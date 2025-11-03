  • Новость часаПодполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    3 ноября 2025, 07:58 • Новости дня

    Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в королевской семье Великобритании в связи с лишением титулов принца Эндрю.

    «Это ужасная вещь, которая случилась с [королевской] семьей», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский принц Эндрю был лишен всех титулов и выселен из резиденции Royal Lodge. Минобороны Британии объявило о лишении экс-принца Эндрю звания вице-адмирала. Это произошло из-за связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

    31 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Китай и США разошлись в оценках итогов встречи Си Цзиньпина и Трампа

    Bloomberg: Китай и США по-разному оценили итоги саммита Си Цзиньпина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Сеуле стороны объявили о ряде договоренностей, однако ключевые формулировки в заявлениях Пекина и Вашингтона заметно различаются, например, по вопросу экспорта редкоземельных металлов.

    После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Сеуле китайская и американская стороны опубликовали разные заявления о достигнутых договоренностях, передает Bloomberg. Как отмечают журналисты агентства, многие детали соглашений, особенно касающиеся будущего TikTok в США, пока остаются неясными или описаны сторонами по-разному.

    Например, Дональд Трамп оценил встречу как «12 из 10» и заявил, что были финализированы многие решения, в то время как Китай сообщил о «позитивных результатах на основе равенства и взаимной выгоды». Также США обещают на год приостановить действие так называемого правила BIS 50% в обмен на отказ Китая от части экспортных ограничений на редкоземельные элементы, однако китайское заявление не упоминает о прежних ограничениях.

    В вопросе сельского хозяйства американская сторона объявила о немедленных крупных закупках Китаем американских соевых бобов и другой продукции, тогда как Китай сообщил лишь о согласии расширять торговлю. По теме борьбы с фентанилом Трамп объявил о снижении пошлины на китайские товары с 20% до 10% после обещания Пекина работать над прекращением поставок прекурсоров для наркотиков, тогда как КНР заявила только о снятии части пошлин и достижении согласия по сотрудничеству.

    Также расхождения были замечены в частях, касающихся тарифов, судостроения, инвестиций и вопроса о TikTok. Американские чиновники заявили о скорой продаже TikTok, в то время как в заявлении Китая отмечается лишь готовность работать с США для урегулирования вопроса. На отдельные темы, такие как чипы и энергетика, странами даны разные или вообще отсутствующие комментарии.

    Напомним, в Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай сможет сыграть роль в урегулировании ситуации на Украине.

    Вашингтон и Пекин согласовали годовую заморозку торговых ограничений.

    31 октября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    31 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов

    Политолог Годованюк: Король Карл III наказал брата Эндрю, чтобы «обелить» британскую монархию

    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов
    @ I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Санкциями против принца Эндрю британский король Карл III «обелил» семью и дистанцировал ее от скандала с Джеффри Эпштейном, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк. Ранее Эндрю Виндзор был лишен всех титулов и выселен из королевской резиденции.

    «В британской монархии и ранее происходило немало скандальных событий различного толка. Но дело Джеффри Эпштейна, в котором оказался замешан принц Эндрю, стало трансграничным, и его трудно деэскалировать инклюзивно, удерживая в границах одного государства. Поэтому Карлу III пришлось принимать меры в отношении своего брата, лишая его всех титулов», – пояснила Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    «В этом деле есть и второй аспект, связанный с китайским следом, что очень чувствительно для внутриполитической повестки Британии. Принц Эндрю встречался с высокопоставленным чиновником из КНР Цай Ци. Это произошло на фоне попыток Лондона снизить внешнее влияние на свою политику и было осуждено общественностью», – напомнила аналитик.

    «В целом, это имиджевый ход, выгодный в первую очередь для британской монархии, для Карла III. Шаг призван «обелить» королевскую семью, как символ нации, дистанцировать Эндрю от наследников первой, второй и третьей линий, и показать другим членам, что неподобающее поведение не останется без последствий», – детализировала собеседница.

    «Королевская семья считается образцовой для британцев, поэтому решение Карла III будет поддержано большинством граждан. По сути, санкции в отношении Эндрю консолидируют британское общество вокруг правящей династии и склонят колеблющихся в их пользу», – подчеркнула эксперт.

