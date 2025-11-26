Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Тамбова

Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.6 комментариев
Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».4 комментария
Как передает Ura.ru, новая инициатива ЛДПР предлагает ввести мораторий на начисление штрафов и пеней за просрочку кредитных выплат для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Законопроект уже внесен в Государственную думу. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на расширенном заседании партии.
По словам Слуцкого, изменения должны помочь избежать попадания семей в финансовую зависимость в период снижения доходов при уходе за ребенком. Инициатива коснется как матерей, родивших первого ребенка, так и многодетных.
Банки, согласно предложению, не смогут начислять дополнительные штрафы или пени по кредитам в период всего декретного отпуска. ЛДПР также продолжает работу над инициативами по снижению кредитного бремени для семей, ранее партия предлагала дифференцированную ставку по семейной ипотеке: 6% за первого ребенка, 3% – за второго, 0% – за третьего и последующих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские парламентарии разработали инициативу об отмене штрафов и пеней по банковским кредитам для граждан в декретном отпуске.
В России с первого января 2026 года декретный отпуск, вероятно, будет приравнен к трудовому стажу.
По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.
Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».
«Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.
Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.
Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.
Бондаренко, обвиняемая в присвоении или растрате, приобрела и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимости, в том числе во время предполагаемых хищений, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.
От части такого имущества она избавилась, формально перерегистрировав его под видом заключения договоров дарения на своего брата.
Стоимость всех объектов многократно превысила общий доход Бондаренко и ее семьи. В настоящее время по официальным данным за депутатом не числится недвижимое имущество, что указано в ходатайстве следствия о наложении ареста на имущество.
Ранее осужденный за растрату директор строительной компании Виталий Синьговский заявил, что Бондаренко при строительстве курских фортификаций обналичила около 30 млн рублей.
До этого СМИ писали, что депутат участвовала в обналичивании и присвоении бюджетных денег, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области.
Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».
В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.
«Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.
Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.
Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.
«А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.
Необходимо проделать много работы, но самое главное – важно, чтобы Россия села за стол переговоров, сказала Купер, передает РИА «Новости».
По словам главы ведомства, сейчас по украинскому вопросу проводится «интенсивная работа».
Ранее ЕС выдвинул собственный план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Европа пытается выиграть время.
«Бюджеты немецких городов и муниципалитетов испытывают дефицит по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что в Германии закрываются предприятия: некоторые подают на банкротство, – в этом году их число достигнет 30 тыс., – а другие сокращают производство или вовсе переносят мощности за границу», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.
В итоге, с одной стороны, падает налоговый сбор в местные бюджеты, а с другой – растет социальная нагрузка. «К беженцам и мигрантам, которых продолжают завозить в ФРГ, прибавились сотни тысяч людей, потерявших работу. Государство обязано платить им пособия», – уточнил собеседник.
Граждане уже видят у себя на пороге нищету, продолжил политик. «Германия находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по людям на улице, по средствам массовой информации, которые уже не могут и не пытаются скрыть общего положения и настроения в обществе. В последний раз в таком состоянии страна находилась в 30-е годы пошлого столетия», – указал Гердт.
«Народ загоняют в безысходность. В ФРГ царит полное непонимание и всеобщий психоз. В такой ситуации есть опасность, что история повторится, – считает экс-депутат. – Также растет риск социальных беспорядков. Например, беженцы ехали сюда за пособиями, и как только выплаты будут резко сокращены или отменены, начнутся акции протеста, которые будут граничить с гражданской войной».
По мнению собеседника, единственный шанс избежать всего этого – приход к власти правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Это позволило бы смягчить экономическое, социальное, общественное и моральное падение. Я думаю, «Альтернатива» в состоянии остановить процесс распада во всех этих сферах. Другого же политического выхода и решения на сегодняшний день просто нет», – заключил Гердт.
Ранее стало известно, что почти все немецкие города оказались на грани банкротства. По данным газеты Bild, совокупный дефицит местных бюджетов в текущем году достигнет 30 млрд евро. «На бюрократическом языке это называется «структурным дефицитом». В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти», – пишет издание.
Самый большой дефицит образовался у Берлина – 4,3 млрд евро. На втором месте находится Кельн (0,6 млрд евро). Далее следуют Дюссельдорф (0, 4 млрд евро), Дортмунд (0,3 млрд евро). В случае усугубления кризиса у местных властей не останется другого выбора, кроме как радикально урезать социальные расходы – финансирование молодежных центров, музеев и других подобных учреждений.
