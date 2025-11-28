  • Новость часаЗахарова призвала «вызывать санитаров» для «врунгильды-Каллас»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Депутаты предложили штрафовать за рассылку интимных фото без согласия получателя
    Британия временно вывела зарубежные активы «Лукойла» из-под санкций
    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России
    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
    Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией
    На «Москвиче» собрали первый электромобиль «Атом»
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    4 комментария
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 комментариев
    28 ноября 2025, 06:03 • Новости дня

    В Геленджике аэропорт ввел дополнительные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные дополнительные ограничения полетов введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Аэропорт Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00.

    Напомним, в ночь на пятницу ограничения ввели аэропорты Волгограда, а также Пензы и Саратова, Сочи и Краснодара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО уничтожили 118 украинских беспилотников над территорией России. При этом в утренние часы силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем.

    27 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Девочка из Казахстана записала ообращение из-за невозможности учиться в российской школе

    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    @ личный архив/ИА Регнум

    Tекст: Вера Басилая

    Переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская вынуждена пропускать вторую четверть, поскольку школа отказала ей в зачислении из-за экзамена по русскому языку.

    Двенадцатилетняя Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана, опубликовала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе, сообщает «Регнум».

    Девочка уже вторую четверть остается без обучения – после успешной сдачи теста на знание русского языка сначала ее зачислили в школу, а затем сообщили, что произошла ошибка и принять смогут только при наличии гражданства.

    В видео Таисия рассказала: «Меня зовут Таисия, мне 12 лет. Родилась я в 2013 году. Переехала я из Казахстана в город Тобольск. В Казахстане я училась в 50-й школе в городе Караганда. В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама – гражданка России».

    Родители школьницы подчеркивают, что семья всегда говорила и училась на русском языке. Мама Таисии, Татьяна, возмущается, что девочке даже не выдали подтверждающие документы о результатах экзамена и отказываются предоставить видеозапись. Отец девочки, Сергей, уверен, что тест составлен так сложно, что его не пройдут 90% учеников российских школ, и отмечает, что реальные результаты остаются неизвестными.

    Чиновники объяснили отказ тем, что ознакомиться с результатами теста, его заданиями и видеозаписью никто, кроме ребенка и комиссии, не может.

    «Материалы присылаются в день проведения тестирования от Рособрнадзора, их никто не видит», – пояснила Ирина Журавова, начальник отдела образования.

    По словам чиновницы, для детей участников программы переселения соотечественников тест теперь проводится в устной форме, но для семьи Блаженских, не оформивших участие до переезда, процедура осталась прежней. Гражданство родителей значения не имеет, учитывается лишь статус самого ребенка. Журавова подчеркнула, что законом предусмотрена трехмесячная пауза, чтобы ребенок подтянул русский язык, после чего возможно повторное тестирование.

    Отмечается, что похожие случаи встречаются все чаще, а ответы Министерства просвещения сводятся к формальным ссылкам на внутренние приказы и перевод ответственности на Рособрнадзор.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    Позже чиновники признали свою ошибку, а девочка успешно сдала тест на знание русского языка.

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку, опубликовали обращения в интернете.

    В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    Комментарии (99)
    27 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    @ кадр из видео/regnum.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов, комментируя обращение русскоязычной Таисии Блаженской из Казахстана, которую сначала зачислили в школу в Тобольске, а потом отказали в обучении.

    12-летняя Таисия Блаженская, дочь репатриантов из Казахстана, записала обращение, в котором рассказала, что пропускает уже вторую четверть, поскольку не может учиться в российской школе. Она рассказывает, что она успешно сдала тест на знание русского языка, после чего ее зачислили в учебное заведение, однако позже ей сообщили об ошибке и заявили, что смогут принять лишь при наличии гражданства.

    «Дети-носители языка, русские дети откуда бы не приехали – из Казахстана, США или любой другой страны, – должны обязательно иметь право на обучение в школе. Даже если гражданство не оформлено, какая разница! Это наши дети, наши по духу», – говорит Милонов.

    Он считает, что нужно принять экстраординарное решение – изменить закон. «Наш ребенок, приехавший в Россию, приехавший домой, должен учиться в школе, и это наша священная обязанность. Так что девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – предложил Милонов.

    В начале сентября приехавшие в Россию русскоязычные дети, которые не прошли тест на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, опубликовали в интернете обращение. На видео ребят пожаловались, что из-за провала тестирования им отказали в приеме в школу.