    «При этом, в жизни самого Эндрю мало что изменится. Он и ранее не являлся наследником престола, а сейчас попросту перестал являться старшим членом королевской семьи, не выполняет ее обязанностей и не может представлять ее где бы то ни было», – резюмировала Годованюк.

    Ранее король Британии Карл III лишил своего брата Эндрю всех оставшихся титулов и выселил его из королевской резиденции – особняка возле Виндзорского замка. Теперь он будет представлен Эндрю Маунтбеттен Виндзор, а не как принц, пишет Associated Press.

    В начале октября Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за новых разоблачений его дружбы с Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии со стороны одной из жертв – Вирджинии Джуффре, чьи посмертные мемуары недавно появились в книжных магазинах.

    «Эти меры необходимы, несмотря на то, что Эндрю продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Его величество желает ясно заявить, что мысли и глубочайшее сочувствие королевской семьи – с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия», – заявили во дворце.

    Ранее антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорилось в заявлении лидера движения Грэма Смита.

    Лишение титула принца или принцессы – практически беспрецедентный случай. Последний раз подобное случалось в 1919 году, когда принц Эрнест Август, член королевской семьи Великобритании и одновременно принц Ганноверский, был лишен титула за поддержку Германии во время Первой мировой войны.

    2 ноября 2025, 00:48 • Новости дня
    США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию

    Трамп: США могут во всеоружии войти в Нигерию

    США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если в Нигерии продолжат убивать христиан, США «могут во всеоружии войти в эту страну», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что подобный шаг будет педпринят с целью ликвидировать «исламских террористов», ответственных за «ужасные злодеяния». Президент США подчеркнул, что дал указание военным быть готовыми к оперативному реагированию.

    «Если мы атакуем, то это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием, в точности так же, как головорезы-террористы нападают на наших дорогих христиан», – добавил Трамп.

    Нигерийская террористическая группировка «Боко харам*» (террористическая организация, запрещенная в России) стала известна похищениями и убийствами людей с 2000-х годов. Позднее она присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) и сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства*» (террористическая организация, запрещенная в России). Сейчас в результате раскола это две отдельные преступные группировки, передает РИА «Новости».

    Трамп на днях заявил, что христианская община в Нигерии подвергается насилию, страна «вызывает особую озабоченность» из-за действий радикальных исламистов, передает «Интерфакс».

    В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом десятки людей погибли и множество получили ранения в результате теракта, устроенного женщиной-смертницей в популярной столовой на рынке города Кондуга в штате Борно в Нигерии. Весной в результате взрыва погибли по меньшей мере 26 человек.

    В 2020 году в Нигерии вооруженные боевики вторглись в небольшой город и взяли в заложники сотни мирных граждан.

    В 2019 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывал, что в Нигерии происходит настоящий геноцид христиан. В стране происходили столкновения между христианами и мусульманами.

    31 октября 2025, 21:29 • Новости дня
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его о том, чтобы страна была исключена из американских санкций, направленных против российской нефти, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Орбан напрямую обратился к нему с такой просьбой. «Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию для прессы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Он также отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

    31 октября 2025, 12:50 • Новости дня
    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США

    Американист Дудаков: У длительного шатдауна в США будут самые негативные последствия

    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усугубляющийся кризис в США на фоне шатдауна может мотивировать американских законодателей на будущей неделе вновь попытаться прийти к компромиссу по бюджету. Если договориться не удастся, то ситуация станет лишь хуже, сказала газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, федеральный шатдаун продолжается с 1 октября.

    «На предстоящей неделе обострится бюджетный кризис в США. Дело в том, что с 1 ноября, во-первых, многие госслужащие, военные, авиадиспетчеры не будут получать зарплаты. Во-вторых, начнутся перебои с социальными выплатами, в частности по «программе продуктовых талонов» (SNAP)», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, нельзя исключать перебоев с авиасообщением в крупных мегаполисах из-за нехватки авиадиспетчеров. Многие из них уже сейчас не получают зарплаты, в связи с чем не выходят на основную работу, а подрабатывают, например, в курьерской доставке, чтобы хоть как-то оплачивать свои счета и вносить платежи за ипотеку, аренду жилья, автокредит», – перечислил собеседник.

