В Херсоне прозвучали взрывы
Взрывы раздались в подконтрольном властям Украины городе Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В городе Херсон, который находится под контролем Киева, раздались взрывы, передает ТАСС. Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о происшествии, при этом подробности о причинах и последствиях взрывов пока отсутствуют.
В то же время в районах Херсонской области, подконтрольных властям Украины, сигнал воздушной тревоги не подавался.
Отдельные районы Харьковской области продолжают находиться в «красной зоне».