    Комментарии (38)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин: ВС России могут обрушить фронт ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    Комментарии (12)
    27 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск

    Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ и вошли в Северск

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения Вооруженных Сил России вошли в Северск после прорыва обороны ВСУ, одновременно атака велась с трех направлений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О прорыве обороны ВСУ и входе российских военнослужащих в Северск в ДНР в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на украинские позиции в районе Северска давили сразу с трех направлений, что привело к частичному обрушению фронта, и российские подразделения смогли прорвать линию обороны противника и войти в населенный пункт.

    Марочко отметил, что продолжается продвижение российских сил как с северной части города, так и на южном участке вдоль железнодорожного полотна. Он также подчеркнул, что продолжается наступление внутри самого Северска .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил, что ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском, пытаясь вернуть утраченные позиции.

    До этого российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск.

    Военный эксперт Марочко также заявил, что 90% Волчанска перешло под контроль ВС России.


    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова призвала «вызывать санитаров» для «врунгильды-Каллас»

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Грушко: Россия не видит Европу участником переговоров по Украине

    Грушко: Россия не видит Европу среди переговорщиков по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что участие Европы в переговорах по Украине не рассматривается на фоне прошлых неудачных попыток посредничества.

    Россия не рассматривает Евросоюз в качестве участника переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил журналистам Александр Грушко, передает ТАСС. Замглавы МИД России подчеркнул, что это мнение базируется на негативном опыте европейского посредничества.

    В качестве примера дипломат напомнил события, предшествовавшие смене власти на Украине в 2014 году. По его словам, соглашение между Виктором Януковичем и украинской оппозицией предусматривало переходный период и создание правительства доверия, а также проведение досрочных выборов Верховной рады и президента. Грушко отметил, что гарантами этих соглашений выступали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

    Он подчеркнул, что европейские посредники не выполнили своих обязательств, что впоследствии привело к насильственному перевороту на Украине и разрушению достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Грушко обвинил НАТО и Евросоюз в нагнетании напряженности на Балтике. Он заявил, что Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил целенаправленную подготовку западных стран к военному конфликту и рост военных бюджетов.

    Комментарии (7)
    27 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    МВД разоблачило новую схему обмана пенсионеров

    В МВД сообщили о новой схеме мошенничества с пенсиями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новую мошенническую схему с предложением перевести пенсионные накопления в фиктивные программы выявили в России, пенсионерам обещают быстрые и крупные выплаты, предупредили в МВД.

    О новом виде мошенничества со сбережениями пенсионеров сообщили в управлении по борьбе с IT-преступлениями МВД.

    Злоумышленники связываются с пожилыми россиянами по телефону или через мессенджеры и предлагают перевести пенсионные сбережения или накопления в якобы существующую «программу долгосрочных сбережений» или «программу государственного софинансирования пенсий».

    Мошенники обещают «мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия», сообщили в ведомстве.

    В МВД отдельно подчеркнули, что программа государственного софинансирования пенсий уже закрыта для новых заявок. Вступить в нее можно было только между 1 октября 2008 года и 31 декабря 2014 года, а все взносы принимались до 31 января 2015 года.

    Программа долгосрочных сбережений реально существует, но ее можно оформить только напрямую в лицензированном негосударственном пенсионном фонде, через официальный сайт или лично в офисе НПФ. В киберполиции отметили: «Любые предложения оформить ее по телефону, в мессенджере или на стороннем сайте – признак мошенничества».

    В ведомстве напомнили, что госорганы не звонят гражданам с инициативой участвовать в финансах, не требуют дистанционной передачи СНИЛС, паспортных или других личных данных. Подобные звонки и сообщения являются поводом сразу насторожиться и прекратить общение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МВД назвали основной маркер при мошенничестве от имени Пенсионного фонда.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк также отметила, что злоумышленники часто сообщают о якобы «опасности» сбережений граждан.

    Кроме того, аферисты прибегают к подделке переписок с украинскими спецслужбами для запугивания людей.

    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 20:44 • Новости дня
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ

    Михалков выступил против использования ИИ для воссоздания на экране умерших артистов

    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Режиссер Никита Михалков заявил о недопустимости применения искусственного интеллекта (ИИ) для оживления на экране давно умерших известных актеров.

    Режиссер Никита Михалков резко раскритиковал практику «оживления» с помощью искусственного интеллекта умерших известных актеров для применения их образов в современных фильмах, передает РИА «Новости». Он заявил, что использование ИИ для воскрешения великих артистов и предоставление им новых ролей нарушает все этические нормы и авторские права.

