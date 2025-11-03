Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
Al Hadath: ХАМАС обсудил эвакуацию бойцов из сектора Газа
Палестинское движение ХАМАС обсуждало с посредниками эвакуацию своих бойцов, оказавшихся в зонах сектора Газа под контролем израильских сил, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
Палестинское движение ХАМАС ведет переговоры с посредниками по вопросу эвакуации своих бойцов из районов сектора Газа, находящихся под контролем израильских сил, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
Телеканал уточняет, что обсуждается возможный вывод нескольких десятков бойцов военного крыла ХАМАС – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Все они оказались за пределами так называемой зеленой зоны и укрываются в туннелях в Рафахе и Хан-Юнисе на юге анклава. По информации источников, эти бойцы участвовали в поиске тел погибших израильтян.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания правительства заявил: «В контролируемых районах Газы остаются очаги ХАМАС; мы их уничтожим». Глава кабинета отметил, что ликвидация сопротивления продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС сообщил об обнаружении тел двух израильских заложников. Израильские удары по Газе привели к гибели более 90 человек. Число погибших от ударов Израиля в секторе Газа достигло 65 человек.