    Как родились героические традиции морской пехоты России
    В Госдуме указали Трампу на еще одну порожденную США «адскую дыру»
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 12:41 • Новости дня

    Командир сравнил танк Т-80 БВМ со снайперской винтовкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Манк Т-80 БВМ – надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка, заявил командир танка с позывным «Моряк».

    По его словам, танк Т-80 БВМ является надежной боевой машиной и отличается высокой точностью стрельбы, отметил командир танка с позывным «Моряк», его слова приводит РИА «Новости».

    «Танк Т-80 БВМ – надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка», – заявил военнослужащий.

    «Моряк» также рассказал, что экипаж недавно успешно выполнил задачу по уничтожению оборудованного пункта противника. Во время операции погодные условия сыграли свою роль, ведь из-за дождя беспилотники не смогли взлететь, что облегчило выполнение задания.

    Командир подчеркнул важность взаимодействия между членами экипажа и постоянной готовности техники к бою. Он отметил, что вся команда работает слаженно, а в их деле главное – обеспечить, чтобы танк всегда был исправен и мог поддержать пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ после подрыва танка на мине в районе Скудного.

    Ростех ранее отметил боеспособность российских танков при множественных попаданиях.

    26 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, заставив натовские самолеты на Украине летать на предельно малых высотах в тылу, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов заявил, что российский истребитель Су-35С «прижал авиацию противника к земле», передает ТАСС. Он отметил, что американские F-16 и французские Mirage на Украине вынуждены летать на предельно малых высотах в собственном тылу.

    По его словам, Су-35С поражает цели на больших расстояниях, что не позволяет западным истребителям выходить на рубежи пуска своих ракет класса «воздух-воздух». Он подчеркнул, что Су-35С также эффективно действует против зенитных комплексов противника, а российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины.

    Чемезов также заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 уже превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Он сообщил, что идет глубокая модернизация самолета и усовершенствование его агрегатов, электроники и вооружения. Су-57, по словам главы Ростеха, успешно применялся и в Сирии, и на территории спецоперации на Украине, подтвердив эффективность стелс-качеств в реальных боевых условиях. Чемезов добавил, что критика Су-57 за рубежом связана с конкуренцией, однако иностранные партнеры и российские летчики дают самолету высокие оценки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Чемезов сообщил о возможности применения бомб с универсальными модулями планирования и коррекции на различных самолетах.

    Чемезов заявил, что выпуск артиллерийских снарядов в России вырос вдесятеро.

    Ростех подтвердил свою готовность нарастить производство вооружений и военной техники.

    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    25 ноября 2025, 06:35 • Новости дня
    Чемезов: Противникам России даже не снились ее объемы производства вооружений
    Чемезов: Противникам России даже не снились ее объемы производства вооружений
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что противникам России даже «не снились» ее объемы производства вооружений.

    По его словам, объемы производства вооружений в России оказались гораздо больше, чем могут представить себе ее противники, передает ТАСС.

    «Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы», – сказал Чемезов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Чемезов заявил о возможности корпорации увеличить выпуск вооружений и военной техники.

    Корпорация Ростех подписала соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими университетами.

    Ранее Чемезов отметил, что в России зафиксированы рекордные объемы производства вооружений.

    26 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственная подводная лодка польского военно-морского флота Orzel вновь сломалась во время выхода в море, сообщает интернет-портал Interia.pl.

    Польская подводная лодка Orzуд снова сломалась во время выхода в море, передает ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    «Во время выхода [в море] в надводном положении произошла поломка, которая сделала невозможным дальнейшее плавание, лодка тотчас же вернулась в порт», – заявил капитан ВМС Дамиан Пшибыш.

    Субмарина была построена в СССР в 1986 году и передана Польше. Ее последний ремонт завершился в 2024 году, однако спустя короткое время после возвращения в строй судно снова оказалось неисправным. Подлодка будет отправлена на ремонт на военные верфи в Гдыне, которые входят в состав оборонного концерна PGZ.