    Михалков на пресс-конференции в Москве выразил мнение, что преступно «давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделали». По его словам, подобные попытки эксплуатации наследия ушедших актеров ради продвижения новых проектов недопустимы.

    В то же время режиссер отметил, что не выступает против применения новых технологий в кино, если они используются для создания уникальных художественных миров и повышения зрелищности. Он уточнил, что такие методы для усиления эффекта приветствуются, но важно, чтобы технологии не становились целью сами по себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов.

    До этого сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил применение нейросети для создания образа его отца в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

    Комментарии (8)
    27 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    МИД России пригрозил ответом на размещение ракет Японией на Окинаве

    Захарова: Россия может жестко реагировать на размещение Японией ракет на Окинаве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко реагировать на возможное размещение Японией ракет средней дальности на острове Окинава, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Япония действует «под диктовку Вашингтона», превращая Окинаву в военный плацдарм и наращивая там вооружения, обладающие не только оборонительным, но и наступательным потенциалом, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Мы оставляем за собой право жестко реагировать на реализацию конкретных планов Японии в указанной сфере». Она считает, что подобные действия дестабилизируют ситуацию в регионе и требуют пристального внимания со стороны России.

    Представитель МИД добавила, что усиление военного присутствия на Окинаве будет рассматриваться Москвой как фактор, напрямую влияющий на безопасность страны. В ведомстве отметили, что любые шаги Японии по размещению новых вооружений не останутся без ответа со стороны России.

    Ранее власти Японии интерпретировали высказывание министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады как косвенное признание российских прав на Курильские острова.

    Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что официальный Токио строго придерживается курса на решение вопроса о принадлежности четырех островов и заключению мирного договора.

    Москва предупредила о возможных рисках из-за ужесточения антироссийской риторики Японии.

    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 14:17 • Новости дня
    Реакцию осужденных на пожизненное за теракт на Крымском мосту сняли на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с реакцией приговоренных к пожизненному заключению за террористический акт на Крымском мосту в 2022 году опубликовала Генеральная прокуратура.

    Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись, на которой запечатлены фигуранты уголовного дела.

    Напомним, в четверг в Южном окружном военном суде восьмерых фигурантов дела о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году приговорили к пожизненному сроку.

    Напомним, в результате того теракта погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров, сообщил президент Владимир Путин.

    Комментируя положение о только фактическом признании Крыма и Донбасса в «мирном плане» США, российский лидер подчеркнул, что вопрос юридического признания этих территорий остается одним из ключевых для российской стороны, передает ТАСС.

    «Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной», – заявил глава государства.

    Издание Politico писало, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Комментарии (4)
    27 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу, заявил президент Владимир Путин.

    «Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», – подчеркнул глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    При том, что Россия не перестает заявлять об абсурдных обвинениях в якобы готовности напасть то на Евросоюз, то на НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве России.

    «Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», – заявил Гончар в рамках презентации на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы».

    Он отметил, что Европа при этом стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность, передает его слова ТАСС.

    Посол указал на то, что Россия «не ищет конфронтации». Москва «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии», подчеркнул он.

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин предрек неизбежное сворачивание фронта ВСУ
    Путин предрек неизбежное сворачивание фронта ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    Путин: Договориться с Украиной невозможно юридически
    Путин: Договориться с Украиной невозможно юридически
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин.

    «Конечно, мы хотим договориться в конечном счете с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет – тот пусть и ведет переговоры», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Москва настаивает на международном признании положений будущего урегулирования основными мировыми игроками. Он подчеркнул, что для России важно юридическое закрепление любых достигнутых решений.

    Ранее Путин указывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    Комментарии (75)
    Главное
    Правительство поддержало отмену виз между Россией и Саудовской Аравией
    Суд изъял у экс-замглавы Ростехнадзора имущество на 1,6 млрд рублей
    Польша начала подготовку баз к приему дополнительного контингента войск США
    Италия выдала Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    МИД России пригрозил ответом на размещение ракет Японией на Окинаве
    Избежавший теракта 11 сентября сотрудник ВТЦ погиб после нападения подростков
    У принятой за корабль инопланетян кометы ученые затруднились объяснить антихвост

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон

    «США настигла карма». Так эксперты комментируют террористическую атаку у Белого дома, в результате которой тяжелые ранения получили сотрудники Нацгвардии США. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Афганистана, ранее сотрудничавший с ЦРУ. Что стало мотивом нападения и к каким последствиям оно приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации