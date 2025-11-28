  • Новость часаЮшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    Орбан выразил надежду на успех объявленных инициатив по Украине
    Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 13:04 • Новости дня

    ВСУ безуспешно пытались прорваться из Димитрова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько групп украинских военнослужащих предприняли безуспешную попытку вырваться из Димитрова, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, несколько штурмовых групп украинских военных предприняли безуспешную попытку прорваться из Димитрова, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что «противник предпринял попытку вырваться из Димитрова. Несколько групп пробовали выйти. В итоге большая часть из них была уничтожена».

    Кимаковский уточнил, что украинские военные выходили с оружием и пытались использовать его, что привело к их ликвидации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом. Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.

    27 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин: ВС России могут обрушить фронт ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    27 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск

    Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ и вошли в Северск

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения Вооруженных Сил России вошли в Северск после прорыва обороны ВСУ, одновременно атака велась с трех направлений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О прорыве обороны ВСУ и входе российских военнослужащих в Северск в ДНР в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на украинские позиции в районе Северска давили сразу с трех направлений, что привело к частичному обрушению фронта, и российские подразделения смогли прорвать линию обороны противника и войти в населенный пункт.

    Марочко отметил, что продолжается продвижение российских сил как с северной части города, так и на южном участке вдоль железнодорожного полотна. Он также подчеркнул, что продолжается наступление внутри самого Северска .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил, что ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском, пытаясь вернуть утраченные позиции.

    До этого российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск.

    Военный эксперт Марочко также заявил, что 90% Волчанска перешло под контроль ВС России.


    27 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Грушко: Россия не видит Европу участником переговоров по Украине

    Грушко: Россия не видит Европу среди переговорщиков по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что участие Европы в переговорах по Украине не рассматривается на фоне прошлых неудачных попыток посредничества.

    Россия не рассматривает Евросоюз в качестве участника переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил журналистам Александр Грушко, передает ТАСС. Замглавы МИД России подчеркнул, что это мнение базируется на негативном опыте европейского посредничества.

    В качестве примера дипломат напомнил события, предшествовавшие смене власти на Украине в 2014 году. По его словам, соглашение между Виктором Януковичем и украинской оппозицией предусматривало переходный период и создание правительства доверия, а также проведение досрочных выборов Верховной рады и президента. Грушко отметил, что гарантами этих соглашений выступали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

    Он подчеркнул, что европейские посредники не выполнили своих обязательств, что впоследствии привело к насильственному перевороту на Украине и разрушению достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Грушко обвинил НАТО и Евросоюз в нагнетании напряженности на Балтике. Он заявил, что Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил целенаправленную подготовку западных стран к военному конфликту и рост военных бюджетов.

    28 ноября 2025, 08:42 • Новости дня
    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске

    Военкор Пегов сообщил о потерях ВСУ в Красноармейске из-за ресурсной сделки

    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев уничтожает своих солдат в котле в Красноармейске в попытках удержать крупнейшие шахты из-за ресурсной сделки, рассказал военкор и автор проекта Wargonzo Семен Пегов.

    По словам Пегова, Киев уничтожает своих солдат, продолжая бои в Красноармейске, чтобы не потерять контроль над шахтами редкоземельных материалов в регионе, передает ТАСС.

    Пегов, выступая на образовательной программе «Новые медиа Абхазии», сообщил, что Киев идет на такие меры ради сохранения важной сделки по редкоземельным материалам с США.

    Пегов подчеркнул, что власти Украины не могут отказаться от тех обязательств, которые дали «своим хозяевам», даже ценой жизни солдат.

    По словам Пегова, Киев создает иллюзию борьбы до последнего за ресурсы, но патриотизм тут ни при чем. Как рассказал военкор, мобилизованных украинцев фактически «сжигают» в окружении, чтобы выполнить экономические договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Источник Deep State ранее подтвердил появление российских военных в центре Красноармейска.

    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове.

    27 ноября 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин: Купянск полностью находится в руках военных России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а сам город находится под контролем российских вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас, как известно, группировка противника там (в Купянске – прим. ВЗГЛЯД) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках», – отметил глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Путин сейчас находится с рабочим визитом в Бишкеке, где проводит встречи на высшем уровне с 25 по 27 ноября.

    Ранее Путин сообщил, что российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией.

    В пятницу последние выжившие бойцы ВСУ признали потерю Красноармейска.

    Напомним, глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что Вооруженные силы России освободили Купянск в Харьковской области.

    28 ноября 2025, 08:30 • Новости дня
    ВСУ попытались остановить бегство собственных военных в ДНР кассетными боеприпасами
    ВСУ попытались остановить бегство собственных военных в ДНР кассетными боеприпасами
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские формирования применили кассетные артиллерийские боеприпасы НАТО против собственных отступающих военнослужащих в районе населенного пункта Миньковка на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские формирования применили кассетные боеприпасы НАТО против собственных военнослужащих в районе населенного пункта Миньковка в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что снаряды разорвались вблизи украинского укрепрайона, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

    Марочко также сообщил, что видеоматериалы позволили установить: огонь велся с целью заставить группу украинских военных вернуться на позиции. Эта группа пыталась бежать в противоположном от линии боевого соприкосновения направлении.

