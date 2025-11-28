ВСУ безуспешно пытались прорваться из Димитрова

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, несколько штурмовых групп украинских военных предприняли безуспешную попытку прорваться из Димитрова, передает ТАСС.

Кимаковский сообщил, что «противник предпринял попытку вырваться из Димитрова. Несколько групп пробовали выйти. В итоге большая часть из них была уничтожена».

Кимаковский уточнил, что украинские военные выходили с оружием и пытались использовать его, что привело к их ликвидации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом. Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.