флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берега из-за внешнего воздействия.

    Ранее сообщалось, что пожар на танкере Kairos у побережья Турции мог быть вызван взрывом морской мины.

    Весь экипаж был эвакуирован турецкими спасательными службами.

    Главная служба мореходства Турции заявила, что танкер загорелся после внешнего воздействия у берегов Турции.

    29 ноября 2025, 13:37 • Видео
    Чрезвычайная ситуация в Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    28 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован на территории России, сообщил Роскомнадзор.

    В ведомстве отметили, что уже начали поэтапно вводить ограничения в отношении этого мессенджера, поскольку его сервис нарушает российские законы, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян. В ведомстве добавили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России.

    Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства, его ожидает полная блокировка в России, говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор также порекомендовал россиянам переходить на отечественные мессенджеры для обеспечения безопасности своих данных: «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

    Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.

    28 ноября 2025, 21:12 • Новости дня
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – казала газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета, практикующий юрист Оксана Васильева, комментируя предложение ввести в России «период охлаждения» во время покупки квартиры. Она также назвала другие способы, которые могут обезопасить покупателя при совершении сделок на вторичном рынке жилья.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России «период охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости. Предполагается, что данная мера поможет снизить риски мошенничества и защитить участников рынка от «схемы Долиной».

    «В связи с огромным количеством мошеннических действий на рынке недвижимости введение «периода охлаждения» до семи дней может снизить риски, но наверное полностью не избавит от мошеннических действий со стороны «бабушек-предпринимателей». Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – говорит Васильева.

    Однако, отмечает специалист, уменьшить риски на рынке недвижимости можно и другими методами. Например, тщательно проверять продавца, использовать для оплаты аккредитив, запрашивать справку по форме №9 об отсутствии зарегистрированных лиц, прибегнуть к титульному страхованию, а также потребовать от родственников продавца письменное заявление о том, что они видят – продавец не находится под влиянием третьих лиц. И конечно же необходимо помнить о том, что сделку лучше заверить нотариально под видеозапись.

    «Существуют определенные признаки влияния мошенников. В суде необходимо будет предъявить доказательства изъятия имущества в пользу других лиц, а также факт перехода права собственности на имущество к другим лицам. Также нужно подтвердить наличие ущерба. Часто мошенники злоупотребляют доверием, то есть  используют с корыстной целью доверительные отношения с владельцем недвижимости», – делится юрист.

    Она призывает помнить, что перечисленные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо намеревалось совершить незаконные действия, нанести ущерб и завладеть чужим имуществом.

    «Преступник мог еще и подделать документы для того, чтобы ввести в заблуждение собственника имущества. Подделка официального документа может быть дополнительно квалифицирована как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что виновный намеревался использовать поддельный документ при совершении мошенничества», – подчеркивает Васильева.

    В данных делах суд, продолжает специалист, может назначать судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установить мог ли продавец понимать значение своих действий и руководить ими при заключении договора купли-продажи квартиры. Чаще всего добросовестность и осмотрительность становятся предметом оценки, влияющей на  решение принятое в судебном процессе.

    В последние месяцы многие покупатели квартир на вторичном рынке остались без приобретенного жилья. Суть схемы заключается в том, что продавец квартиры (часто пожилой человек, введенный в заблуждение мошенниками) после продажи жилья подает в суд иск о признании сделки недействительной, утверждая, что он не осознавал своих действий или находился под давлением. В результате судебного решения квартира может быть возвращена первоначальному владельцу, а добросовестный покупатель остается без жилья и, зачастую, без денег, поскольку взыскать средства с мошенников или продавца не удается.

    «Схемой Долиной» этот вид мошенничества стали называть после громкой истории с народной артисткой Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру в Москве, а затем через суд добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием» и «продавец под влиянием».

    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    28 ноября 2025, 21:44 • Новости дня
    @ Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых раскрыл размер своей стипендии в студенческие годы.

    Во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин рассказал о размере собственной стипендии, полученной в студенческие годы, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому». Путин также подчеркнул, что сейчас аспиранты сталкиваются с иными условиями жизни и новыми требованиями к научной работе.

    Глава государства напомнил, что с 2024 года тысяча аспирантов из разных регионов страны, включая научные и образовательные организации Донбасса и Новороссии, ежемесячно получают стипендию в размере 75 тыс. рублей. Решение о подобной поддержке было принято на одной из предыдущих встреч с участниками Конгресса молодых ученых.

    «Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку. Хотя ясно, что 75 тысяч рублей – это тоже невесть какие деньги. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает», – заявил президент.

    По словам Путина, кандидатуру на особую повышенную стипендию выбирает научный руководитель, а не административные органы, что президент считает важным элементом адресной поддержки молодых ученых.

    Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле подчеркнул важность деполитизации науки. Глава государства заявил, что Россия продолжит софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов. Президент также отметил значительный прирост количества участников V Конгресса молодых ученых.

    28 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», сохраняя стабильность поставок, сообщил по итогам встречи в Кремле лидеров двух стран глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Россия и Венгрия договорились продолжить поставки газа и нефти в прежних объемах, передает Interfax. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована.

    «Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», – написал Сийярто в соцсети Х.

    Также по итогам встречи стороны договорились значительно ускорить строительство АЭС «Пакш». Министр отметил, что все технические приготовления идут по графику, а работы на объекте начнутся 5 февраля, что он назвал важным шагом к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии.

