За ночь над Россией нейтрализовали 136 украинских беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Ростовской областью уничтожили 46 дронов, над Саратовской – 30, над Крымом – 29, над Черным морем – 12, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Брянской областью поразили шесть дронов, над Волгоградской – пять. Над Московским регионом и Воронежской областью уничтожили по два БПЛА. Также два дрона уничтожили над Азовским морем.

Над Курской и Калужской областями сбили по одному дрону.

Ранее ночью на подлете к российской столице уничтожили сначала один дрон, а затем – второй.

В ночь на четверг средства ПВО уничтожили 118 украинских БПЛА над Россией.