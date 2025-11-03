Румыния купила 18 истребителей F-16 у Норвегии за 1 евро

Румыния получила от Норвегии 18 истребителей F-16 за 1 евро

Tекст: Мария Иванова

Румыния подписала межправительственный контракт на приобретение у Нидерландов 18 истребителей F-16, сообщает ТАСС.

Сделка носит символический характер: официальная цена составляет всего 1 евро, однако Румынии предстоит оплатить налог на добавленную стоимость в размере 21 млн евро, рассчитанный исходя из объявленной стоимости самолетов и сопутствующего пакета логистической поддержки, оцениваемого в 100 млн евро.

Истребители используются в Центре подготовки пилотов для F-16, расположенном в Фетешть. По условиям сделки, самолеты будут переданы Румынии исключительно для тренировочных целей. Ключевым условием также стало обязательство румынской стороны обеспечить обучение пилотов из стран НАТО и партнерских государств.

Министр обороны Йонуц Моштяну подчеркнул, что центр уже превратил Румынию в «европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие истребители». Он также заверил, что «Румыния подтверждает свое обязательство поддерживать Украину, предоставляя возможность обучения в этом центре украинским пилотам».

Министерство обороны Румынии уточняет, что подписание контракта свидетельствует о намерении сохранить этот центр в будущем, учитывая ограниченные международные возможности подготовки и растущую потребность в пилотах. Проект реализуется в партнерстве: Румыния предоставляет базу и инфраструктуру, Нидерланды – истребители, а компания Lockheed Martin обеспечивает работу инструкторов и техническое обслуживание.

Центр начал работу 13 ноября 2023 года и рассчитан преимущественно на подготовку румынских пилотов, однако он также предлагает обучение для летчиков и технического персонала из союзных стран, включая Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция сохранила интерес к истребителям F-35 и F-16 на фоне закупки самолетов Eurofighter.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев рассчитывает получить от западных стран до 250 новых боевых самолетов, включая F-16, Gripen и Rafale.