    В вопросе урегулирования ситуации на Украине Сийярто заявил, что Венгрия остается сторонником мира. Он отметил, что, по словам Владимира Путина, в случае проведения мирного саммита он может пройти в Будапеште.

    Сийярто также подчеркнул суверенитет Венгрии и самостоятельность ее внешней политики. Он добавил, что сотрудничество с Россией строится на взаимном уважении и учете реальных потребностей в энергетической сфере, а прошедшая встреча еще больше укрепила эти связи.

    Напомним, встреча Путина и Орбана в Кремле продлилась почти четыре часа. Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и выразил надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обладательница титула «Мисс Вселенная» и ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова назвала Аллу Пугачеву человеком, заслуживающим уважения за вклад в отечественную эстраду.

    Своим отношением к народной артистке СССР Алле Пугачевой Оксана Федорова поделилась в подкасте «Сорян», передает «Фонтанка». Она подчеркнула, что Пугачева является человеком, который изменил популярную эстраду в России.

    «Алла Борисовна – это мощь, это действительно человек, который изменил нашу эстраду популярную. Столько песен великолепных, моя любимая – «Реквием» на стихи Марины Цветаевой, [Марк] Минков композитор. То есть есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека», – заявила Федорова.

    Она отметила, что предпочитает не оценивать публичные заявления Пугачевой, так как не знает всех обстоятельств. Осуждать заранее она считает неверным и подчеркивает, что величие артистки во многом связано с ее карьерой, состоявшейся в России. Ведущая указала, что аудитории часто непонятна вся полнота информации и мировоззрения Аллы Пугачевой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева провела встречу с блогерами на Кипре и призвала молодежь не слушать чужих советов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине.

    Между тем Пугачева осталась без пенсионных выплат из-за отсутствия ежегодного подтверждения жизни за границей.

    29 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на запрос комментария о якобы прогремевшем в Оренбургской области взрыве баллистической ракеты на военной базе.

    «Я не видел таких сообщений», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова.

    Ранее ряд СМИ распространил сообщения о хлопке и дымовом облаке, которое якобы заметили 27 ноября в районе города Ясный Оренбургской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Дмитриев опроверг статью Bloomberg о якобы его разговоре с Ушаковым. Кроме того, научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ Сергей Лебедев рассказал газета ВЗГЛЯД, почему война фейков – часть гибридной войны.


    29 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Наличие грязных брызг на брюках или колготках после прогулок в слякоть могут указывать на неправильную работу голеностопного сустава и стопы, что ведет к нарушению походки, рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.

    «Вместо четкого переката с пятки на носок, стопа ставится на землю плоско или шлепает, поднимая грязь и воду», – объяснил он в эфире радио Sputnik.

    Бондаренко уточнил, что часто у людей при ходьбе одна или обе стопы разворачиваются внутрь или наружу, что свидетельствует о перекосе таза, мышечном дисбалансе и неправильной нагрузке на тазобедренные и коленные суставы. Обычно при этом больше всего загрязняется одна штанина.

    Реабилитолог отметил возможность закрепления проблемы при наличии старых травм, которые формируют неправильные двигательные привычки.

    Если же брызги появляются преимущественно на передней части штанин, это связано с недостаточным разгибанием голеностопа при завершении шага и отсутствием естественного отталкивания носком.

    Усиливает ситуацию обувь на массивной платформе, блокирующая движение голеностопа, и привычка сидеть, закинув ногу на ногу, дополнительно способствует перекосу таза.

    По мнению специалиста, самостоятельная коррекция походки практически невозможна, для исправления ситуации рекомендуется обращаться к врачу-реабилитологу или инструктору по кинезиотерапии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, невролог Аникина рассказала о способах избавления от синдрома «компьютерной шеи».


    28 ноября 2025, 22:32 • Новости дня
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне сообщений об отставке Андрея Ермака на Украине вспомнили об обещании Владимира Зеленского – уйти вместе с ним.

    Украинское издание «Страна» сообщает, что в социальных сетях украинцы вспомнили слова Зеленского, сказанные четыре года назад, о его планах уйти со своей должности вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, если тот покинет пост. «Ермак пришел с ним и уйдет тоже с ним», – заявлял тогда в интервью глава киевского режима.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака. Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Утром в пятницу антикоррупционные органы Украины проводили у Ермака обыски.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    28 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы офиса Владимира Зеленского «Али-бабы» Андрея Ермака и напомнил, что «осталось только 40 разбойников».

    Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале образно прокомментировал отставку Андрея Ермака. «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», – написал Дмитриев.

    Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Андрея Ермака в Киеве. Обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!».

    Ермак после обысков подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что в мобильном телефоне Ермака могут находиться данные, позволяющие открыть около 170 новых уголовных дел.

    Сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    28 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    28 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    К чему приведет борьба России с черным импортом из Казахстана

Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет?

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

«Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи.

    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты

На космодроме Байконур повреждена стартовая площадка после успешного запуска ракеты «Союз МС-28» к МКС. Специалисты Роскосмоса проводят оценку состояния комплекса и обещают устранить повреждения в ближайшее время. Как отмечают эксперты, такая ситуация не является беспрецедентной и в случае необходимости у России есть альтернативные варианты для проведения пилотируемых пусков.

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

«Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

