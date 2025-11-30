Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
Мичков оформил дубль в гостевом матче против «Нью-Джерси»
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя заброшенными шайбами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси» (5:3).
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил две шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает ТАСС. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Филадельфии». Мичков отличился на 21-й и 34-й минутах встречи, продемонстрировав отличную результативность.
В этом матче у «Филадельфии» также голы забили Оуэн Типпетт и Тревор Зеграс. За «Нью-Джерси» отличились Шимон Немец, Тимо Майер и Доусон Мерсер. Для Мичкова это были уже 33-й и 34-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ.
Таким образом, Мичков вышел на четвертое место в списке лучших снайперов «Филадельфии» до 21 года, обойдя канадца Питеря Зезеля. Его опережают только Эрик Линдрос, Симон Ганье и Майк Риччи. Девятого декабря Мичкову исполнится 21 год.
В турнирной таблице Столичного дивизиона «Нью-Джерси» занимает лидерскую позицию, имея 33 очка в 25 матчах, а «Филадельфия» идет третьей с 31 очком после 24 встреч. В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Коламбусом», а «Филадельфия» – с «Питтсбургом».