    Он объясняет: короткий шатдаун слабо влияет на американскую экономику, а длительный – создает риски. По мнению политолога, перспектива того, что госсистема США продолжит идти вразнос, может мотивировать законодателей на следующей неделе всерьез попытаться прийти к компромиссу. «Если попытка договориться провалится, то шатдаун, вероятно, продлится вплоть до конца ноября, или пока не случится серьезный форс-мажор», – рассуждает спикер.

    Он указал, что и демократы, и республиканцы уверены: происходящее играет против их оппонентов. «Республиканская партия обвиняет Демпартию в том, что ее члены – обструкционисты, которые лишь критикуют все, что делает Дональд Трамп. Последние же находятся в оппозиции и полагают, что республиканцы будут получать все тумаки», – пояснил американист. «Положение патовое, и пока выхода из него не наблюдается. Если не удастся договориться на следующей неделе, то последствия будут самыми негативными для США», – заключил Дудаков.

    Напомним, федеральный шатдаун в США продолжается с 1 октября. Работа правительства приостановлена из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет. Во вторник, 28 октября, была предпринята очередная – уже 13-я – попытка провести законопроект о временном финансировании, которая не увенчалась успехом: между республиканцами и демократами сохраняются разногласия.

    Камнем преткновения оказалась сфера здравоохранения. Партии разошлись в вопросе государственных расходов на медицинские страховки, напоминает издание «Известия». Демпартия требует выделить 350 млрд долларов на продление субсидий программы Obamacare. Также они хотят отменить сокращение расходов в один трлн долларов на федеральную программу Medicaid, которая оплачивает медицинские расходы социально незащищенным лицам.

    Республиканцы стремятся установить жесткие запреты на использование бюджетных ассигнований для проведения woke-повестки в образовании, финансирование за счет бюджета абортов и операций по смене пола, а также программ в сфере предоставления убежища и поддержки мигрантов. 

    Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что если демократы вновь отклонят законопроект о финансировании американского правительства, то с ноября США будут терять десятки миллиардов долларов ежедневно. По оценкам бюджетного управления Конгресса, к концу 2026 года шатдаун приведет к экономическим потерям в размере не менее семи млрд долларов.

    Если правительство не будет работать шесть недель, экономический ущерб вырастет до 11 млрд долларов, а восьминедельный шатдаун будет стоить экономике 14 млрд долларов, цитирует «Интерфакс» главу управления Филиппа Свагела. Штаты уже столкнулись с целым рядом последствий.

    Так, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для обеспечения финансирования продовольственных талонов, поскольку с 1 ноября американцы перестанут получать федеральную помощь из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Шатдаун ставит под угрозу выплату пособий по программе SNAP (льготной покупки продуктов и помощи малообеспеченным жителям США) почти 42 млн американцам, отмечает The Guardian.

    Джонсон, в свою очередь, заявил, что средства на оплату жалованья американским военным практически исчерпаны. ФБР было вынуждено замедлить или полностью остановить часть расследований, что создало риски для национальной безопасности. Кроме того, нехватка диспетчеров из-за шатдауна привела к задержкам авиарейсов. Как сообщает The New York Times, наибольшие проблемы с персоналом наблюдались в международном аэропорту Орландо.

    Президент США подчеркнул, что настало время отменить традицию «филибастера», чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна. «Сейчас республиканцам пора разыграть свою «козырную карту Трампа» и пойти на то, что называется «ядерный вариант», чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    С 1977 года федеральное правительство США прекращало финансирование более 20 раз. Рекордно длительный шатдаун произошел зимой 2018–2019 годов и продлился 35 дней.

    2 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Трампа военной операцией в Нигерии

    Политолог Ткаченко: Военная операция США в Нигерии не решит проблему гонения на христиан

    Эксперт объяснил угрозы Трампа военной операцией в Нигерии
    @ Lekan Oyekanmi/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы президента США начать военную операцию в Нигерии против радикальных исламистов пока больше похожи на попытки поднять личный рейтинг среди христианской части американской общественности, чем на намерение защитить христиан в Африке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Защита христиан – благородная цель. Но вероятность американской военной операции в Нигерии близка к нулю. Во-первых, проблемные нигерийские регионы, в которых происходят убийства христиан, находятся довольно далеко от океана, что связывает Пентагону руки в плане использования ВМС», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, на севере страны нет крупных развернутых американских частей и непонятно, с какими трудностями будет связана наземная операция. Американцы могли бы ударить несколькими «Томагавками» по базам радикальных исламистов. Это сильно ослабило бы группировки, но не решило проблему гонений на христиан в Нигерии. Для этого в стране нужно заново пересобрать всю структуру государственного управления и архитектуру безопасности», – заметил спикер.