«Это замкнутый круг, потому что граждане увидят нищету у себя на пороге», – говорится в материале. Ранее главы 13 федеральных земель уже обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой о помощи. «Решения лежат, скорее, в сфере корректировки расходов, чем в сфере увеличения доходов. Ни федеральное правительство, ни земли не в состоянии компенсировать этот рост расходов за счет увеличения субсидий муниципалитетам», – сказал он, призвав «бережнее относиться к деньгам».
На этом фоне правительство Германии одобрило поправки, согласно которым украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, больше не смогут получать гражданские пособия Buergergeld («бюргергельд»). «Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам», – заявили в минтруде.
Сейчас размер Buergergeld достигает 563 евро. Базовая поддержка беженцев составляет 441 евро в месяц. Вместе с тем, немецкое власти продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине, за что получили второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.
В ответ на вопрос пользователя соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) о секрете людей, которые редко болеют, он отметил важность полноценного сна, правильного питания и регулярных физических нагрузок, передает РИА «Новости».
«Спите 8+ часов, ешьте настоящую пищу, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки», – написал он.
Ранее Дуров рассказал о собственном опыте голодания.
Депутат Кирьянов: Блокировка WhatsApp – вопрос времени
Кирьянов в своем Telegram-канале отметил, что проблемы в работе сервиса наблюдаются регулярно и уже перестали быть чем-то неожиданным. По его словам, это происходит на фоне того, что мессенджер демонстрирует «полное пренебрежение к безопасности данных пользователей». Он напомнил о недавней утечке 3,5 млрд номеров телефонов WhatsApp, назвав ее «лишь верхушкой айсберга».
Депутат подчеркнул, что WhatsApp не исполняет российские законы, игнорирует требования регуляторов, а его материнская компания Meta в России признана экстремистской и запрещена. «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России», – заявил он.
По словам Кирьянова, у сервиса было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими ведомствами, однако этого так и не произошло. Он считает, что постоянные сбои, утечки данных и несоблюдение законодательства делают использование платформы «крайне опасным».
«Блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», – резюмировал депутат.
В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram в России.
Депутат Колесник: Британия не имеет права находиться за столом переговоров по Украине
«Призыв британского МИД к России сесть за стол переговоров – форменное лицемерие со стороны Лондона. Британия – один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», – напомнил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.
По его словам, у Лондона нет никакого морального права что-либо требовать от Москвы, особенно в части украинского урегулирования. «Россия с весны 2022 года так или иначе находится за столом переговоров. А вот места для Британии я там пока не вижу. Экс-премьер Борис Джонсон прямо вмешался и сорвал намечавшиеся мирные треки в рамках стамбульских переговоров», – указал он.
«Британские власти никогда не были образцом честности. Но в последние несколько десятилетий стали просто олицетворением лицемерия. Собственно, выражение «англичанка гадит» знают не только в России – оно известно по всему миру», – заметил депутат. Собеседник отметил, что заявление Купер только подтверждает справедливость рейтинга газеты ВЗГЛЯД, в котором Британия занимает первое место.
«Впрочем, нынешний выпад в сторону России, на мой взгляд, показывает слабость британской стороны и отсутствие у нее понимания путей урегулирования украинского кризиса. Это похоже на немного боязливое прощупывание почвы Лондоном на предмет того, как можно развивать переговорные треки. Тем более, что их союзники за несколько лет так и не предоставили внятного плана по деэскалации», – заключил Колесник.
Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять непосредственное участие во встречах, посвященных урегулированию украинского кризиса. «Главное – чтобы Россия села за стол переговоров», – сказала она по итогам телефонных бесед с коллегами с Украины, Германии, Франции, Финляндии, Италии и Польши.
При этом, несколькими днями ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил об активизации плана отправки войск на Украину в связи с возобновлением переговоров с США. Лондон уже определил, какие подразделения готовы к быстрому развертыванию в рамках так называемой «Коалиции готовности» с участием 30 стран, пишет Bloomberg.
Лондон заверяет в намерении разместить свои войска только после прекращения огня и заключения мирного соглашения. Кроме того, сейчас Британия обучает украинских военных на своей территории, но хочет иметь возможность делать это непосредственно на Украине.
Стоит напомнить, что полтора года назад на тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон будет предоставлять Украине военную помощь в размере трех млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодно «столько, сколько потребуется».
