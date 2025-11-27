Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Национальный мессенджер Max получил изобразительный товарный знак в Роспатенте
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новый изобразительный товарный знак для национального мессенджера Max с правом действия до 2035 года.
Компания «Коммуникационная платформа» стала правообладателем нового изобразительного товарного знака национального мессенджера Max, передает ТАСС. Знак получил официальную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).
В ведомстве уточнили, что знак зарегистрирован по одному классу (№ 9) международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
Заявка на регистрацию была подана в Роспатент 13 марта 2025 года. Регистрация гарантирует действие прав на товарный знак на территории России до 13 марта 2035 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мессенджер Max теперь поддерживается мобильными устройствами на базе «Авроры».
Также в мессенджере Max запустили сервис для поиска и покупки билетов на культурные мероприятия.
Национальный мессенджер Max продолжает наращивать аудиторию и его среднесуточный охват превышает 22,1 млн пользователей. В ноябре аудитория Max превысила 55 млн.