    Информация о деталях поломки официально не сообщается. Портал Interia.pl отмечает, что устаревшее судно несет большую опасность для членов экипажа, чем для возможного противника.

    26 ноября Совет министров Польши рассмотрит решение о закупке новых субмарин в рамках программы Orka. Поставить подводные лодки Польше предложили Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр Польши Мариуш Блащак заявил о высоком риске банкротства польского Минобороны.

    Ранее польские власти решили увеличить выпуск артиллерийских снарядов в пять раз.

    26 ноября 2025, 19:52 • Новости дня
    Московский юрист получил 22 года за хищения имущества Минобороны

    Юрист Карамзин получил 22 года колонии и штраф 4,4 млн за хищения имущества Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юристу Кантемиру Карамзину судом назначено 22 года строгого режима и штраф 4,4 млн рублей за хищения имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей.

    Хамовнический суд Москвы вынес приговор юристу Кантемиру Карамзину и другим участникам организованной группы по делу о хищении имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает

    РИА «Новости». Карамзин получил по совокупности приговоров 22 года колонии строгого режима и штраф 4,4 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.

    По данным суда, Карамзин создал преступное сообщество примерно 20 лет назад, в которое вошли и другие участники дела. В составе этой группы они вывели из собственности ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) 55 объектов недвижимости, часть из которых находилась в центре столицы, в Балашихе и Люберцах: это была баня, столовая, библиотека и ряд других помещений.

    Как писали в СМИ, Карамзин и его сообщники оформляли договоры о внесении недвижимости ВСУМ в уставный капитал дочерних компаний. По итогам этого преступления ущерб для Минобороны составил 283,5 млн рублей.

    В рамках второго эпизода дела преступная группа похитила активы и доли в компаниях, владеющих зданиями в центре Москвы, в Рязани, а также квартирами в Сочи. Ущерб по данному эпизоду превысил 745 млн рублей.

    Ранее суды арестовали имущество обвиняемых по делу о хищениях при строительстве для Минобороны по 14 госконтрактам на сумму 9 млрд рублей.

    Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 40 млн рублей при восстановлении леса в лесничестве Минобороны в Ленинградской области.

    25 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 в течение 11 часов пролетели над Ледовитым океаном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Арктики, длительность полета составила 11 часов, сообщает Минобороны.

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что миссия проходила в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Продолжительность полета составила более 11 часов, отметили в министерстве. Ранее аналогичные полеты Ту-160 уже проводились в различных регионах, включая Арктику, Атлантику и Тихий океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС в октябре совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

    В сентябре эти же ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.

    До этого стратегические ракетоносцы Ту-160 над нейтральными водами Баренцева моря отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам условного противника.

    25 ноября 2025, 13:41 • Новости дня
    Глава Ростеха заявил о мировом лидерстве России в танкостроении
    Глава Ростеха заявил о мировом лидерстве России в танкостроении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки имеют дополнительную круговую защиту от дронов, в отличие от тех же американских «Абрамсов». Россия задает тренды в мировом танкостроении, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов заявил, что российские танки, произведенные «Уралвагонзаводом», имеют дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет, сообщает ТАСС.

    Такая система, по словам Чемезова, была внедрена на основе опыта, полученного во время проведения спецоперации на Украине, тогда как американские танки Abrams только планируют оснащать подобной защитой. Израильские инженеры также ранее переняли этот опыт у российских производителей.

    Чемезов подчеркнул, что российская бронетехника отличается высокой ремонтопригодностью в условиях боя. Он отметил, что танки Т-90М «Прорыв» неоднократно возвращались в строй после тяжелых повреждений, и для их восстановления не требуется участие заводских специалистов. Это выгодно отличает отечественную технику от западных образцов, таких как Abrams, обслуживание которых требует гораздо большего ресурса и высокой квалификации специалистов.