    По предварительной оценке Марочко, численность отступавших могла составлять до взвода.

    Марочко также сообщил: «С целью помочь украинским военнослужащим избежать карательных мер от своих «побратимов», наше спецподразделение провело залистование данного района с подробной инструкцией сдачи в плен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен на фронте.

    Бойцы подразделения «Север» рассказали о действиях украинских заградотрядов на Великобурлукском направлении.

    Заградительные отряды ВСУ не позволили украинским военным отступить под Меловым.

    27 ноября 2025, 22:30 • Новости дня
    Пушков оценил предложение Украине от «непобедимой» эстонской армии
    Пушков оценил предложение Украине от «непобедимой» эстонской армии
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил о готовности направить войска страны на Украину, однако, по мнению сенатора Алексея Пушкова, этот жест заставит мировую общественность хохотать над Таллином.

    Пушков отметил, что подобное заявление от Эстонии сделал «очередной безвестный премьер этой страны, одержимой необъяснимой манией величия».

    «И достаточно того, что над ее заявлениями смеется пол-Европы, а в США с ней вообще не хотят иметь дело. По числу насмешек в СМИ и Европарламенте она свою роль перевыполнила. «Непобедимая» эстонская армия только увеличит число насмешек над Эстонией», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Напомним, в середине ноября Пушков удивлялся самомнению «неадекватного Таллина» после визита в КНР, когда глава МИД страны стал диктовать Пекину условия ведения международной политики с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о планах Британии отправить войска на Украину. Франция заявила о готовности развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Politico.

    28 ноября 2025, 09:03 • Новости дня
    Счет раненых солдат ВСУ в Димитрове пошел на сотни

    Советник главы ДНР Кимаковский: Счет раненых солдат ВСУ в Димитрове пошел на сотни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество раненых солдат ВСУ в Димитрове исчисляется сотнями. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные умирают из-за невозможности быть эвакуированными.

    По его словам, число раненых солдат ВСУ в Димитрове достигает сотен, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что положение украинских военных критическое – из-за отсутствия возможности эвакуации многие умирают без медицинской помощи.

    По словам Кимаковского, «в Димитрове действительно катастрофа для противника. Там количество раненых идет на сотни, они умирают от отсутствия помощи, а вывести украинское командование их не может». Он отметил, что среди заблокированных в этом районе находятся элитные спецподразделения ВСУ, а также мобилизованные бойцы и военные, покинувшие Красноармейск.

    Сложившаяся ситуация, по словам Кимаковского, связывается с масштабной блокадой города, что делает любое передвижение украинских военных крайне затруднительным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Подразделения России ранее освободили 24 здания в Димитрове.

    27 ноября 2025, 18:34 • Новости дня
    Захарова допустила хищение Киевом средств на переговоры в Турции

    Захарова: Киев мог украсть и деньги, выделенные на переговоры в Стамбуле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что представители киевского режима могли присвоить средства, выделенные на организацию переговоров в Турции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по внешнеполитическим вопросам не исключила, что члены киевского режима могли украсть часть средств, выделенных на переговорный процесс в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Она выразила благодарность турецкой стороне за инициативу вновь выступить площадкой для урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, несмотря на сложное отношение к представителям Банковой, Россия соглашалась на такие контакты ради людей, решения гуманитарных проблем и продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова отметила, что Киев с самого начала использовал формат переговоров, чтобы выиграть время и укрепить свои позиции.

    Она подчеркнула, что Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз.

    Официальный представитель МИД вновь повторила свой совет «Тикайте, хлопцы!» для всех украинцев, которые подлежат мобилизации.

    27 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Спецгруппа иностранных наемников ликвидирована в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    На хатненском направлении в Харьковской области был уничтожен отряд иностранных наемников ВСУ, передает ТАСС.

    По словам источника из российских силовых структур, бойцы подразделения «Шторм» 7-го отдельного мотострелкового полка из Калининграда ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, состоявшую из граждан Колумбии и военнослужащих ВСУ.

    В ходе боя, как уточняется, военнослужащие ВС РФ смогли захватить вооружение, оборудование и военную символику противника. Среди трофеев оказался специальный дробовик Safari HG-105, используемый для борьбы с беспилотниками.

    Ранее российские силы уничтожили диверсионную группу ВСУ между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области. Радиоперехват показал, что в составе группы находились иностранцы.