Также, дипломат говорил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в любой точке российской территории. По его словам, у Киев есть карт-бланш на принятие решений самостоятельно, сообщает Reuters.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как Британия сорвала мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. По итогам нескольких встреч проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем украинская сторона «выбросила его на свалку истории».
Позднее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа». На тот момент депутат возглавлял группу украинских переговорщиков.
Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сразу после возвращения украинской делегации из Стамбула дипломат приехал в Киев и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». «Давайте будем просто воевать», – призывал он.
В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк
Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.
На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.
Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как пишет Reuters со ссылкой на одного из руководителей компании, «европейской автомобильной промышленности грозит риск необратимого спада», передает РИА «Новости».
По словам Элканна, сейчас профильные компании уже подготовили пакет предложений, который будет представлен Европейской комиссии. Этот документ включает инициативы, предусматривающие большую гибкость для автопроизводителей в достижении целевых показателей по сокращению выбросов, что должно помочь отрасли преодолеть кризис.
Stellantis, среди брендов которого – известная марка Jeep, отмечает, что адаптация европейских экологических стандартов важна для выживания и динамичного развития автопрома в ЕС. Компания рассчитывает, что новые предложения поддержат производителей, сохранив при этом приверженность общим климатическим целям региона.
Европейская ассоциация автопроизводителей ранее сообщила, что по итогам октября продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличились на 6%, составив 917 тыс. экземпляров. В то же время продажи автомобилей Stellantis в октябре выросли на 7,9% в годовом выражении, однако общий результат за январь–октябрь оказался ниже на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.
Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, проходящий по делу о крупной растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, мог потратить похищенные деньги в Мексике. Во время судебного заседания гособвинитель напомнил, что Васильев отказался раскрыть, куда именно были потрачены средства, однако подтвердил, что на момент пребывания в Мексике деньги уже были присвоены, сообщает ТАСС.
В январе 2023 года в Интернете появились видеозаписи, где Васильев с пляжа в Мексике поздравляет с Новым годом. Прокурор добавил, что сын экс-депутата обладает гражданством Мексики, что может значительно облегчить вложение средств в недвижимость и имущество за рубежом.
Защита Васильева попросила суд направить официальный запрос в пограничную службу ФСБ по Курской области, чтобы получить сведения о его перемещениях в 2022–2023 годах.
Ранее Васильев признал, что около пяти млн рублей, предназначенных для строительства взводных опорных пунктов, были потрачены им на личные нужды.
Среди фигурантов уголовного дела также значатся бывшие руководители АО «Корпорация развития Курской области» и региональные чиновники, которым инкриминируют особо крупную растрату и мошенничество при возведении оборонительных объектов на границе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Васильев признал участие в хищениях при строительстве фортификаций и принес публичные извинения жителям Курска.
Ленинский райсуд Курска приговорил руководителя компании «Сиэми» Виталия Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Синьговский получал 5% от суммы договора за контроль обналичивания денег. Эту аферу ему предложил Васильев.
Синьговский также сообщил, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 млн рублей при строительстве курских фортификаций.
Разин не намерен возвращаться в Россию для участия в следственных действиях, передает ТАСС со ссылкой на источник.
По информации собеседника агентства, Разин обладает также гражданством Турецкой Республики.
Напомним, против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве. Уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен. Сумма материального ущерба оценивается в 500 млн рублей.
По его словам, объемы производства вооружений в России оказались гораздо больше, чем могут представить себе ее противники, передает ТАСС.
«Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы», – сказал Чемезов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Чемезов заявил о возможности корпорации увеличить выпуск вооружений и военной техники.
Корпорация Ростех подписала соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими университетами.
Ранее Чемезов отметил, что в России зафиксированы рекордные объемы производства вооружений.
«Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО большое количество оружия. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась», – приводит слова Левитт бельгийский портал Fakti.bg.
Она добавила, что на этой неделе никаких встреч Трампа с Владимиром Зеленским не запланировано и фейки в СМИ о том, что глава Белого дома якобы был более благосклонен к одной из сторон конфликта, не имеют оснований.
Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине с уступкой Киевом части Донбасса и предоставлением России экономических и политических преференций.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров выступили против признания российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. Европейский Союз подготовил свой план урегулирования из 24 пунктов с контролем третьих стран и снятием санкций поэтапно. Помощник президента России Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине. При этом эксперты объяснили, зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план.