    Руководитель госкорпорации добавил, что сохраняются традиции, заложенные еще легендарным Т-34, и современные российские танки могут быть вновь использованы после ремонта в полевых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили, что танк Т-90М обладает мировой уникальностью.

    Уралвагонзавод планирует показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске.

    24 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов

    Минобороны сообщило о ликвидации 40 БПЛА

    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение шести часов над Россией были перехвачены 40 беспилотников.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило об успешном уничтожении сорока украинских беспилотников с 14:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области».

    Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, не допустив нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры в перечисленных регионах.

    В министерстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы, а воздушная обстановка находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО сбила десятый беспилотник, направлявшийся к Москве.

    Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях за шесть часов. Минобороны России отметило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника.

    24 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Мэр сообщил о росте числа жертв атаки БПЛА в Сызрани до трех человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по промышленному предприятию в Сызрани количество погибших возросло до трех, еще два человека находятся в больнице.

    Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата на промышленное предприятие в Сызрани увеличилось до трех человек, передает ТАСС. Еще двое пострадавших остаются на лечении в больнице.

    Мэр города Сергей Володченков уточнил, что трагедия произошла в ходе самой крупной вражеской атаки БПЛА на город с начала проведения спецоперации на Украине.

    «Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», – заявил мэр.

    Ранее сообщалось, что после падения БПЛА 22 ноября скончались два человека, еще двое были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения беспилотника в Сызрани погибли два человека и еще двое пострадали.

    За ночь ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России и Черным морем. В Ростовской области ПВО сбили несколько беспилотников, а в Сызрани отразили попытку атаки на промышленное предприятие.

    24 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Шесть беспилотников сбито на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы, что подтвердил мэр Москвы, отметив оперативную работу экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о том, что ПВО Министерства обороны сбила еще два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

    «ПВО Минобороны отразила атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Суммарно за последние три часа городские службы зафиксировали сбитие шести беспилотников, летевших в направлении Москвы. Мэр отметил, что угрозы для жизни и здоровья граждан не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто три беспилотника за одну ночь. Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях в течение шести часов.

    26 ноября 2025, 16:54 • Новости дня
    Отец Тимура Иванова попросил не конфисковывать подаренные ему сыном мотоциклы
    Отец Тимура Иванова попросил не конфисковывать подаренные ему сыном мотоциклы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отец обвиняемого в хищениях и коррупции экс-заминистра обороны Тимура Иванова Вадим Иванов выступил против иска Генпрокуратуры об изъятии у него двух мотоциклов и заявил, что оба они были получены в дар от сына еще до службы Тимура Иванова в Минобороны.

    Вадим Иванов выразил несогласие с иском Генпрокуратуры РФ, передает ТАСС. Он подчеркнул в суде, что два мотоцикла – Triumph Thunderbird Storm ABS выпуска 2012 года, подаренный сыном в 2015 году, а также Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года, были получены до начала госслужбы Тимура Иванова.

    Адвокат уточнил: «Мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 г. в. был приобретен подарившим его сыном в 2015 году еще до его занятия государственной должности, в период, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись». Представитель Иванова добавил, что второй мотоцикл также был подарен в тот же период и Вадим Иванов остается добросовестным приобретателем обоих транспортных средств.

    Защита считает, что эти мотоциклы не могут быть предметом антикоррупционного иска. Адвокат также заявил, что автомобиль Escalade был куплен Вадимом Ивановым за собственные средства, не связанные с действиями сына.

    Кроме того, адвокат отметил, что Вадим Иванов никогда не был материально или социально зависим от Тимура Иванова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обвинили в использовании служебных полномочий вопреки интересам государства и обогащении родственников.

    Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Бывший чиновник решил передать усадьбу Панкратово стоимостью более 800 млн рублей в доход государства.

