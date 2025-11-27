Командир сравнил танк Т-80 БВМ со снайперской винтовкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, танк Т-80 БВМ является надежной боевой машиной и отличается высокой точностью стрельбы, отметил командир танка с позывным «Моряк», его слова приводит РИА «Новости».

«Танк Т-80 БВМ – надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка», – заявил военнослужащий.

«Моряк» также рассказал, что экипаж недавно успешно выполнил задачу по уничтожению оборудованного пункта противника. Во время операции погодные условия сыграли свою роль, ведь из-за дождя беспилотники не смогли взлететь, что облегчило выполнение задания.

Командир подчеркнул важность взаимодействия между членами экипажа и постоянной готовности техники к бою. Он отметил, что вся команда работает слаженно, а в их деле главное – обеспечить, чтобы танк всегда был исправен и мог поддержать пехоту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ после подрыва танка на мине в районе Скудного.

Ростех ранее отметил боеспособность российских танков при множественных попаданиях.