    27 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    Грушко: Соглашения от Украины должны подписывать легитимные представители

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти России считают, что для заключения мирного соглашения на Украине необходим участник с бесспорной легитимностью, чтобы избежать проблем с исполнением договоренностей, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

    При подписании мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине интересы страны должна представлять сторона с бесспорной легитимностью, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, только так можно избежать ситуации, при которой достигнутые договоренности окажутся уязвимыми из-за изменений во внутренней политике Украины.

    Грушко подчеркнул: «Когда речь идет о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить».

    Он пояснил, что Москва придает особое значение тому, кто именно от Украины будет участвовать в переговорах, чтобы не возникало сомнений в легитимности этой стороны.

    Таким образом, Россия настаивает, чтобы соглашения были подписаны представителями Украины, чья законность не вызовет вопросов ни у сторон конфликта, ни на международной арене. Это необходимо, чтобы обеспечить устойчивость будущих договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признает Владимира Зеленского де-факто главой киевского режима, однако не считает его легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Зеленский не может подписывать мирное соглашение между Россией и Украиной, так как больше не является президентом.

    Элиты на Украине поднялись против Зеленского, в Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства при поддержке Запада атаковали окружение Зеленского, из-за чего он за один день лишился главных соратников и теперь рискует потерять все.

    27 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Фицо: Нет сомнений, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

    Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто уже не сомневается в том, что Крым, Донбасс и ряд других областей останутся под контролем России, а сама страна выйдет из конфликта на Украине «абсолютным победителем», передает РИА «Новости».

    Обращаясь к депутатам на заседании парламента, он отметил: «Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто. Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто».

    Фицо пояснил, что около 20% территории ДНР, которая остается под контролем Киева, вероятнее всего также перейдет России, как и Херсон, Запорожье и другие регионы. Он добавил, что когда в начале конфликта говорил о невозможности его военного разрешения и о том, что Украина не станет членом НАТО, многие с ним не согласились, однако, по мнению Фицо, именно он оказался прав.

    Премьер подчеркнул, что горд тем, что его позиция оказалась верна с самого начала конфликта. Он выразил надежду, что Украина будет участвовать в мирных переговорах, и призвал Евросоюз не препятствовать этому процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Фицо заявил об усталости Евросоюза от военных расходов на Украину и предложил альтернативные варианты финансирования.

    Ранее Фицо и премьер-министр Болгарии Росен Желязков поддержали мирную инициативу США по урегулированию ситуации на Украине.

    А во время дискуссии в Попраде Фицо призвал студентов, выступающих за продолжение конфликта, лично отправиться на Украину.

    27 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    Кузин приговорен к пожизненному сроку за убийство генерала Москалика

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй западный окружной военный суд признал Игната Кузина виновным в организации взрыва, убившего генерала Ярослава Москалика, и назначил ему пожизненное заключение.

    О вынесенном приговоре сообщает РИА «Новости». Суд назначил Кузину пожизненное лишение свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме и остальной части срока – в колонии особого режима, а также штраф два миллиона рублей.

    Основная часть судебного процесса проходила в закрытом режиме, однако Кузин признал вину во всех вменяемых преступлениях и на последнем слове принес извинения родным погибшего.

    В ходе прений обвинение настаивало на пожизненном заключении. Согласно материалам дела, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб утром 25 апреля 2025 года от взрыва самодельного устройства возле дома на бульваре Нестерова в Балашихе. В результате взрыва пострадало имущество еще двадцати граждан.

    Следствием установлено, что Кузин был завербован Службой безопасности Украины и в сентябре 2023 года приехал в Россию, ожидая указаний от куратора. За совершение преступления он должен был получить восемнадцать тысяч долларов.

    Кузина обвинили по статьям о теракте, обучении терроризму, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатки и подделке документов.

    Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Игнат Кузин принес извинения семье убитого генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в ходе заседания суда.

    Прокуратура запросила для Кузина пожизненное наказание за убийство Москалика в Балашихе после взрыва. Кузин признал свою вину в совершении теракта против Москалика.

    27 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Сальдо сообщил о попытке комбинированного удара ВСУ по Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные применили комбинированные средства поражения для атаки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    ВСУ пытаются нанести комбинированный удар по территории Херсонской области, следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо.

    Губернатор региона сообщил, что в данный момент работают силы противовоздушной обороны.

    Ранее Сальдо заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины по заказу украинских бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области.

    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США
    Грузинские СМИ: От Тбилиси требовали отвлечь 40 тыс. российских солдат
    Трамп решил начать «обратную миграцию» в США
    При атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир
    Афганистан предложил России рабочих для сельского хозяйства
    «Новые люди» предложили ввести уголовное наказание за незаконные рехабы
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    В Гвинее-Бисау столкнулись советская военная школа и Елисейский дворец

    В одной из наиболее дружественных к России африканских стран – Гвинее-Бисау – произошел очередной за последнее время военный переворот. Почему сам этот переворот выглядит опереточным, при чем здесь влияние жены президента страны – и каковы могут быть политические последствия этих событий для интересов России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