    26 ноября 2025, 15:02 • Новости дня
    Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения

    Французская Safran передала Индии права на технологии двигателя новых истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французская компания Safran согласилась на передачу всех технологий Индии для создания двигателя собственного истребителя пятого поколения AMCA, пишут западные СМИ.

    Французская компания Safran согласилась на полную передачу технологий Индии для создания современного авиационного двигателя, который будет использоваться на отечественном истребителе пятого поколения AMCA, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Safran Оливье Андриеса.

    «По сути, мы совместно с Организацией оборонных исследований и разработок при Минобороны Индии разработаем новый двигатель в Индии. Это уникально, поскольку никто другой не делал подобного предложения», – подчеркнул Андриес в интервью изданию Economic Times.

    Ожидается, что официальный анонс о создании совместного предприятия между Safran и Исследовательским центром газовых турбин Индии будет сделан в ближайшее время. Стоимость масштабного проекта оценивается примерно в 7 млрд долларов, отмечают источники Economic Times.

    Сейчас в составе всех индийских истребителей используются двигатели иностранного производства, что существенно увеличивает их стоимость и затраты на обслуживание. Ранее Индия пыталась разработать собственный двигатель в рамках проекта Kaveri, однако это не удалось из-за недостаточной тяги мотора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Индия и Франция договорились о совместном производстве вооружения HAMMER для истребителей Rafale и Tejas.

    Ранее на авиашоу в Дубае произошло крушение индийского истребителя Tejas, в результате которого погиб пилот.

    ВВС Индии запустили эксплуатацию авиабазы в районе Ньом на границе с Китаем.

    25 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Покупка 100 истребителей Rafale Украиной вне здравого смысла

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что объем обсуждаемой сделки между Киевом и Парижем по числу закупаемых Украиной истребителей явно выбивается из реальных рамок.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обсуждать предполагаемую сделку Украины по покупке 100 французских истребителей Rafale с точки зрения здравого смысла невозможно, передает ТАСС.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» Лавров обратил внимание на необычно крупную цифру, фигурирующую в сделке, заявив, что речь идет о покупке до 100 истребителей Rafale. По его словам, тему «100» украинский президент использует не впервые и упомянул договор между Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером на 100 лет. Лавров также иронично заметил, что недавно было заявлено о расходовании еще 100 миллионов на взятки среди коррумпированных чиновников.

    Обсуждение сделки между Украиной и Францией не раз становилось предметом публичных заявлений западных и украинских источников, но деталей о ее реализации пока представлено не было.

    Ранее Лавров заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона по Украине не имеют отношения к мирному урегулированию.

    Европейские страны провалили все попытки повлиять на кризис на Украине с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык, добавил Лавров.

    Напомним, Украина рассчитывает закупить 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» у Франции до 2035 года.

    24 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом ПВО десятом летевшем на Москву беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице специалисты экстренных служб работают на месте обнаружения обломков последнего уничтоженного беспилотника после очередной атаки.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве, передает ТАСС.

    По словам Собянина, «уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Всего за последние четыре с половиной часа городская система противовоздушной обороны зафиксировала и уничтожила 10 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

    Власти продолжают следить за ситуацией и контролируют ее развитие, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве. Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы. В течение шести часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    24 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Четвертый беспилотник сбили по пути к Москве

    Четвертый беспилотник сбили по пути к Москве за 2,5 часа

    Tекст: Денис Тельманов

    За два с половиной часа на подлете к российской столице были уничтожены четыре беспилотника, обломки обследуют специалисты экстренных служб.

    Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщает ТАСС. Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале: «Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    По словам Собянина, за последние два с половиной часа система ПВО уничтожила уже четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Подробности о возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока не приводятся.

    Экстренные и профильные службы продолжают работу на местах падения обломков для уточнения обстоятельств произошедшего и ликвидации последствий инцидентов. Обновления по ситуации обещают сообщать по мере поступления новой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили третий беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Беспилотный летательный аппарат, летевший к Москве, уничтожили днем в понедельник. За шесть часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

