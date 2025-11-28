Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
ВСУ безуспешно пытались прорваться из Димитрова
Несколько групп украинских военнослужащих предприняли безуспешную попытку вырваться из Димитрова, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, несколько штурмовых групп украинских военных предприняли безуспешную попытку прорваться из Димитрова, передает ТАСС.
Кимаковский сообщил, что «противник предпринял попытку вырваться из Димитрова. Несколько групп пробовали выйти. В итоге большая часть из них была уничтожена».
Кимаковский уточнил, что украинские военные выходили с оружием и пытались использовать его, что привело к их ликвидации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.
Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом. Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.