    «Если бы Белый дом действительно хотел решить проблемы убийства христиан, он помогал бы Нигерии военными советниками, оказывал консультативное содействие, поставлял технику и вооружение. А в нынешнем виде это больше похоже на попытки Трампа консолидировать христианскую часть электората США. Нигерия – крупнейшая африканская экономика. Поэтому Вашингтон использовал именно эту страну для придания дополнительного веса своей риторике», – считает аналитик.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал Пентагону начать планирование возможных военных действий в Нигерии. Он усилил критику нигерийского правительства за неспособность пресечь преследование христиан. Глава Белого дома также пригрозил прекратить «помощь и содействие» Абудже.

    По словам президента США, «христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии» и «радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню».

    Неделей ранее сенатор Тед Круз призвал Конгресс объявить самую густонаселенную страну Африки нарушителем религиозной свободы, заявив о «массовых убийствах христиан», передает The Guardian.

    Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу опроверг обвинения Трампа. «Религиозная свобода и терпимость были основополагающим принципом нашей коллективной идентичности и всегда будут таковыми. Нигерия выступает против религиозных преследований и не поощряет их. Нигерия – страна с конституционными гарантиями защиты граждан всех вероисповеданий», – заверил он.

    Население Нигерии, составляющее 220 млн человек, практически поровну разделено на христиан и мусульман. Страна давно сталкивается с угрозой безопасности, исходящей от различных сил, включая экстремистскую группировку «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация), которая стремится установить свою радикальную интерпретацию исламского закона, а также преследует мусульман, которых считает недостаточными приверженцами догматов ислама.

    Ранее стало известно, что Пентагон заметно усиливает присутствие также в Карибском бассейне и проводит боевые учения недалеко от границ Венесуэлы. Трамп отрицает возможность нанесения ударов по Каракасу, но военные приготовления говорят об обратном.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как американская армия готовится решать в Венесуэле внутренние проблемы США.

    1 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву

    Американист Дробницкий: Принимать решение о поставках Киеву Tomahawk будет не Трамп

    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Складывается впечатление, что из-под Дональда Трампа уже «выдернули» власть. Вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, вероятно, будет решаться уже не им, а конгрессменами-демократами и некоторыми чиновниками из администрации США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее канал CNN сообщил о согласии Пентагона на передачу Украине Tomahawk.

    «Публикация CNN об одобрении Пентагоном поставок Украине Tomahawk («Томагавк») похожа на спекуляцию. В обозримом будущем в США закончится шатдаун. Конгресс и некоторые чиновники поднимут вопрос о ракетах. В преддверии этого в СМИ появляются разнообразные «сливы», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, факты противоречат сведениям «источников» CNN.

    Так, телеканал сообщает, что передача Tomahawk не окажет негативного воздействия на американские арсеналы. При этом ранее в официальном докладе Пентагона говорилось: этих ракет у Штатов впритык, напомнил собеседник. Кроме того, у Пентагона мало наземных установок для использования Tomahawk, добавил политолог. «С чего ВСУ собираются их запускать?», – риторически задался вопросом Дробницкий.

    «Что касается возможных дальнейших действий Дональда Трампа, то ситуация крайне неопределенная. Скорее всего, не главе Белого дома принимать решение. Складывается впечатление, что из-под него власть уже выдернули. Не случайно санкции против российских нефтяных компаний были введены не указом президента, а распоряжением минфина со ссылкой на постановление Джо Байдена. Не позор ли это?», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, позиция России четко озвучена: запуск Tomahawk с территории Украины станет прямым вовлечением США в конфликт, поскольку применять эти ракеты без участия американских военных невозможно. «Как сказал Владимир Путин, на поле боя это не скажется, но отношения Москвы и Вашингтона будут испорчены», – напомнил Дробницкий.

    Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в свою очередь, полагает, что сообщение CNN – это американская реакция на безрезультатное для США обсуждение с Китаем конфликта на Украине. «Несколько истеричная реакция», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине Tomahawk. По информации СМИ, ведомство проинформировало Белый дом, что передача дальнобойных ракет не окажет негативного влияния на американские арсеналы.

    Министерство войны направило уведомление в администрацию президента США перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Представленная оценка Пентагона сначала воодушевила европейских союзников, но позднее они были удивлены решением главы Белого дома не давать согласия на передачу Tomahawk Украине.

    Дональд Трамп заявил, что ему не хотелось бы отдавать Украине ракеты, поскольку они, как и многое другое оружие, необходимы самим Штатам. «Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину», – сказал американский лидер. CNN подчеркивает, что итоговое решение по поставкам ракет Украине все еще остается за президентом США.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    2 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Президент Тинубу отверг обвинения в религиозной нетерпимости в Нигерии
    Президент Тинубу отверг обвинения в религиозной нетерпимости в Нигерии
    @ Amada Masaru/Shengolpixs/Imago/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом, который пригрозил, что США могут «во всеоружии войти» в Нигерию.

    По словам нигерийского лидера, определение Нигерии как страны религиозной нетерпимости не соответствует действительности, передает ТАСС.

    Тинубу заявил, что такая характеристика «не принимает во внимание последовательные и искренние усилия» правительства страны «по обеспечению свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев».

    Он пояснил, что власти Нигерии выступают против преследований по религиозному признаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что если в Нигерии продолжатся убийства христиан, США «могут во всеоружии войти в эту страну».

    3 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk
    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

    «Нет», – ответил Трамп на соответствующий вопрос.

    Также Трампа спросили, что может оказаться «последней каплей», после которой он сделает вывод о якобы неготовности Москвы к урегулированию. «Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», – приводит его ответ РИА «Новости».

    Кроме того, он отметил, что не участвует в обсуждениях, связанных с возможным изъятием замороженных активов России Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное министерство США разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину. Евросоюз отложил до декабря принятие решения о возможном использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    2 ноября 2025, 01:58 • Новости дня
    Нападение с «большим ножом» на пассажиров поезда произошло в Англии

    Несколько пассажиров пострадали в результате нападения с ножом в поезде в Англии

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько пассажиров получили ранения в результате нападения с ножом в поезде в Англии, двое мужчин задержаны, сообщила полиция графства Кембриджшир.

    Полиция сообщила, что звонок о нападении поступил в 19.39 (22.39 мск). Вооруженные сотрудники прибыли на место, поезд остановили на станции Хантингдон и задержали двух мужчин. Несколько пострадавших были госпитализированы. Служба скорой помощи Восточной Англии мобилизовала дополнительные силы, включая медицинский вертолет, чтобы оказать помощь раненым, передает ТАСС.

    По сообщениям Times, нападавший с большим ножом напал на людей вскоре после отправления поезда из города Питерборо, часть пассажиров была вынуждена прятаться в туалетах.

    Британский премьер-министр Кир Стармер назвал этот инцидент шокирующим и выразил благодарность экстренным службам, а также призвал граждан следовать их инструкциям. Глава МВД Британии Шабана Махмуд подчеркнула, что «регулярно получает обновленную информацию о расследовании».

    Железнодорожная компания Thameslink сообщила о закрытии станции Хантингдон и остановке движения всех поездов в обе стороны. Из-за происшествия возникли серьезные задержки и отмены поездов. Информация о мотивах нападавшего или нападавших и деталях пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре возле синагоги в Манчестере произошли наезд на прохожих и нападение на людей с ножом. В июле на коммерческом объекте в центре Лондона произошла поножовщина, в результате которой двое мужчин погибли, еще двое получили ранения.

    Власти Германии ввели запрет на ношение ножей. Однако нападения с использованием ножей в Германии продолжаются. Во Франции решили запретить детям до 15 лет покупку ножей.

    2 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Отец Илона Маска пожаловался на запрет мнения о России в Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск поделился деталями давления, которое он испытал после позитивной оценки российского лидера в Британии.

    Отец Илона Маска Эррол Маск рассказал, что в Британии фактически запретили ему выражать собственное мнение о России, передает ТАСС. По его словам, британские СМИ заявили, что его позиция, согласно которой Владимир Путин является «хорошим лидером», не должна озвучиваться в стране. «Я сказал, что Путин – хороший лидер, поэтому меня не следует воспринимать всерьез в Великобритании», – пояснил он решение прессы.

    Эррол Маск отметил, что считает подобные ограничения абсурдными. Он подчеркнул: с самого детства на Западе детям внушали страх перед Россией и рассказывали пугающие истории о ее гражданах, хотя на деле это просто мифы.

    Маск также поделился впечатлениями от посещения Музея техники Вадима Задорожного в России. Его особенно удивил лимузин Брежнева с секретным ящиком и «красной кнопкой», с помощью которой якобы можно было запускать межконтинентальные баллистические ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Илона Маска отметил высокий уровень ИТ-инфраструктуры и потенциал Татарстана. Он назвал Москву лучшей столицей мира. Он считал россиянок самыми красивыми женщинами мира.

    31 октября 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США

    Reuters: Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, пишет Reuters.

    Об этом он заявил, находясь на борту президентского самолета Air Force One, отвечая на вопрос журналиста по поводу потенциальных атак на латиноамериканскую страну, сообщает Reuters, передает ТАСС.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация якобы рассмотрела конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам в Венесуэле, связанным с контрабандой наркотиков.

    Американские военные 24 октября подняли в воздух два тяжелых B-1, которые приблизились к побережью Венесуэлы.

    2 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Daily Mail заявила о возможном теракте в связи с нападением в поезде в Британии

    Daily Mail: Нападение на пассажиров поезда в Британии могло быть терактом

    Tекст: Антон Антонов

    В результате нападения с ножами на пассажиров поезда в Британии пострадали десять человек, девять из них получили опасные для жизни ранения, сообщила британская транспортная полиция. Daily Mail пишет, что нападение могло быть терактом.

    Британская транспортная полиция сообщила, что десять человек были госпитализированы. «Девять из них, предположительно, получили ранения, опасные для жизни. Один из них проходит лечение в связи ранениями, не представляющими угрозы для жизни. Погибших нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В расследовании участвуют контртеррористические подразделения полиции.

    По данным Daily Mail, полиция задействовала код PLATO, применяющийся для обозначения террористической атаки. Последний раз его использовали в октябре при нападении на синагогу в Манчестере, передает ТАСС.

    На место происшествия прибыли 30 полицейских, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько пассажиров получили ранения в результате нападения с ножом в поезде в Англии. Полиция задержала двух мужчин.

    1 ноября 2025, 03:35 • Новости дня
    Директор нацразведки США признала политику Вашингтона по смене иных режимов

    Директор нацразведки США признала политику Вашингтона по смене режимов

    Директор нацразведки США признала политику Вашингтона по смене иных режимов
    @ Eric Lee - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард признала приверженность Вашингтона во внешней политике сменять режимы и строить государственность, однако при нынешнем лидере Дональде Трампе вектор меняется и приоритетными становятся мир, процветание и стабильность.

    «На протяжении десятилетий наша внешняя политика была втянута в контрпродуктивный и бесконечный цикл смены режимов или государственного строительства. Это был универсальный подход к свержению режимов, попыткам навязать нашу систему управления другим, вмешательству в конфликты, которые едва ли были поняты, и уйти, имея больше врагов, чем союзников», – приводит слова бывшей конгрессвумен от Гавайев и ветерана Национальной гвардии армии США Габбард телеканал TRT World.

    По ее словам, результатами такой стратегии стали триллионы потраченных долларов, бесчисленное количество потерянных жизней и зачастую созданные еще более серьезные угрозы безопасности, чем прежде.

    В своем кратком выступлении перед Манамским диалогом – ежегодным саммитом по безопасности в Бахрейне, организованным Международным институтом исследований в области безопасности, Габбард отметила, что режим прекращения огня в Газе остается хрупким, а Иран по-прежнему вызывает обеспокоенность.

    Напомним, Тулси Габбард стала известна тем, что разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Она сообщила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Обамы, по словам Габбард,  злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве оружия и вела непрерывную кампанию по лишению легитимности президента Дональда Трампа.

