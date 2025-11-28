Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Степашин спрогнозировал условия для снижения ключевой ставки
Прогноз по будущему уровню ключевой ставки связан с перспективой достижения целевой инфляции и зависит от экономической ситуации, заявил председатель Ассоциации юристов России, президент Российского книжного союза (РКС), экс-премьер России Сергей Степашин.
«Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история, я как бывший председатель Счетной палаты могу сказать. Пока, я думаю, что действительно для промышленности, и для ипотеки, и для стройки она тяжелая и неработающая. Давайте дождемся следующего года, полагаю, что все-таки она будет снижена», – поделился Степашин с ТАСС.
По его словам, дальнейшее снижение ставки в 2026 году возможно только в случае выхода на уровень инфляции в 4%. Если этого показателя удастся достичь, ставка может быть снижена до 6-7%, что Степашин оценил как приемлемый уровень для экономики.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год для стабилизации цен. Она добавила, что льготные кредиты влияют на ключевую ставку. Также ЦБ допустил снижение или сохранение ключевой ставки до декабря.